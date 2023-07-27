WTA 250 Amburgo, Varsavia e Losanna: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Martina Trevisan nella foto - Foto Antonio Fraioli
WTA 250 Hamburg (Germania) – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Jule Niemeier
vs Daria Saville Inizio 11:00
WTA Hamburg
Jule Niemeier•
0
3
1
Daria Saville
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Saville
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Jule Niemeier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Jule Niemeier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jule Niemeier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Jule Niemeier
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Daria Saville
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Daria Saville
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
(7) Arantxa Rus vs Eva Lys Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 15:00
Noma Noha Akugue vs Martina Trevisan
Il match deve ancora iniziare
(3) Bernarda Pera vs Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 11:00
(3) Vivian Heisen
/ (3) Ingrid Neel
vs (2) Miriam Kolodziejova
/ (2) Angela Kulikov
Il match deve ancora iniziare
(1) Anna Danilina / (1) Alexandra Panova vs Angelica Moratelli / Camilla Rosatello
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Varsavia (Polonia) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 10:00
Claire Liu
vs Yue Yuan
WTA Warsaw
Claire Liu
7
3
6
Yue Yuan
6
6
2
Vincitore: Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Claire Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini vs Jodie Burrage Non prima 11:00
WTA Warsaw
Lucrezia Stefanini•
0
6
6
0
Jodie Burrage
0
4
1
0
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Jodie Burrage
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Jodie Burrage
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jodie Burrage
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Jodie Burrage
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
1-3 → 2-3
Jodie Burrage
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lucrezia Stefanini
0-2 → 1-2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rebecca Sramkova vs (2) Karolina Muchova
WTA Warsaw
Rebecca Sramkova
0
0
Karolina Muchova [2]
0
0
(1) Iga Swiatek vs Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Ankita Raina
/ Yue Yuan
vs Maja Chwalinska
/ Jessika Ponchet
WTA Warsaw
Ankita Raina / Yue Yuan•
0
4
Maja Chwalinska / Jessika Ponchet
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ankita Raina / Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska / Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Ankita Raina / Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Maja Chwalinska / Jessika Ponchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Ankita Raina / Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Heather Watson / Yanina Wickmayer vs (5) Alicia Barnett / (5) Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
Weronika Falkowska / Katarzyna Piter vs Nigina Abduraimova / Jodie Burrage
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Heather Watson vs Yuliya Hatouka
WTA Warsaw
Heather Watson
6
5
6
Yuliya Hatouka
2
7
1
Vincitore: Watson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Heather Watson
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Heather Watson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Heather Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Yuliya Hatouka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Heather Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Yuliya Hatouka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Heather Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Heather Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Heather Watson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Viktoria Hruncakova vs (8) Linda Noskova
WTA Warsaw
Viktoria Hruncakova
15
0
Linda Noskova [8]•
40
0
Laura Siegemund vs (4) Lin Zhu
Il match deve ancora iniziare
Linda Noskova / Xiyu Wang vs Naiktha Bains / Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Lausanne (Svizzera) – 2° Turno – terra battuta
11:00 Sorribes Tormo S. (Esp) – Zidansek T. (Slo)
WTA Lausanne
Sara Sorribes Tormo
0
3
3
Tamara Zidansek•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Sorribes Tormo
3-5 → 3-6
Sara Sorribes Tormo
2-4 → 3-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
12:00 Bogdan A. (Rou) – Jakupovic D. (Slo)
WTA Lausanne
Ana Bogdan [3]•
0
4
Dalila Jakupovic
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Ana Bogdan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
13:30 Parry D. (Fra) – Kovinic D. (Mne)
Il match deve ancora iniziare
7
15:30 Burel C. (Fra) – Navarro E. (Usa)
Il match deve ancora iniziare
17:30 Teichmann J. (Sui) – Cornet A. (Fra)
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Grande occasione per Lucrezia – Burrage si in grande crescita questa stagione, ma cmq un’avversaria abbordabile.
Bel programma a Losanna, si va dalla grande grinta di Sorribes Tormo a Burel con la sua flemma apparente. Peccato non esserci.