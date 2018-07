Challenger Perugia: I risultati con il Live dettagliato del Secondo e Turno Decisivo di Qualificazione

Challenger Perugia CH | Terra | e43.000 – 2° TD Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ulises Blanch vs [6] Andrea Pellegrino



CH Perugia Ulises Blanch • Ulises Blanch 40 6 3 Andrea Pellegrino [6] Andrea Pellegrino [6] 0 7 1 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 U. Blanch 30-0 40-0 3-1 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 U. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 U. Blanch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 U. Blanch 15-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 U. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 U. Blanch 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 U. Blanch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Agustin Velotti vs Nikola Cacic



Il match deve ancora iniziare

3. Pol Toledo Bague OR Alen Avidzba vs Ulises Blanch OR [6] Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Aleksandr Nedovyesov OR [WC] Riccardo Balzerani vs Fabrizio Ornago OR [8] Gonzalo Escobar



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Petrone vs [5] Oriol Roca Batalla



CH Perugia Alessandro Petrone Alessandro Petrone 0 6 1 Oriol Roca Batalla [5] • Oriol Roca Batalla [5] 15 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Roca Batalla 15-0 1-0 A. Petrone 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Petrone 15-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Petrone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 O. Roca Batalla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Petrone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Roca Batalla 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Petrone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Petrone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Petrone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Cristian Rodriguez vs [7] Roberto Marcora



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Ante Pavic OR Mate Delic vs Alessandro Petrone OR [5] Oriol Roca Batalla (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Agustin Velotti OR Nikola Cacic vs Cristian Rodriguez OR [7] Roberto Marcora



Il match deve ancora iniziare

NEXTGEN ARENA – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ante Pavic vs Mate Delic



CH Perugia Ante Pavic [3] Ante Pavic [3] 6 6 Mate Delic Mate Delic 2 4 Vincitore: A. PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Delic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Delic 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Delic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Delic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Delic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Delic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Delic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 A. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 M. Delic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Delic 0-15 0-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [2] Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Riccardo Balzerani



CH Perugia Aleksandr Nedovyesov [2] Aleksandr Nedovyesov [2] 0 0 Riccardo Balzerani • Riccardo Balzerani 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Balzerani 0-0

CAMPO 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pol Toledo Bague vs Alen Avidzba



CH Perugia Pol Toledo Bague • Pol Toledo Bague 0 6 4 Alen Avidzba Alen Avidzba 0 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Toledo Bague 4-2 A. Avidzba 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Avidzba 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Avidzba 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Toledo Bague 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Avidzba 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-2 → 6-2 P. Toledo Bague 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Toledo Bague 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Avidzba 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 1-2 → 2-2 P. Toledo Bague 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Avidzba 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 P. Toledo Bague 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. Fabrizio Ornago vs [8] Gonzalo Escobar



Il match deve ancora iniziare