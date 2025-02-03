WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Caroline Garcia nella foto - Foto Getty Images
🇦🇪
WTA 500 Abu Dhabi
Emirati Arabi
🌤️ Parzialmente nuvoloso
22°C/18°C
Stadium Court – ore 10:00
Yue Yuan vs Wakana Sonobe Inizio 10:00
WTA Abu Dhabi
Yue Yuan•
0
4
3
Wakana Sonobe
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Wakana Sonobe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
4-5 → 4-6
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Wakana Sonobe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
McCartney Kessler vs Ashlyn Krueger
Il match deve ancora iniziare
Caroline Garcia vs Lulu Sun Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova vs (5) Liudmila Samsonova
Il match deve ancora iniziare
ADCB Court 1 – ore 10:00
(1) Jelena Ostapenko / (1) Ellen Perez vs Linda Noskova / Yulia Putintseva Inizio 10:00
WTA Abu Dhabi
Jelena Ostapenko / Ellen Perez [1]
0
6
6
0
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0
2
4
0
Vincitore: Ostapenko / Perez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
5-4 → 6-4
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Linda Noskova / Yulia Putintseva
5-1 → 5-2
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
4-1 → 5-1
Linda Noskova / Yulia Putintseva
3-1 → 4-1
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
2-1 → 3-1
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
0-1 → 1-1
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
5-2 → 6-2
Linda Noskova / Yulia Putintseva
5-1 → 5-2
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Linda Noskova / Yulia Putintseva
4-0 → 4-1
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
Linda Noskova / Yulia Putintseva
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko / Ellen Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0-0 → 1-0
Sofia Kenin / Magda Linette vs Laura Samson / Marketa Vondrousova
WTA Abu Dhabi
Sofia Kenin / Magda Linette
0
2
Laura Samson / Marketa Vondrousova•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Samson / Marketa Vondrousova
Laura Samson / Marketa Vondrousova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Sofia Kenin / Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Sonay Kartal vs Katie Volynets Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
🇷🇴
WTA 250 Cluj-Napoca
Romania
Cemento (indoor) 🏟️
1° TURNO
Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento
Center Court – ore 10:00
Mayar Sherif vs Viktoriya Tomova Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Mayar Sherif
0
6
2
Viktoriya Tomova•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoriya Tomova
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
1-1 → 1-2
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
4-1 → 5-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Viktoriya Tomova
2-1 → 3-1
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Anna Bondar vs Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Daria Snigur vs Caroline Dolehide Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Anhelina Kalinina vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Sorana Cirstea vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Maja Chwalinska
/ Anastasia Detiuc
vs Lucia Bronzetti
/ Elisabetta Cocciaretto Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc•
0
6
6
0
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0
1
3
0
Vincitore: Chwalinska / Detiuc
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
5-3 → 6-3
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 2-2
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 1-1
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
4-1 → 5-1
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
4-0 → 4-1
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
1-0 → 2-0
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(1) Monica Niculescu / (1) Sabrina Santamaria vs Jaqueline Cristian / Angelica Moratelli
WTA Cluj-Napoca
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria [1]•
40
0
Jaqueline Cristian / Angelica Moratelli
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria
Jaqueline Cristian / Angelica Moratelli
0-0 → 0-1
Ana Bogdan / Simona Halep vs (4) Emily Appleton / (4) Qianhui Tang Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
(3) Quinn Gleason / (3) Kimberley Zimmermann vs Katarzyna Piter / Aliaksandra Sasnovich
Il match deve ancora iniziare
🌤️ Parzialmente nuvoloso
28°C/22°C
Center Court – ore 06:30
Petra Marcinko vs Aleksandra Krunic Inizio 06:30
WTA 125 Mumbai
Petra Marcinko
4
2
Aleksandra Krunic
6
6
Vincitore: Aleksandra Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek vs (2) Rebecca Marino
WTA Mumbai 125
Sara Bejlek•
0
0
2
0
Rebecca Marino [2]
0
6
6
0
Vincitore: Marino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Rebecca Marino
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Rebecca Marino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Rebecca Marino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Rebecca Marino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Rebecca Marino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sahaja Yamalapalli vs Lanlana Tararudee Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:30
(8) Mananchaya Sawangkaew vs Dalila Jakupovic Inizio 06:30
WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew [8]
0
6
6
0
Dalila Jakupovic•
0
3
1
0
Vincitore: Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic
5-1 → 6-1
Mananchaya Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Dalila Jakupovic
4-0 → 5-0
Mananchaya Sawangkaew
3-0 → 4-0
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Mananchaya Sawangkaew
1-0 → 2-0
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mananchaya Sawangkaew
5-3 → 6-3
Dalila Jakupovic
5-2 → 5-3
Mananchaya Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Mananchaya Sawangkaew
2-2 → 3-2
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Mananchaya Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Dalila Jakupovic
1-0 → 1-1
Mananchaya Sawangkaew
0-0 → 1-0
Kyoka Okamura vs Arianne Hartono
WTA Mumbai 125
Kyoka Okamura
0
6
6
0
Arianne Hartono•
0
3
7
5
Vincitore: Hartono
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Arianne Hartono
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Arianne Hartono
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Arianne Hartono
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Kyoka Okamura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
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