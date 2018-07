Challenger Perugia: Si parte il prossimo 8 Luglio con le qualificazioni. Un’altra wild card a disposizione per gli organizzatori

Domenica 8 luglio la città di Perugia aprirà il sipario sugli Internazionali di Tennis Città di Perugia | Sidernestor Tennis Cup con un’avvincente IV edizione. I campioni della racchetta stanno già raggiungendo la città per prepararsi alla competizione e a partire da giovedì 5 luglio, il Tennis Club in via Bonfigli li accoglierà per i primi allenamenti. Domenica 8, alle ore 10:00, si partirà con i turni di qualificazione e da martedì avrà inizio il main draw con l’ingresso in campo delle teste di serie del torneo. Lo stesso martedì sarà inaugurata la sessione serale, con ingresso gratuito e inizio del match clou della giornata alle ore 20:30.

Ad oggi nessuna defezione sulla Entry list comunicata in conferenza stampa; Nicolas Almagro, campione ex n.9 del ranking mondiale, è la prima Wild Card svelata dall’organizzazione ma le sorprese non sono finite. La Federazione Italiana Tennis ha restituito agli organizzatori la seconda WC, destinata, da quanto dichiara Marcello Marchesini, ad un fuoriclasse in uscita dalla prima settimana di Wimbledon.

Il programma della settimana prevede lunghe ed entusiasmanti giornate di tennis, dove oltre ai tennisti di più alta classifica, si vedrà scendere in campo la migliore rappresentanza del tennis italiano con i giovani Gianluigi Quinzi, Matteo Donati, Salvatore Caruso e Alessandro Giannessi.

Di seguito il programma completo del torneo:

Domenica 8 luglio: ore 10:00 primo turno di qualificazioni; ore 12:30 sorteggio main draw

Lunedi 9 luglio: ore 10:00 secondo turno di qualificazioni; ore 20:30 Official Dinner presso il Ristorante del Tennis Club Perugia

Martedì 10 luglio: dalle ore 13:00 primo turno di main draw singolare e doppio; ore 20:30 sessione serale con match clou sul Campo Centrale

Mercoledì 11 luglio: dalle ore 13:00 secondo turno di main draw singolare e doppio; ore 20:30 Players pool party presso il Tennis Club Perugia aperto a tutti | Cena servita in piscina con DJ Faust-T e DIANA COVER BAND

Giovedì 12 luglio: dalle ore 13:00 ottavi di finale singolare e quarti di doppio; ore 20:30 sessione serale con match clou sul Campo Centrale

Venerdì 13 luglio: dalle ore 15:00 quarti di finale singolare e semifinali di doppio; ore 20:30 sessione serale con match clou sul Campo Centrale

Sabato 14 luglio: ore 17:00 finale di doppio; ore 18:30 semifinale singolare; ore 20:30 seconda semifinale singolare

Domenica 15 luglio: ore 20:30 finale singolare.

Dal 9 al 15 luglio gli Internazionali di Tennis Città di Perugia saranno inoltre trasmessi in diretta dai campi del Tennis Club sul canale TEF Channel (831 di Sky; 12, 112, 609 e 607 del digitale terrestre). La programmazione prevede le seguenti puntate: lunedì 9 luglio dalle 16:30 alle 18:30; martedì 10 dalle 21:00 fino a fine match; mercoledì 11 dalle 16:30 alle 18:30; giovedì 12 dalle 21:00 fino a fine match; venerdì 13 dalle 16:30 alle 18:30 e sabato 14 e domenica 15 dalle 21:00 fino a fine match.

Perugia CH, Italy €43,000+H

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 236 Ranking Date: 6/18/2018

108 Melzer, Gerald (AUT)

122 Halys, Quentin (FRA)

155 Kavcic, Blaz (SLO)

171 Donati, Matteo (ITA)

184 Milojevic, Nikola (SRB)

186 Taberner, Carlos (ESP)

187 Lopez Perez, Enrique (ESP)

191 Caruso, Salvatore (ITA)

192 Barrere, Gregoire (FRA)

195 De Schepper, Kenny (FRA)

196 Serdarusic, Nino (CRO)

198 Trungelliti, Marco (ARG)

200 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

202 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

204 Giannessi, Alessandro (ITA)

206 Balazs, Atilla (HUN)

216 Quinzi, Gianluigi (ITA)

218 Robredo, Tommy (ESP)

224 Sakharov, Gleb (FRA)

230 Rola, Blaz (SLO)

231 Galan, Daniel Elahi (COL)

236 Cid Subervi, Roberto (DOM)