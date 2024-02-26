WTA 500 San Diego e WTA 250 Austin: I risultati con il dettaglio del Day 1. Out all’esordio Lucia Bronzetti ad Austin

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Getty Images
WTA 500 San Diego (🇺🇸 USA) – 1° Turno , cemento
Barnes Stadium – ore 22:00
Lesia Tsurenko
vs Katie Boulter Inizio 22:00
WTA San Diego
Lesia Tsurenko
0
3
1
0
Katie Boulter•
0
6
6
0
Vincitore: Boulter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Lesia Tsurenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lesia Tsurenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Lesia Tsurenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Lesia Tsurenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lesia Tsurenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Daria Saville vs Lin Zhu
WTA San Diego
Daria Saville
0
0
Lin Zhu
0
0
Clara Tauson vs Xinyu Wang Non prima 01:30
Il match deve ancora iniziare
Ann Li vs (6) Marta Kostyuk Non prima 04:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 21:00
Despina Papamichail
/ Valeriya Strakhova
vs Kayla Day
/ Claire Liu Inizio 21:00
WTA San Diego
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
6
7
7
Kayla Day / Claire Liu
7
6
10
Vincitore: Day / Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kayla Day / Claire Liu
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
5-2
6-2
7-2
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
9-6
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Kayla Day / Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
5-5 → 6-5
Kayla Day / Claire Liu
4-5 → 5-5
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Kayla Day / Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Kayla Day / Claire Liu
1-4 → 2-4
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Kayla Day / Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-2 → 0-3
Kayla Day / Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Kayla Day / Claire Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Kayla Day / Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
4-3 → 4-4
Kayla Day / Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
3-2 → 4-2
Kayla Day / Claire Liu
2-2 → 3-2
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Kayla Day / Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Kayla Day / Claire Liu
0-0 → 0-1
Jule Niemeier vs Varvara Gracheva Non prima 22:30
WTA San Diego
Jule Niemeier•
0
1
Varvara Gracheva
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Gracheva
0-1 → 0-2
Jule Niemeier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marina Melnikova vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
(4) Hao-Ching Chan / (4) Giuliana Olmos vs Anna Blinkova / Daria Saville
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento
Stadium – ore 18:00
(8) Yue Yuan
vs Arina Rodionova Inizio 18:00
WTA Austin
Yue Yuan [8]
3
6
6
Arina Rodionova
6
3
1
Vincitore: Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arina Rodionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arina Rodionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Arina Rodionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Arina Rodionova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Arina Rodionova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Yafan Wang vs (4) Lucia Bronzetti
WTA Austin
Yafan Wang•
0
7
6
0
Lucia Bronzetti [4]
0
6
4
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Yafan Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Yafan Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Danielle Collins / Fernanda Contreras vs Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
WTA Austin
Danielle Collins / Fernanda Contreras•
15
4
0
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Danielle Collins / Fernanda Contreras
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Danielle Collins / Fernanda Contreras
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
4-4 → 4-5
Danielle Collins / Fernanda Contreras
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
2-4 → 3-4
Danielle Collins / Fernanda Contreras
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Danielle Collins / Fernanda Contreras
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
1-1 → 1-2
Danielle Collins / Fernanda Contreras
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Samantha Murray Sharan / Jessika Ponchet vs Peyton Stearns / Sloane Stephens Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Camila Osorio vs Alizé Cornet
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 20:30
Jessika Ponchet
vs (5) Diane Parry Inizio 20:30
WTA Austin
Jessika Ponchet
0
3
6
0
Diane Parry [5]•
0
6
7
0
Vincitore: Parry
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Jessika Ponchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessika Ponchet
0-15
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Diane Parry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs vs Catherine Harrison / Sabrina Santamaria Non prima 23:30
WTA Austin
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs•
30
3
Catherine Harrison / Sabrina Santamaria
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs
Catherine Harrison / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Catherine Harrison / Sabrina Santamaria
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Catherine Harrison / Sabrina Santamaria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
3 commenti
Bronzetti molto, molto, molto, molto male. Delusissimo.
Che peccato aver perduto il primo set al tie break per un paio di leggerezze …
Forza Lucia, non mollare !
Bronzetti fuori forma.Periodo di sfiducia