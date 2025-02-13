Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 13 Febbraio 2025

Federico Bondioli nella foto
M25 Roehampton 30000 – 2nd Round
[7] Raul Brancaccio vs George Loffhagen Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Vila Real de Santo António 30000 – 2nd Round
Federico Iannaccone vs [7] Sandro Kopp ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Bucharest 15000 – 2nd Round
Massimo Giunta vs Daniel De jonge ore 10:00
ITF M15 Bucharest
Daniel De Jonge
6
6
Massimo Giunta
3
2
Vincitore: Daniel De Jonge
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel De Jonge
0-15
15-15
15-30
0-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Massimo Giunta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
5-1 → 5-2
Daniel De Jonge
15-0
15-0
30-0
40-0
15-0
40-15
40-0
40-15
30-0
40-30
40-15
40-30
A-40
4-1 → 5-1
Daniel De Jonge
30-0
30-15
40-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Massimo Giunta
15-15
30-15
15-15
30-30
40-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Daniel De Jonge
0-30
15-30
30-30
15-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Massimo Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel De Jonge
0-15
15-15
30-30
0-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Massimo Giunta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-15
40-30
5-2 → 5-3
Daniel De Jonge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Ewen Lumsden vs [7] Andrea Guerrieri ore 10:00
ITF M15 Bucharest
Andrea Guerrieri
40
6
5
Ewen Lumsden•
30
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Guerrieri
4-3 → 5-3
Ewen Lumsden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Andrea Guerrieri
3-2 → 4-2
Andrea Guerrieri
15-15
30-15
15-15
30-15
15-15
30-15
1-2 → 2-2
Ewen Lumsden
15-15
30-15
30-30
15-15
30-30
1-1 → 1-2
Andrea Guerrieri
0-1 → 1-1
Ewen Lumsden
15-0
30-15
40-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
15-0
30-30
5-4 → 6-4
Andrea Guerrieri
3-4 → 4-4
Ewen Lumsden
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
Ewen Lumsden
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
15-30
0-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
Mariano Tammaro vs Loann Massard ore 10:00
ITF M15 Bucharest
Mariano Tammaro
0
6
4
Loann Massard•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Loann Massard
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Mariano Tammaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Loann Massard
0-15
0-30
0-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
1-2*
1-3*
1-2*
1-3*
1-5*
1-6*
1-5*
6-6 → 6-7
Mariano Tammaro
15-0
30-15
15-0
30-40
40-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
30-40
A-40
40-40
5-6 → 6-6
Loann Massard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Mariano Tammaro
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
30-30
4-1 → 5-1
M15 Valencia 15000 – 2nd Round
Andrey Chepelev vs [4] Gabriele Pennaforti Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
[6] Max Alcala gurri vs Samuele Pieri ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
[3] Gabriele Piraino vs Imanol Lopez morillo ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Ezekiel Clark vs [7] Fabrizio Andaloro ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
Fausto Tabacco vs Jack Loge ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
Luca Fantini vs [6] Vladyslav Orlov 3 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Georgii Kravchenko vs Lorenzo Carboni 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round
[1] Gianluca Cadenasso vs Martyn Pawelski ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Martyn Pawelski•
0
6
0
Gianluca Cadenasso
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianluca Cadenasso
5-2 → 6-2
Martyn Pawelski
0-15
0-15
0-30
0-40
0-30
15-40
5-1 → 5-2
Gianluca Cadenasso
5-0 → 5-1
Gianluca Cadenasso
30-0
30-15
30-0
40-15
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
40-30
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Gianluca Cadenasso
15-0
15-15
15-30
15-15
15-40
1-0 → 2-0
Martyn Pawelski
15-15
40-15
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Lorenzo Rottoli vs [7] Filip Peliwo 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sciahbasi vs [6] Alexandr Binda ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Lorenzo Sciahbasi•
30
6
0
Alexandr Binda
15
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lorenzo Sciahbasi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lorenzo Sciahbasi
4-1 → 5-1
Lorenzo Sciahbasi
15-0
15-15
15-40
15-15
30-40
40-40
A-40
15-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Alexandr Binda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Lorenzo Sciahbasi
1-0 → 2-0
Jan Kumstat vs [3] Federico Bondioli ore 10:30
ITF M15 Sharm ElSheikh
Federico Bondioli•
30
1
Jan Kumstat
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
40-40
A-40
40-A
30-40
40-A
0-0 → 0-1
Daniele Rapagnetta vs Michal Krajci ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Daniele Rapagnetta
0
3
Michal Krajci•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniele Rapagnetta
0-15
0-15
30-15
40-30
40-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
2-5 → 3-5
Daniele Rapagnetta
2-3 → 2-4
Michal Krajci
0-15
0-30
0-15
0-30
15-30
0-30
15-40
30-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Daniele Rapagnetta
15-15
15-30
15-30
30-30
15-30
30-40
1-2 → 1-3
Michal Krajci
0-15
15-15
0-15
30-15
40-30
40-40
30-15
40-40
1-1 → 1-2
Daniele Rapagnetta
0-1 → 1-1
Michal Krajci
15-15
15-40
40-40
15-40
40-40
0-0 → 0-1
M15 Antalya 15000 – 2nd Round
[4] Dusan Obradovic vs Alessandro Battiston ore 11:00
ITF M15 Antalya
Dusan Obradovic
6
6
Alessandro Battiston
3
1
Vincitore: Dusan Obradovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessandro Battiston
4-1 → 5-1
Dusan Obradovic
0-15
15-15
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
15-15
30-15
30-30
3-1 → 4-1
Alessandro Battiston
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-40
30-30
2-1 → 3-1
Alessandro Battiston
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
15-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Dusan Obradovic
0-15
0-30
30-40
0-15
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandro Battiston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Alessandro Battiston
3-3 → 4-3
Alessandro Battiston
2-2 → 2-3
[7] Pietro Marino vs Marko Maksimovic ore 11:00
ITF M15 Antalya
Pietro Marino
0
7
2
Marko Maksimovic•
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pietro Marino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
30-40
2-2 → 2-3
Marko Maksimovic
2-1 → 2-2
Marko Maksimovic
15-0
40-0
40-15
40-0
40-30
40-40
40-15
40-40
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
Pietro Marino
15-15
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marko Maksimovic
15-0
15-30
30-40
15-30
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Marko Maksimovic
4-5 → 5-5
Marko Maksimovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
3-4 → 3-5
Pietro Marino
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
2-4 → 3-4
Marko Maksimovic
2-3 → 2-4
[8] Manuel Mazza vs Federico Valle 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Naples 15000 – 2nd Round
Miguel Tobon
vs [2] Tommaso Compagnucci ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
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