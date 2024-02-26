Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 San Diego e WTA 250 Austin: I risultati con il dettaglio del Day 1. Out all’esordio Lucia Bronzetti ad Austin

26/02/2024 23:02 3 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Getty Images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Getty Images

WTA 500 San Diego (🇺🇸 USA) – 1° Turno , cemento

Barnes Stadium – ore 22:00
Lesia Tsurenko UKR vs Katie Boulter GBR Inizio 22:00
WTA San Diego
Lesia Tsurenko
0
3
1
0
Katie Boulter
0
6
6
0
Vincitore: Boulter
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Daria Saville AUS vs Lin Zhu CHN

WTA San Diego
Daria Saville
0
0
Lin Zhu
0
0
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Clara Tauson DEN vs Xinyu Wang CHN Non prima 01:30

Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs (6) Marta Kostyuk UKR Non prima 04:00

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 21:00
Despina Papamichail GRE / Valeriya Strakhova UKR vs Kayla Day USA / Claire Liu USA Inizio 21:00
WTA San Diego
Despina Papamichail / Valeriya Strakhova
6
7
7
Kayla Day / Claire Liu
7
6
10
Vincitore: Day / Liu
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Jule Niemeier GER vs Varvara Gracheva FRA Non prima 22:30

WTA San Diego
Jule Niemeier
0
1
Varvara Gracheva
0
2
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Marina Melnikova RUS vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

(4) Hao-Ching Chan TPE / (4) Giuliana Olmos MEX vs Anna Blinkova RUS / Daria Saville AUS

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 Austin (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento

Stadium – ore 18:00
(8) Yue Yuan CHN vs Arina Rodionova AUS Inizio 18:00
WTA Austin
Yue Yuan [8]
3
6
6
Arina Rodionova
6
3
1
Vincitore: Yuan
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Yafan Wang CHN vs (4) Lucia Bronzetti ITA

WTA Austin
Yafan Wang
0
7
6
0
Lucia Bronzetti [4]
0
6
4
0
Vincitore: Wang
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Danielle Collins USA / Fernanda Contreras MEX vs Olivia Gadecki AUS / Olivia Nicholls GBR

WTA Austin
Danielle Collins / Fernanda Contreras
15
4
0
Olivia Gadecki / Olivia Nicholls
0
6
1
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Samantha Murray Sharan GBR / Jessika Ponchet FRA vs Peyton Stearns USA / Sloane Stephens USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs Alizé Cornet FRA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 20:30
Jessika Ponchet FRA vs (5) Diane Parry FRA Inizio 20:30
WTA Austin
Jessika Ponchet
0
3
6
0
Diane Parry [5]
0
6
7
0
Vincitore: Parry
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Katarzyna Kawa POL / Bibiane Schoofs NED vs Catherine Harrison USA / Sabrina Santamaria USA Non prima 23:30

WTA Austin
Katarzyna Kawa / Bibiane Schoofs
30
3
Catherine Harrison / Sabrina Santamaria
15
2
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3 commenti

Cogi53 26-02-2024 22:53

Bronzetti molto, molto, molto, molto male. Delusissimo.

 3
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antoniov 26-02-2024 22:06

Che peccato aver perduto il primo set al tie break per un paio di leggerezze …

Forza Lucia, non mollare !

 2
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leprotto (Guest) 26-02-2024 21:38

Bronzetti fuori forma.Periodo di sfiducia

 1
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