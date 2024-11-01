Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: i risultati di Venerdì 01 Novembre 2024

01/11/2024 08:51 Nessun commento
Giovanni Oradini nella foto
Giovanni Oradini nella foto

TUN M25 Monastir 25000 – Quarter-final
[5] Francesco Maestrelli ITA vs Sascha Gueymard wayenburg FRA 2 incontro dalle 09:30

ITF Monastir
F. Maestrelli
30
7
0
S. Gueymard Wayenburg
0
6
1
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TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[5] Federico Bondioli ITA vs [2] Lucas Poullain FRA ore 09:30

ITF Monastir
F. Bondioli
0
3
0
L. Poullain
0
6
3
Vincitore: L. Poullain per ritiro
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
[7] Alexandr Binda ITA vs [4] Petr Bar biryukov RUS ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
A. Binda
6
3
P. Bar Biryukov
7
6
Vincitore: P. Bar Biryukov
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ITA M15 Selva Gardena 15000 – Semi-final
[5] Andrea Guerrieri ITA vs [7] Luca Castagnola ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

[4] Giovanni Oradini ITA vs Michele Ribecai ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

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