Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 28 Giugno 2023

W25 Tarvisio 25000 – 2st Round
Sara Ziodato vs Klaudija Bubelyte 2 incontro dalle 10:00
ITF Tarvisio
S. Ziodato
0
K. Bubelyte
0
Silvia Ambrosio vs [4] Yuliya Hatouka Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
[5] Alexandra Ignatik vs Diletta Cherubini ore 11:00
ITF Tarvisio
A. Ignatik [5]
0*
6
D. Cherubini
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cherubini
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
A. Ignatik
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 5-6
D. Cherubini
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
D. Cherubini
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Ignatik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
df
40-A
3-3 → 3-4
A. Ignatik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Ignatik
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
0-0 → 0-1
[3] Veronika Erjavec vs Nicole Fossa huergo ore 11:00
ITF Tarvisio
V. Erjavec [3]
0
N. Fossa Huergo
0
Laura Mair vs [7] Nina Potocnik 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – 1st Round
Asylzhan Arystanbekova vs [6] Giulia Crescenzi 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
Tanisha Kashyap vs Gala Arangio 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
Louna Zoppas vs Elisa Andrea Camerano ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
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