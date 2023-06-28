Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 28 Giugno 2023

28/06/2023 06:23 Nessun commento
Laura Mair nella foto
Laura Mair nella foto

ITA W25 Tarvisio 25000 – 2st Round
Sara Ziodato ITA vs Klaudija Bubelyte LTU 2 incontro dalle 10:00

ITF Tarvisio
S. Ziodato
0
K. Bubelyte
0
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Silvia Ambrosio ITA vs [4] Yuliya Hatouka BLR Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

[5] Alexandra Ignatik ROU vs Diletta Cherubini ITA ore 11:00

ITF Tarvisio
A. Ignatik [5]
0*
6
D. Cherubini
0
6
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[3] Veronika Erjavec SLO vs Nicole Fossa huergo ITA ore 11:00

ITF Tarvisio
V. Erjavec [3]
0
N. Fossa Huergo
0
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Laura Mair ITA vs [7] Nina Potocnik SLO 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – 1st Round
Asylzhan Arystanbekova KAZ vs [6] Giulia Crescenzi ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

Tanisha Kashyap IND vs Gala Arangio ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

Louna Zoppas FRA vs Elisa Andrea Camerano ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

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