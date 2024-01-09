Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger (Escluso Australian Open) di Mercoledì 10 Gennaio 2024
🇦🇺 ATP 250 Adelaide
2T Musetti – Thompson (0-0) ore 09:00
2T Arnaldi – Jarry (0-1) ore 01:30
2T Sonego – Korda (3-1) 2 incontro dalle ore 01:30
WTA 500 Adelaide (Australia) 🇦🇺 – Hard
QF Moratelli /Murray Sharan – Garcia /Mladenovic 3 incontro dalle 02:00
Challenger Buenos Aires (Argentina) 🇦🇷 – Terra battuta
2T Neumayer – Mager (0-0) ore 14:00
1T Lavagno/Weis – Huertas del Pino/Huertas Del Pino Cordova (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00
Challenger Nonthaburi 2 (Thailandia) 🇹🇭 – Hard
2T Holt – Fonio (0-0) ore 04:00
2T Caruso – Fery (0-0) ore 04:00
1T Nithithananont/Samrej – Caruso/Fonio (0-0) 4 incontro dalle ore 04:00
Challenger Oeiras 2 – hard
2T Dalla Valle – Moller (0-0) ore 11:30
2T Sousa – Giustino (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00
1T Arends/Verbeek – Uzhylovskyi/Vincent Ruggeri (0-0) 2 incontro dalle ore 11:30
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit