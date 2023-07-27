Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Amburgo, Varsavia e Losanna: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

27/07/2023 08:17 2 commenti
Martina Trevisan nella foto - Foto Antonio Fraioli
Martina Trevisan nella foto - Foto Antonio Fraioli

GER WTA 250 Hamburg (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Jule Niemeier GER vs Daria Saville AUS Inizio 11:00
WTA Hamburg
Jule Niemeier
0
3
1
Daria Saville
0
6
5
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(7) Arantxa Rus NED vs Eva Lys GER Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



M1 – ore 15:00
Noma Noha Akugue GER vs Martina Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare

(3) Bernarda Pera USA vs Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 11:00
(3) Vivian Heisen GER / (3) Ingrid Neel EST vs (2) Miriam Kolodziejova CZE / (2) Angela Kulikov USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Alexandra Panova RUS vs Angelica Moratelli ITA / Camilla Rosatello ITA

Il match deve ancora iniziare







POL WTA 250 Varsavia (Polonia) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 10:00
Claire Liu USA vs Yue Yuan CHN
WTA Warsaw
Claire Liu
7
3
6
Yue Yuan
6
6
2
Vincitore: Liu
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Lucrezia Stefanini ITA vs Jodie Burrage GBR Non prima 11:00

WTA Warsaw
Lucrezia Stefanini
0
6
6
0
Jodie Burrage
0
4
1
0
Vincitore: Stefanini
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Rebecca Sramkova SVK vs (2) Karolina Muchova CZE

WTA Warsaw
Rebecca Sramkova
0
0
Karolina Muchova [2]
0
0
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(1) Iga Swiatek POL vs it Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Ankita Raina IND / Yue Yuan CHN vs Maja Chwalinska POL / Jessika Ponchet FRA
WTA Warsaw
Ankita Raina / Yue Yuan
0
4
Maja Chwalinska / Jessika Ponchet
0
1
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Heather Watson GBR / Yanina Wickmayer BEL vs (5) Alicia Barnett GBR / (5) Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

Weronika Falkowska POL / Katarzyna Piter POL vs Nigina Abduraimova UZB / Jodie Burrage GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Heather Watson GBR vs Yuliya Hatouka BLR

WTA Warsaw
Heather Watson
6
5
6
Yuliya Hatouka
2
7
1
Vincitore: Watson
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Viktoria Hruncakova SVK vs (8) Linda Noskova CZE

WTA Warsaw
Viktoria Hruncakova
15
0
Linda Noskova [8]
40
0
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Laura Siegemund GER vs (4) Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE / Xiyu Wang CHN vs Naiktha Bains GBR / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare







SUI WTA 250 Lausanne (Svizzera) – 2° Turno – terra battuta

11:00 Sorribes Tormo S. (Esp) – Zidansek T. (Slo)
WTA Lausanne
Sara Sorribes Tormo
0
3
3
Tamara Zidansek
0
6
4
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12:00 Bogdan A. (Rou) – Jakupovic D. (Slo)

WTA Lausanne
Ana Bogdan [3]
0
4
Dalila Jakupovic
15
0
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13:30 Parry D. (Fra) – Kovinic D. (Mne)

Il match deve ancora iniziare

7
15:30 Burel C. (Fra) – Navarro E. (Usa)
Il match deve ancora iniziare

17:30 Teichmann J. (Sui) – Cornet A. (Fra)

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Enrico82 27-07-2023 10:07

Grande occasione per Lucrezia – Burrage si in grande crescita questa stagione, ma cmq un’avversaria abbordabile.

 2
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Spigolo (Guest) 27-07-2023 09:37

Bel programma a Losanna, si va dalla grande grinta di Sorribes Tormo a Burel con la sua flemma apparente. Peccato non esserci.

 1
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