Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 13 Febbraio 2025

13/02/2025 08:46 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

GBR M25 Roehampton 30000 – 2nd Round
[7] Raul Brancaccio ITA vs George Loffhagen GBR Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare



POR M25 Vila Real de Santo António 30000 – 2nd Round
Federico Iannaccone ITA vs [7] Sandro Kopp AUT ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ROU M15 Bucharest 15000 – 2nd Round
Massimo Giunta ITA vs Daniel De jonge NED ore 10:00

ITF M15 Bucharest
Daniel De Jonge
6
6
Massimo Giunta
3
2
Vincitore: Daniel De Jonge
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Ewen Lumsden GBR vs [7] Andrea Guerrieri ITA ore 10:00

ITF M15 Bucharest
Andrea Guerrieri
40
6
5
Ewen Lumsden
30
4
3
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Mariano Tammaro ITA vs Loann Massard FRA ore 10:00

ITF M15 Bucharest
Mariano Tammaro
0
6
4
Loann Massard
0
7
5
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ESP M15 Valencia 15000 – 2nd Round
Andrey Chepelev RUS vs [4] Gabriele Pennaforti ITA Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare

[6] Max Alcala gurri ESP vs Samuele Pieri ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

[3] Gabriele Piraino ITA vs Imanol Lopez morillo ESP ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Ezekiel Clark USA vs [7] Fabrizio Andaloro ITA ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

Fausto Tabacco ITA vs Jack Loge BEL ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

Luca Fantini ITA vs [6] Vladyslav Orlov UKR 3 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

Georgii Kravchenko UKR vs Lorenzo Carboni ITA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round
[1] Gianluca Cadenasso ITA vs Martyn Pawelski POL ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Martyn Pawelski
0
6
0
Gianluca Cadenasso
0
2
0
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Lorenzo Rottoli ITA vs [7] Filip Peliwo POL 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sciahbasi ITA vs [6] Alexandr Binda ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Lorenzo Sciahbasi
30
6
0
Alexandr Binda
15
1
2
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Jan Kumstat CZE vs [3] Federico Bondioli ITA ore 10:30

ITF M15 Sharm ElSheikh
Federico Bondioli
30
1
Jan Kumstat
15
1
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Daniele Rapagnetta ITA vs Michal Krajci SVK ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Daniele Rapagnetta
0
3
Michal Krajci
0
5
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TUR M15 Antalya 15000 – 2nd Round
[4] Dusan Obradovic SRB vs Alessandro Battiston ITA ore 11:00

ITF M15 Antalya
Dusan Obradovic
6
6
Alessandro Battiston
3
1
Vincitore: Dusan Obradovic
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[7] Pietro Marino ITA vs Marko Maksimovic SRB ore 11:00

ITF M15 Antalya
Pietro Marino
0
7
2
Marko Maksimovic
0
5
3
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[8] Manuel Mazza ITA vs Federico Valle ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




USA M15 Naples 15000 – 2nd Round
Miguel Tobon COL vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare

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