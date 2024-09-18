Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 18 Settembre 2024

18/09/2024 10:00 2 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

POR W100 Caldas da Rainha 100000 – 1st Round
Margaux Rouvroy FRA vs [8] Lucrezia Stefanini ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare



ARG W50 San Miguel de Tucuman 40000 – 2nd Round, 1st Round
Diletta Cherubini ITA vs [15] Luisina Giovannini ARG 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

[4] Giorgia Pedone ITA vs Gloria Ceschi ITA Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare

[6] Irene Burillo escorihuela ESP vs Aurora Zantedeschi ITA 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Rocchetti ITA vs [7] Ana Sofia Sanchez MEX 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

Alexa Noel USA vs [12] Nicole Fossa huergo ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

[16] Beatrice Ricci ITA vs Fernanda Labrana CHI Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare



ITA W35 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round
Federica Sacco ITA vs Vivian Wolff USA ore 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
F. Sacco
2
4
V. Wolff
6
6
Vincitore: V. Wolff
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[8] Eva Vedder NED vs Samira De stefano ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
E. Vedder
30
6
4
S. De Stefano
15
3
2
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Anastasia Abbagnato ITA vs Arianna Zucchini ITA 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

[1] Nuria Brancaccio ITA vs Sara Cakarevic FRA 2 incontro dalle 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
N. Brancaccio
6
6
S. Cakarevic
4
3
Vincitore: N. Brancaccio
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Tessa Johanna Brockmann GER vs [6] Silvia Ambrosio ITA 3 incontro dalle 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
T. Brockmann
0
1
S. Ambrosio
0
2
Vincitore: S. Ambrosio per ritiro
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Tatiana Pieri ITA vs Lara Schmidt GER 2 incontro dalle 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
T. Pieri
0
0
L. Schmidt
0
0
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Giulia Gabba ITA vs [3] Carlota Martinez cirez ESP ore 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
G. Gabba
2
1
C. Martinez Cirez
6
6
Vincitore: C. Martinez Cirez
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Camilla Gennaro ITA vs Gabriela Ce BRA 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

[5] Isabella Shinikova BUL vs Eleonora Alvisi ITA ore 10:00

ITF S. Margherita Di Pula
I. Shinikova
7
4
6
E. Alvisi
6
6
3
Vincitore: I. Shinikova
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FRA W15 Nogent-sur-Marne 15000 – 1st Round
juliette Trunet FRA vs [8] Enola Chiesa ITA ore 11:00

ITF Nogent-sur-Marne
J. Trunet
2
1
E. Chiesa
6
6
Vincitore: E. Chiesa
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SRB W15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round, 1st Round
Benedetta Ortenzi ITA vs [14] Ekaterina Kuznetsova RUS ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
B. Ortenzi
6
6
E. Kuznetsova
4
3
Vincitore: B. Ortenzi
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[3] Anastasia Bertacchi ITA vs Kristina Samardzic GER ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Milica Stosovic SRB vs [16] Aurora Urso ITA ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
M. Stosovic
6
3
8
A. Urso
2
6
10
Vincitore: A. Urso
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[5] Sofia Avataneo ITA vs Maria Eleni Poulka GRE ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
S. Avataneo
6
6
M. Poulka
1
0
Vincitore: S. Avataneo
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TUN W15 Monastir 15000 – 1st Round
[1] Eliessa Vanlangendonck BEL vs Noemi La cagnina ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

Viola Turini ITA vs Yasmine Wagner GER ore 10:30

ITF Monastir
V. Turini
6
6
Y. Wagner
1
1
Vincitore: V. Turini
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Laura Brunkel DEN vs [6] Angelica Raggi ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Monastir
L. Brunkel
30
5
1
A. Raggi
30
7
0
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Isabella Maria Serban ITA vs [4] Anna Hertel POL ore 10:30

ITF Monastir
I. Serban
2
2
A. Hertel
6
6
Vincitore: A. Hertel
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[5] Camilla Zanolini ITA vs Maribella Zamarripa USA 2 incontro dalle 10:30

ITF Monastir
C. Zanolini
40
4
M. Zamarripa
A
1
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ESP W15 Ceuta 15000 – 1st Round
[1] Katarina Kuzmova SVK vs Maria Vittoria Viviani ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare



EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
Ayline Esina Samardzic SUI vs Elisa Andrea Camerano ITA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
A. Samardzic
6
6
E. Camerano
2
3
Vincitore: A. Samardzic
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Carlotta Moccia ITA vs Emma Van poppel NED Non prima delle 15:30

Il match deve ancora iniziare

Noemi Maines ITA vs [2] Sandra Samir EGY 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm ElSheikh
N. Maines
2
1
S. Samir
6
6
Vincitore: S. Samir
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Maddalena Giordano ITA vs Diana Yakovleva UZB Non prima delle 12:30

ITF Sharm ElSheikh
M. Giordano
0
2
4
D. Yakovleva
0
6
2
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2 commenti

Bruneroclaudio (Guest) 18-09-2024 11:37

Come sempre in tornei pieni di italiane sempre vittorie estere vedi Torino

 2
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Bruneroclaudio (Guest) 18-09-2024 11:37

Come sempre in tornei pieni di italiane sempre vittorie estere vedi Torino

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!