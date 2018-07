Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 7

Wimbledon – 4° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

R. Federer vs A. Mannarino



S. Williams vs E. Rodina



J. Vesely vs R. Nadal



No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Kerber vs B. Bencic



G. Monfils vs K. Anderson



K. Khachanov vs N. Djokovic



No.2 Court – Ore: 12:30am

Ka. Pliskova vs K. Bertens



K. Nishikori vs E. Gulbis



J. Del Potro vs G. Simon



No.3 Court – Ore: 12:30am

J. Ostapenko vs A. Sasnovich



J. Goerges vs D. Vekic



J. Isner vs S. Tsitsipas



J. Clarke / H. Dart vs M. Mirnyi / K. Peschke



Court 12 – Ore: 12:30am

C. Giorgi vs E. Makarova



M. McDonald vs M. Raonic



D. Inglot / F. Skugor vs M. Gonzalez / N. Jarry



Court 18 – Ore: 12:30am

S-W. Hsieh vs D. Cibulkova



A. Van Uytvanck vs D. Kasatkina



B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Hradecka / S-W. Hsieh



L. Mayer / J. Sousa vs R. Klaasen / M. Venus



Court 5 – Ore: 12:30am

P. Petzschner / T. Puetz vs B. McLachlan / J. Struff



Court 8 – Ore: 12:30am

M. Bryan / J. Sock vs K. Krawietz / A. Mies



T. Babos / K. Mladenovic vs K. Flipkens / M. Niculescu



M. Bryan / B. Mattek-Sands vs B. McLachlan / E. Hozumi



R. Haase / K. Flipkens vs R. Ram / A. Klepac



Court 9 – Ore: 12:30am

B. Mattek-Sands / L. Safarova vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova



N. Mektic / A. Peya vs R. Haase / R. Lindstedt



Court 14 – Ore: 12:30am

K. Skupski / N. Skupski vs J. Murray / B. Soares



E. Mertens / D. Schuurs vs N. Melichar / K. Peschke



K. Bertens / J. Larsson vs A. Rosolska / A. Spears



N. Mektic / H. Chan vs F. Martin / R. Olaru



Court 15 – Ore: 12:30am

F. Nielsen / J. Salisbury vs J. Cabal / R. Farah



I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



J. Peers / S. Zhang vs B. Soares / E. Makarova



E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova vs N. Mahut / E. Svitolina



Court 17 – Ore: 12:30am

G. Dabrowski / Y. Xu vs V. King / K. Srebotnik



D. Sharan / A. Sitak vs J. Erlich / M. Matkowski



T. Maria / H. Watson vs C. McHale / J. Ostapenko



M. Pavic / G. Dabrowski vs A. Sitak / L. Kichenok



To be Arranged 1 – Ore: 12:00am

H. Kontinen / H. Watson vs M. Matkowski / M. Buzarnescu



J. Murray / V. Azarenka vs R. Farah / A-L. Groenefeld



