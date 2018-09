ATP Shenzhen: Live i risultati con il dettagliato del primo turno di quali. In campo Federico Gaio

ATP Shenzhen 250 | Cemento | $733.655 – 1° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Yecong He vs [8] Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Tim Smyczek vs [WC] Fajing Sun



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Zhe Li vs [6] Filip Peliwo



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Ramkumar Ramanathan vs Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

2. Federico Gaio vs [5] Tatsuma Ito



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Yoshihito Nishioka vs Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Jason Jungvs James Ward

2. Brayden Schnur vs [7] Go Soeda (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare