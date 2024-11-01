Italiani nei tornei ITF: i risultati di Venerdì 01 Novembre 2024

Giovanni Oradini nella foto
M25 Monastir 25000 – Quarter-final
[5] Francesco Maestrelli vs Sascha Gueymard wayenburg 2 incontro dalle 09:30
ITF Monastir
F. Maestrelli•
30
7
0
S. Gueymard Wayenburg
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
11-11*
df
12*-11
6-6 → 7-6
S. Gueymard Wayenburg
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
S. Gueymard Wayenburg
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-5 → 5-5
S. Gueymard Wayenburg
4-3 → 4-4
F. Maestrelli
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Gueymard Wayenburg
3-2 → 3-3
S. Gueymard Wayenburg
2-1 → 2-2
F. Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
S. Gueymard Wayenburg
1-0 → 1-1
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[5] Federico Bondioli vs [2] Lucas Poullain ore 09:30
ITF Monastir
F. Bondioli•
0
3
0
L. Poullain
0
6
3
Vincitore: L. Poullain per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Poullain
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
F. Bondioli
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
L. Poullain
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Bondioli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-3 → 3-4
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Poullain
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Bondioli
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[7] Alexandr Binda vs [4] Petr Bar biryukov ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
A. Binda
6
3
P. Bar Biryukov
7
6
Vincitore: P. Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
P. Bar Biryukov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
A. Binda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
5-4 → 5-5
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M15 Selva Gardena 15000 – Semi-final
[5] Andrea Guerrieri vs [7] Luca Castagnola ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
[4] Giovanni Oradini vs Michele Ribecai 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit