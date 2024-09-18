Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 18 Settembre 2024

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
W100 Caldas da Rainha 100000 – 1st Round
Margaux Rouvroy vs [8] Lucrezia Stefanini Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W50 San Miguel de Tucuman 40000 – 2nd Round, 1st Round
Diletta Cherubini vs [15] Luisina Giovannini 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
[4] Giorgia Pedone vs Gloria Ceschi Non prima delle 17:00
Il match deve ancora iniziare
[6] Irene Burillo escorihuela vs Aurora Zantedeschi 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
Sofia Rocchetti vs [7] Ana Sofia Sanchez 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
Alexa Noel vs [12] Nicole Fossa huergo ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
[16] Beatrice Ricci vs Fernanda Labrana Non prima delle 17:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round
Federica Sacco vs Vivian Wolff ore 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
F. Sacco
2
4
V. Wolff
6
6
Vincitore: V. Wolff
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Wolff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
F. Sacco
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-4 → 4-5
F. Sacco
0-15
15-30
30-30
30-40
40-A
4-2 → 4-3
V. Wolff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
F. Sacco
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
V. Wolff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
0-1 → 1-1
F. Sacco
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Sacco
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
V. Wolff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Sacco
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
V. Wolff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-3 → 1-3
F. Sacco
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
V. Wolff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
[8] Eva Vedder vs Samira De stefano 2 incontro dalle 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
E. Vedder•
30
6
4
S. De Stefano
15
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Vedder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
4-0 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vedder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
S. De Stefano
0-15
df
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
E. Vedder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. De Stefano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Abbagnato vs Arianna Zucchini 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
[1] Nuria Brancaccio vs Sara Cakarevic 2 incontro dalle 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
N. Brancaccio
6
6
S. Cakarevic
4
3
Vincitore: N. Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Cakarevic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
N. Brancaccio
0-15
0-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
N. Brancaccio
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Cakarevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Cakarevic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Brancaccio
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
S. Cakarevic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
S. Cakarevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
S. Cakarevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tessa Johanna Brockmann vs [6] Silvia Ambrosio 3 incontro dalle 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
T. Brockmann
0
1
S. Ambrosio•
0
2
Vincitore: S. Ambrosio per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ambrosio
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tatiana Pieri vs Lara Schmidt 2 incontro dalle 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
T. Pieri
0
0
L. Schmidt•
0
0
Giulia Gabba vs [3] Carlota Martinez cirez ore 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
G. Gabba
2
1
C. Martinez Cirez
6
6
Vincitore: C. Martinez Cirez
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Martinez Cirez
1-5 → 1-6
G. Gabba
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
C. Martinez Cirez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
G. Gabba
15-0
30-15
40-30
40-40
df
A-40
0-3 → 1-3
C. Martinez Cirez
0-2 → 0-3
G. Gabba
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
C. Martinez Cirez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Martinez Cirez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
C. Martinez Cirez
1-3 → 1-4
G. Gabba
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
C. Martinez Cirez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
G. Gabba
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
C. Martinez Cirez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Camilla Gennaro vs Gabriela Ce 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Isabella Shinikova vs Eleonora Alvisi ore 10:00
ITF S. Margherita Di Pula
I. Shinikova
7
4
6
E. Alvisi
6
6
3
Vincitore: I. Shinikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Alvisi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Shinikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Alvisi
0-15
0-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Shinikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Shinikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
I. Shinikova
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
4-3 → 4-4
E. Alvisi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
I. Shinikova
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
E. Alvisi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
E. Alvisi
15-0
15-15
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
df
6*-5
6-6 → 7-6
E. Alvisi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
I. Shinikova
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Alvisi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
I. Shinikova
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
I. Shinikova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
I. Shinikova
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W15 Nogent-sur-Marne 15000 – 1st Round
juliette Trunet vs [8] Enola Chiesa ore 11:00
ITF Nogent-sur-Marne
J. Trunet
2
1
E. Chiesa
6
6
Vincitore: E. Chiesa
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Trunet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
E. Chiesa
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
E. Chiesa
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Trunet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
E. Chiesa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Trunet
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
E. Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
J. Trunet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
W15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round, 1st Round
Benedetta Ortenzi vs [14] Ekaterina Kuznetsova ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
B. Ortenzi
6
6
E. Kuznetsova
4
3
Vincitore: B. Ortenzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
[3] Anastasia Bertacchi vs Kristina Samardzic ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Milica Stosovic vs [16] Aurora Urso ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
M. Stosovic
6
3
8
A. Urso
2
6
10
Vincitore: A. Urso
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
[5] Sofia Avataneo vs Maria Eleni Poulka ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
S. Avataneo
6
6
M. Poulka
1
0
Vincitore: S. Avataneo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W15 Monastir 15000 – 1st Round
[1] Eliessa Vanlangendonck vs Noemi La cagnina 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
Viola Turini vs Yasmine Wagner ore 10:30
ITF Monastir
V. Turini
6
6
Y. Wagner
1
1
Vincitore: V. Turini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wagner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
V. Turini
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
Y. Wagner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
V. Turini
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Turini
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
V. Turini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-1 → 4-1
Y. Wagner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Laura Brunkel vs [6] Angelica Raggi 2 incontro dalle 10:30
ITF Monastir
L. Brunkel
30
5
1
A. Raggi•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Brunkel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 5-7
L. Brunkel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
L. Brunkel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Raggi
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Raggi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
L. Brunkel
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
L. Brunkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Isabella Maria Serban vs [4] Anna Hertel ore 10:30
ITF Monastir
I. Serban
2
2
A. Hertel
6
6
Vincitore: A. Hertel
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Hertel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
I. Serban
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
A. Hertel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
I. Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Hertel
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
I. Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Serban
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hertel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
[5] Camilla Zanolini vs Maribella Zamarripa 2 incontro dalle 10:30
ITF Monastir
C. Zanolini
40
4
M. Zamarripa•
A
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zamarripa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
C. Zanolini
0-15
df
15-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
C. Zanolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
W15 Ceuta 15000 – 1st Round
[1] Katarina Kuzmova vs Maria Vittoria Viviani 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
Ayline Esina Samardzic vs Elisa Andrea Camerano ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
A. Samardzic
6
6
E. Camerano
2
3
Vincitore: A. Samardzic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Samardzic
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
4-3 → 5-3
A. Samardzic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 3-3
E. Camerano
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Samardzic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
E. Camerano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Samardzic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Samardzic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 6-2
E. Camerano
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
A. Samardzic
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
3-0 → 3-1
A. Samardzic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Carlotta Moccia vs Emma Van poppel Non prima delle 15:30
Il match deve ancora iniziare
Noemi Maines vs [2] Sandra Samir 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm ElSheikh
N. Maines
2
1
S. Samir
6
6
Vincitore: S. Samir
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Samir
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-5 → 1-6
N. Maines
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
S. Samir
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
N. Maines
0-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
S. Samir
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Maines
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
S. Samir
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
df
df
0-2 → 1-2
Maddalena Giordano vs Diana Yakovleva Non prima delle 12:30
ITF Sharm ElSheikh
M. Giordano•
0
2
4
D. Yakovleva
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yakovleva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
M. Giordano
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
D. Yakovleva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Giordano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-3 → 1-4
M. Giordano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
D. Yakovleva
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Giordano
15-0
30-0
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
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Come sempre in tornei pieni di italiane sempre vittorie estere vedi Torino
Come sempre in tornei pieni di italiane sempre vittorie estere vedi Torino