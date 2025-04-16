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Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 16 Aprile 2025

16/04/2025 08:16 2 commenti
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

GER ATP 500 Munich – terra 🌤️ 23°C / 8°C

  • R16: Darderi ITA (Rank: 47) – Kecmanovic SRB (Rank: 48) Inizio 11:00 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare

CIV CH 50 Abidjan – hard 🌦️ 32°C / 26°C

  • R16: Potenza ITA (Rank: 570) – Geerts BEL (Rank: 290) 2° inc. ore 12:30 (H2H: 0-1)
    • Il match deve ancora iniziare

  • R16: Hulme AUS (Rank doppio: ?) / Loof NED (Rank doppio: ?)
    – Echargui TUN (Rank doppio: ?) / Potenza ITA (Rank doppio: ?)
    4° inc. ore 12:30 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

POR CH 125 Oeiras – terra 🌦️ 16°C / 11°C

  • R32: Klein SVK (Rank: 180) – Travaglia ITA (Rank: 304) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R16: Eysseric FRA (Rank doppio: ?) / Luz BRA (Rank doppio: ?)
    – Bortolotti ITA (Rank doppio: ?) / Cornea ROU (Rank doppio: ?)
    4° inc. ore 11 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

GER WTA 500 Stuttgart – terra indoor

  • 1T: Frech POL (Rank: 28) – Errani ITA (Rank: 152) 2 incontro dalle 12:30 (H2H: 1-0)

    • Il match deve ancora iniziare

FRA WTA 250 Rouen – terta indoor

  • 2T: Ruse ROU (Rank: 90) – Rosatello ITA (Rank: 288) ore 14:30 (H2H: 1-0)
    • Il match deve ancora iniziare

  • 1T: Brancaccio ITA (Rank doppio: ?) / Rosatello ITA (Rank doppio: ?)
    – Hibino JPN (Rank doppio: ?) / Lumsden GBR (Rank doppio: ?)
    3 incontro dalle 14:30 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare
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2 commenti

Markux (Guest) 16-04-2025 08:41

Se supera il travaglio, risalirà Stefano.

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Livio (Guest) 16-04-2025 08:28

È bello rivedere una foto di travaglia!dai Stefanoooo

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