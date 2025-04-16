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Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 16 Aprile 2025
16/04/2025 08:16 2 commenti
ATP 500 Munich – terra 🌤️ 23°C / 8°C
- R16: Darderi (Rank: 47) – Kecmanovic (Rank: 48) Inizio 11:00 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Abidjan – hard 🌦️ 32°C / 26°C
- R16: Potenza (Rank: 570) – Geerts (Rank: 290) 2° inc. ore 12:30 (H2H: 0-1)
-
R16: Hulme (Rank doppio: ?) / Loof (Rank doppio: ?)
– Echargui (Rank doppio: ?) / Potenza (Rank doppio: ?)
4° inc. ore 12:30 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Oeiras – terra 🌦️ 16°C / 11°C
- R32: Klein (Rank: 180) – Travaglia (Rank: 304) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)
-
R16: Eysseric (Rank doppio: ?) / Luz (Rank doppio: ?)
– Bortolotti (Rank doppio: ?) / Cornea (Rank doppio: ?)
4° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Stuttgart – terra indoor
- 1T: Frech (Rank: 28) – Errani (Rank: 152) 2 incontro dalle 12:30 (H2H: 1-0)
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rouen – terta indoor
- 2T: Ruse (Rank: 90) – Rosatello (Rank: 288) ore 14:30 (H2H: 1-0)
-
1T: Brancaccio (Rank doppio: ?) / Rosatello (Rank doppio: ?)
– Hibino (Rank doppio: ?) / Lumsden (Rank doppio: ?)
3 incontro dalle 14:30 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
2 commenti
Se supera il travaglio, risalirà Stefano.
È bello rivedere una foto di travaglia!dai Stefanoooo