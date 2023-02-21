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WTA 1000 Miami Copertina, Entry List, WTA
WTA 1000 Miami: Entry list Md. Cinque azzurre ai nastri di partenza
21/02/2023 20:09 Nessun commento
21/03 – 02/04 Miami Open WTA 1000
(Clicca per vedere l'entry list)WTA 1000 Miami (MD) Inizio torneo: 20/03/2023 | Ultimo agg.: 21/02/2023 20:06
Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 21/02/23 - Special Exempts: 0/0)
- 1. I. Swiatek
- 2. A. Sabalenka
- 3. J. Pegula
- 4. O. Jabeur
- 4. S. Kenin*pr
- 5. C. Garcia
- 6. C. Gauff
- 7. M. Sakkari
- 8. D. Kasatkina
- 9. B. Bencic
- 10. E. Rybakina
- 11. V. Kudermetova
- 12. B. Haddad Maia
- 13. L. Samsonova
- 14. V. Azarenka
- 15. P. Kvitova
- 16. E. Alexandrova
- 18. K. Pliskova
- 19. P. Badosa
- 20. J. Ostapenko
- 21. M. Linette
- 22. S. Zhang
- 23. M. Keys
- 24. Q. Zheng
- 25. M. Trevisan
- 26. M. Bouzkova
- 27. A. Kontaveit
- 28. P. Martic
- 29. A. Potapova
- 30. B. Krejcikova
- 31. D. Vekic
- 32. J. Teichmann
- 32. M. Vondrousova*pr
- 33. A. Kalinina
- 35. A. Anisimova
- 36. B. Andreescu
- 37. L. Fernandez
- 38. E. Mertens
- 39. I. Begu
- 40. D. Collins
- 41. S. Stephens
- 42. L. Zhu
- 43. A. Sasnovich
- 44. B. Pera
- 45. S. Rogers
- 46. Y. Putintseva
- 47. K. Siniakova
- 48. K. Kanepi
- 49. L. Davis
- 50. L. Noskova
- 51. A. Parks
- 52. L. Fruhvirtova
- 53. M. Sherif
- 54. E. Cocciaretto
- 55. M. Kostyuk
- 56. A. Kalinskaya
- 57. C. Liu
- 58. A. Riske-Amritraj
- 60. A. Cornet
- 61. C. Osorio
- 62. X. Wang
- 63. D. Kovinic
- 64. J. Paolini
- 65. L. Bronzetti
- 65. P. Maria Tig*pr
- 67. X. Wang
- 68. C. Giorgi
- 69. J. Niemeier
- 70. S. Cirstea
- 71. A. Blinkova
- 72. T. Maria
- 73. A. Van Uytvanck
- 73. E. Rodina*pr
- 74. R. Marino
- 75. A. Bogdan
Alternates
- 1. A. Bondar (76)
- 2. M. Zanevska (78)
- 3. N. Parrizas D (79)
- 4. M. Brengle (80)
- 5. E. Raducanu (81)
- 6. T. Korpatsch (82)
- 7. D. Galfi (83)
- 8. K. Baindl (84)
- 9. T. Townsend (84)*pr
- 10. V. Golubic (85)
- 11. C. Bucsa (86)
- 12. A. Karolina S (88)
- 13. V. Gracheva (89)
- 14. D. Shnaider (90)
- 15. K. Kucova (90)*pr
- 16. P. Udvardy (91)
- 17. C. Mcnally (92)
- 18. R. Masarova (93)
- 19. J. Grabher (94)
- 20. Y. Bonaventur (95)
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(Clicca per vedere l'entry list)WTA 1000 Miami (Q) Inizio torneo: 20/03/2023 | Ultimo agg.: 21/02/2023 20:07
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 21/02/23 - Special Exempts: 0/0)
Alternates
TAG: WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2023
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