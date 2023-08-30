Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Maiorca e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)

30/08/2023 06:25 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14

ITA CHALLENGER Como (Italia) – 1° Turno, terra battuta

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Thiago Seyboth Wild BRA vs Franco Agamenone ITA
ATP Como
Thiago Seyboth Wild
6
6
Franco Agamenone
3
4
Vincitore: Seyboth Wild
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2. [Alt] Luciano Darderi ITA vs Thiago Monteiro BRA

ATP Como
Luciano Darderi
0
0
Thiago Monteiro [3]
0
0
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3. [Q] Louis Wessels GER vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

4. Benoit Paire FRA vs [Q] Calvin Hemery FRA (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare

5. [1] Constantin Frantzen GER / Hendrik Jebens GER vs [WC] Andrea Arnaboldi ITA / Lorenzo Rottoli ITA

Il match deve ancora iniziare

6. Matteo Martineau FRA / Zsombor Piros HUN vs [4] Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

7. Alternate XXX / XXX vs [2] Roman Jebavy CZE / Petr Nouza CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Zvonimir Babic CRO / Alexander Donski BUL vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR

ATP Como
Zvonimir Babic / Alexander Donski
0
7
5
Constantin Bittoun Kouzmine / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
6
6
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2. [3] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov UKR vs Luca Margaroli SUI / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

3. Salvatore Caruso ITA / Giovanni Fonio ITA vs Marco Bortolotti ITA / Alexandru Jecan ROU

Il match deve ancora iniziare

4. Filip Bergevi SWE / Mick Veldheer NED vs Dimitar Kuzmanov BUL / Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

5. Alternate XXX / XXX vs [WC] Emanuele De Sanctis ITA / Fabio Fognini ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Dimitar Kuzmanov BUL vs [Q] Miljan Zekic SRB

ATP Como
Dimitar Kuzmanov
15
6
3
Miljan Zekic
0
2
2
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2. [Q] Mathias Bourgue FRA vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Martinez ESP vs Edoardo Lavagno ITA

Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Valentin Royer FRA vs [Q] Samuel Vincent Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare










ESP CHALLENGER Mallorca (Spagna) – 1° Turno, cemento

Pista 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [8] Federico Gaio ITA vs [Alt] Daniel Rincon ESP
Il match deve ancora iniziare

2. Laurent Lokoli FRA vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Joao Sousa POR vs [Alt] Kalin Ivanovski MKD

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [Q] Damir Dzumhur BIH vs [6] Alexander Ritschard SUI

Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Peter Gojowczyk GER vs [WC] Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

3. [4] Elias Ymer SWE vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare




Pista 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [Q] Adria Soriano Barrera COL vs [3] Antoine Escoffier FRA
Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Daniel Cukierman ISR vs [7] Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Maxime Janvier FRA vs [Alt] Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [1] Tomas Barrios Vera CHI vs [Alt] Jules Marie FRA

Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Frederico Ferreira Silva POR vs [Q] Gastao Elias POR

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Theo Arribage FRA / Luca Sanchez FRA vs Alex Lawson USA / Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

4. [4] N.Sriram Balaji IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Tomas Barrios Vera CHI / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – 1° Turno, cemento

Court 10 ( Indoor ) – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [1] Yunchaokete Bu CHN vs [WC] Rigele Te CHN
ATP Zhangjiagang
Yunchaokete Bu [1]
7
3
6
Rigele Te
6
6
7
Vincitore: Te
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2. Luke Saville AUS vs [8] James McCabe AUS

ATP Zhangjiagang
Luke Saville
6
6
3
James McCabe [8]
7
2
6
Vincitore: McCabe
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3. [4] Rio Noguchi JPN vs [Q] Linang Xiao CHN

ATP Zhangjiagang
Rio Noguchi [4]
A
3
1
Linang Xiao
40
6
0
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4. Filip Peliwo POL / Arthur Weber FRA vs Luke Saville AUS / Li Tu AUS (non prima ore: 08:30)

Il match deve ancora iniziare

5. Yunchaokete Bu CHN / Rigele Te CHN vs Alafia Ayeni USA / Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Jie Cui CHN / Hanyi Liu CHN vs [PR] Markos Kalovelonis GRE / Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

7. Francis Casey Alcantara PHI / Fajing Sun CHN vs [2] Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare




Court 12 ( Indoor ) – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Filip Peliwo POL vs Dominik Palan CZE
ATP Zhangjiagang
Filip Peliwo
6
3
6
Dominik Palan
2
6
2
Vincitore: Peliwo
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2. [Q] Leonid Sheyngezikht BUL vs Lorenzo Giustino ITA

ATP Zhangjiagang
Leonid Sheyngezikht
4
1
Lorenzo Giustino
6
6
Vincitore: Giustino
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3. [Q] Mikalai Haliak vs Mukund Sasikumar IND

ATP Zhangjiagang
Mikalai Haliak
6
7
Mukund Sasikumar
3
5
Vincitore: Haliak
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4. Kaichi Uchida JPN / Yasutaka Uchiyama JPN vs [3] Colin Sinclair NMI / Rubin Statham NZL (non prima ore: 08:30)

ATP Zhangjiagang
Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama
2
7
4
0
Colin Sinclair / Rubin Statham [3]
5
6
6
0
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5. Lorenzo Giustino ITA / Robert Strombachs LAT vs [WC] Hanwen Li CHN / Xiaofei Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

6. [4] Ray Ho TPE / Matthew Christopher Romios AUS vs Nick Chappell USA / Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

7. [1] Toshihide Matsui JPN / Kaito Uesugi JPN vs Alternate XXX / XXX

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Giuliano da Viareggio (Guest) 30-08-2023 11:21

Solamente i challenger vedono impegnati 5 azzurri oggi…in attesa di domani con i nostri (tutti bravissimi ieri!) nel secondo turno slam.

 2
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pablito 30-08-2023 11:08

Fra Bu (che paura!) e Te, vince Te.
“La calma dei nervi distesi…” (cit.) 😉

Just-in… “giustizia” il bulgaro (22 anni #662) dal cognome impossibile ! 🙂

 1
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