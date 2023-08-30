Challenger Como, Maiorca e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno, terra battuta
Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Thiago Seyboth Wild
vs Franco Agamenone
ATP Como
Thiago Seyboth Wild
6
6
Franco Agamenone
3
4
Vincitore: Seyboth Wild
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agamenone
15-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
F. Agamenone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Agamenone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
F. Agamenone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. [Alt] Luciano Darderi vs Thiago Monteiro
ATP Como
Luciano Darderi
0
0
Thiago Monteiro [3]
0
0
3. [Q] Louis Wessels vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
4. Benoit Paire vs [Q] Calvin Hemery (non prima ore: 15:00)
Il match deve ancora iniziare
5. [1] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [WC] Andrea Arnaboldi / Lorenzo Rottoli
Il match deve ancora iniziare
6. Matteo Martineau / Zsombor Piros vs [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
7. Alternate / vs [2] Roman Jebavy / Petr Nouza
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Zvonimir Babic / Alexander Donski vs Constantin Bittoun Kouzmine / Volodoymyr Uzhylovskyi
ATP Como
Zvonimir Babic / Alexander Donski
0
7
5
Constantin Bittoun Kouzmine / Volodoymyr Uzhylovskyi•
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
Z. Babic / Donski
5-5 → 5-6
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
Z. Babic / Donski
4-4 → 5-4
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Z. Babic / Donski
3-3 → 3-4
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Z. Babic / Donski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Z. Babic / Donski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
1-0 → 1-1
Z. Babic / Donski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
Z. Babic / Donski
5-6 → 6-6
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 5-6
Z. Babic / Donski
4-5 → 5-5
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Z. Babic / Donski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
3-3 → 3-4
Z. Babic / Donski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 2-3
Z. Babic / Donski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Z. Babic / Donski
0-1 → 1-1
C. Bittoun Kouzmine / Uzhylovskyi
0-0 → 0-1
2. [3] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
3. Salvatore Caruso / Giovanni Fonio vs Marco Bortolotti / Alexandru Jecan
Il match deve ancora iniziare
4. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs Dimitar Kuzmanov / Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
5. Alternate / vs [WC] Emanuele De Sanctis / Fabio Fognini
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Dimitar Kuzmanov vs [Q] Miljan Zekic
ATP Como
Dimitar Kuzmanov
15
6
3
Miljan Zekic•
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Zekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zekic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Zekic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
D. Kuzmanov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Zekic
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
2. [Q] Mathias Bourgue vs Duje Ajdukovic
Il match deve ancora iniziare
3. Pedro Martinez vs Edoardo Lavagno
Il match deve ancora iniziare
4. [Q] Valentin Royer vs [Q] Samuel Vincent Ruggeri
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Mallorca (Spagna) – 1° Turno, cemento
Pista 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [8] Federico Gaio
vs [Alt] Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
2. Laurent Lokoli vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
3. [Alt] Joao Sousa vs [Alt] Kalin Ivanovski
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [Q] Damir Dzumhur vs [6] Alexander Ritschard
Il match deve ancora iniziare
2. [Q] Peter Gojowczyk vs [WC] Martin Landaluce
Il match deve ancora iniziare
3. [4] Elias Ymer vs Arthur Fery
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [Q] Adria Soriano Barrera
vs [3] Antoine Escoffier
Il match deve ancora iniziare
2. [Q] Daniel Cukierman vs [7] Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
3. [Q] Maxime Janvier vs [Alt] Mark Lajal
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [1] Tomas Barrios Vera vs [Alt] Jules Marie
Il match deve ancora iniziare
2. [Alt] Frederico Ferreira Silva vs [Q] Gastao Elias
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Theo Arribage / Luca Sanchez vs Alex Lawson / Eero Vasa
Il match deve ancora iniziare
4. [4] N.Sriram Balaji / Ramkumar Ramanathan vs Tomas Barrios Vera / Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno, cemento
Court 10 ( Indoor ) – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [1] Yunchaokete Bu
vs [WC] Rigele Te
ATP Zhangjiagang
Yunchaokete Bu [1]
7
3
6
Rigele Te
6
6
7
Vincitore: Te
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
ace
1*-2
2*-2
3-2*
ace
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
df
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
Y. Bu
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
5-5 → 6-5
R. Te
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
R. Te
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Te
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-2 → 3-3
Y. Bu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
R. Te
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
ace
2-1 → 2-2
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bu
A-40
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Te
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
R. Te
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
2*-2
ace
2-3*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
ace
7-7*
8*-7
ace
6-6 → 7-6
Y. Bu
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Te
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
R. Te
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-2 → 3-3
Y. Bu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
R. Te
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Te
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
2. Luke Saville vs [8] James McCabe
ATP Zhangjiagang
Luke Saville
6
6
3
James McCabe [8]
7
2
6
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Saville
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Saville
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Saville
