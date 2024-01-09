Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger (Escluso Australian Open) di Mercoledì 10 Gennaio 2024

09/01/2024 22:00 Nessun commento
Gianluca Mager nella foto
Gianluca Mager nella foto

🇦🇺 ATP 250 Adelaide
2T Musetti ITA – Thompson AUS (0-0) ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

2T Arnaldi ITA – Jarry CHI (0-1) ore 01:30

Il match deve ancora iniziare

2T Sonego ITA – Korda USA (3-1) 2 incontro dalle ore 01:30

Il match deve ancora iniziare



WTA 500 Adelaide (Australia) 🇦🇺 – Hard
QF Moratelli ITA/Murray Sharan GBR – Garcia FRA/Mladenovic FRA 3 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare




Challenger Buenos Aires (Argentina) 🇦🇷 – Terra battuta
2T Neumayer AUT – Mager ITA (0-0) ore 14:00
Il match deve ancora iniziare

1T Lavagno/Weis ITA ITA – Huertas del Pino/Huertas Del Pino Cordova PER PER (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare



Challenger Nonthaburi 2 (Thailandia) 🇹🇭 – Hard
2T Holt USA – Fonio ITA (0-0) ore 04:00

Il match deve ancora iniziare

2T Caruso ITA – Fery GBR (0-0) ore 04:00

Il match deve ancora iniziare

1T Nithithananont/Samrej THA THA – Caruso/Fonio ITA ITA (0-0) 4 incontro dalle ore 04:00

Il match deve ancora iniziare




POR Challenger Oeiras 2 – hard
2T Dalla Valle ITA – Moller DEN (0-0) ore 11:30
Il match deve ancora iniziare

2T Sousa POR – Giustino ITA (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

1T Arends/Verbeek NED NED – Uzhylovskyi/Vincent Ruggeri UKR ITA (0-0) 2 incontro dalle ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

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