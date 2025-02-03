Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

03/02/2025 09:10 Nessun commento
Caroline Garcia nella foto - Foto Getty Images
Caroline Garcia nella foto - Foto Getty Images

🇦🇪

WTA 500 Abu Dhabi

Emirati Arabi


Cemento
1° TURNO

🌤️ Parzialmente nuvoloso
22°C/18°C

Stadium Court – ore 10:00
Yue Yuan CHN vs Wakana Sonobe JPN Inizio 10:00

WTA Abu Dhabi
Yue Yuan
0
4
3
Wakana Sonobe
0
6
4
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McCartney Kessler USA vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Caroline Garcia FRA vs Lulu Sun NZL Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova RUS vs (5) Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare



ADCB Court 1 – ore 10:00
(1) Jelena Ostapenko LAT / (1) Ellen Perez AUS vs Linda Noskova CZE / Yulia Putintseva KAZ Inizio 10:00

WTA Abu Dhabi
Jelena Ostapenko / Ellen Perez [1]
0
6
6
0
Linda Noskova / Yulia Putintseva
0
2
4
0
Vincitore: Ostapenko / Perez
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Sofia Kenin USA / Magda Linette POL vs Laura Samson CZE / Marketa Vondrousova CZE

WTA Abu Dhabi
Sofia Kenin / Magda Linette
0
2
Laura Samson / Marketa Vondrousova
0
0
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Sonay Kartal GBR vs Katie Volynets USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Jiang CHN / Fang-Hsien Wu TPE vs Olivia Gadecki AUS / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare






🇷🇴

WTA 250 Cluj-Napoca

Romania


Cemento (indoor) 🏟️
1° TURNO

Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Center Court – ore 10:00
Mayar Sherif EGY vs Viktoriya Tomova BUL Inizio 10:00

WTA Cluj-Napoca
Mayar Sherif
0
6
2
Viktoriya Tomova
0
3
3
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Anna Bondar HUN vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Daria Snigur UKR vs Caroline Dolehide USA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Anhelina Kalinina UKR vs Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Maja Chwalinska POL / Anastasia Detiuc CZE vs Lucia Bronzetti ITA / Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Maja Chwalinska / Anastasia Detiuc
0
6
6
0
Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto
0
1
3
0
Vincitore: Chwalinska / Detiuc
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(1) Monica Niculescu ROU / (1) Sabrina Santamaria USA vs Jaqueline Cristian ROU / Angelica Moratelli ITA

WTA Cluj-Napoca
Monica Niculescu / Sabrina Santamaria [1]
40
0
Jaqueline Cristian / Angelica Moratelli
0
1
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Ana Bogdan ROU / Simona Halep ROU vs (4) Emily Appleton GBR / (4) Qianhui Tang CHN Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Quinn Gleason USA / (3) Kimberley Zimmermann BEL vs Katarzyna Piter POL / Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare







🇮🇳

WTA 125 Mumbai

India


Cemento
1° TURNO

🌤️ Parzialmente nuvoloso
28°C/22°C

Center Court – ore 06:30
Petra Marcinko CRO vs Aleksandra Krunic SRB Inizio 06:30

WTA 125 Mumbai
Petra Marcinko
4
2
Aleksandra Krunic
6
6
Vincitore: Aleksandra Krunic
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Sara Bejlek CZE vs (2) Rebecca Marino CAN

WTA Mumbai 125
Sara Bejlek
0
0
2
0
Rebecca Marino [2]
0
6
6
0
Vincitore: Marino
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Sahaja Yamalapalli IND vs Lanlana Tararudee THA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
(8) Mananchaya Sawangkaew THA vs Dalila Jakupovic SLO Inizio 06:30

WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew [8]
0
6
6
0
Dalila Jakupovic
0
3
1
0
Vincitore: Sawangkaew
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Kyoka Okamura JPN vs Arianne Hartono NED

WTA Mumbai 125
Kyoka Okamura
0
6
6
0
Arianne Hartono
0
3
7
5
Vincitore: Hartono
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