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Saville
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
J. McCabe
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
L. Saville
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
J. McCabe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
L. Saville
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
ace
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
J. McCabe
15-40
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
L. Saville
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
L. Saville
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
4-4 → 5-4
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
3. [4] Rio Noguchi vs [Q] Linang Xiao
ATP Zhangjiagang
Rio Noguchi [4]
A
3
1
Linang Xiao•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
R. Noguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
L. Xiao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
4. Filip Peliwo / Arthur Weber vs Luke Saville / Li Tu (non prima ore: 08:30)
Il match deve ancora iniziare
5. Yunchaokete Bu / Rigele Te vs Alafia Ayeni / Evan Zhu
Il match deve ancora iniziare
6. [WC] Jie Cui / Hanyi Liu vs [PR] Markos Kalovelonis / Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
7. Francis Casey Alcantara / Fajing Sun vs [2] Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
Il match deve ancora iniziare
Court 12 ( Indoor ) – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Filip Peliwo
vs Dominik Palan
ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo
6
3
6
Dominik Palan
2
6
2
Vincitore: Peliwo
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Palan
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
D. Palan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
D. Palan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Palan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. Palan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Peliwo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
D. Palan
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
D. Palan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
D. Palan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
F. Peliwo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 4-0
D. Palan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
D. Palan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
0-0 → 1-0
2. [Q] Leonid Sheyngezikht vs Lorenzo Giustino
ATP Zhangjiagang
Leonid Sheyngezikht
4
1
Lorenzo Giustino
6
6
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Giustino
15-0
ace
30-0
30-15
40-30
df
1-1 → 1-2
L. Sheyngezikht
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sheyngezikht
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-5 → 4-5
L. Sheyngezikht
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
L. Sheyngezikht
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Sheyngezikht
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
L. Giustino
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
3. [Q] Mikalai Haliak vs Mukund Sasikumar
ATP Zhangjiagang
Mikalai Haliak
6
7
Mukund Sasikumar
3
5
Vincitore: Haliak
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sasikumar
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
6-5 → 7-5
M. Sasikumar
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
M. Haliak
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Sasikumar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
M. Haliak
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
1-1 → 2-1
M. Sasikumar
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Haliak
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
4-3 → 5-3
M. Sasikumar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-3 → 4-3
M. Haliak
30-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
M. Sasikumar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Haliak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Sasikumar
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Haliak
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
M. Sasikumar
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
4. Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama vs [3] Colin Sinclair / Rubin Statham (non prima ore: 08:30)
ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama•
2
7
4
0
Colin Sinclair / Rubin Statham [3]
5
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Uchida / Uchiyama
1-0
1-1
ace
1-2
ace
1-3
2-3
2-4
2-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Sinclair / Statham
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
K. Uchida / Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
C. Sinclair / Statham
4-3 → 4-4
K. Uchida / Uchiyama
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
C. Sinclair / Statham
3-2 → 3-3
K. Uchida / Uchiyama
15-0
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
C. Sinclair / Statham
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
K. Uchida / Uchiyama
1-1 → 2-1
C. Sinclair / Statham
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
K. Uchida / Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
K. Uchida / Uchiyama
5-6 → 6-6
C. Sinclair / Statham
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
5-5 → 5-6
K. Uchida / Uchiyama
4-5 → 5-5
C. Sinclair / Statham
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Uchida / Uchiyama
40-40
0-15
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
C. Sinclair / Statham
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
K. Uchida / Uchiyama
2-3 → 3-3
C. Sinclair / Statham
1-3 → 2-3
K. Uchida / Uchiyama
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-3 → 1-3
C. Sinclair / Statham
0-2 → 0-3
K. Uchida / Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
0-1 → 0-2
C. Sinclair / Statham
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
5. Lorenzo Giustino / Robert Strombachs vs [WC] Hanwen Li / Xiaofei Wang
Il match deve ancora iniziare
6. [4] Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs Nick Chappell / Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
7. [1] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Alternate /
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Solamente i challenger vedono impegnati 5 azzurri oggi…in attesa di domani con i nostri (tutti bravissimi ieri!) nel secondo turno slam.
Fra Bu (che paura!) e Te, vince Te.
“La calma dei nervi distesi…” (cit.) 😉
Just-in… “giustizia” il bulgaro (22 anni #662) dal cognome impossibile ! 🙂