WTA 1000 Miami Copertina, Entry List, WTA

WTA 1000 Miami: Entry list Md. Cinque azzurre ai nastri di partenza

21/02/2023 20:09 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Getty Images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto Getty Images

21/03 – 02/04 USA Miami Open WTA 1000

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WTA 1000 Miami (MD) Inizio torneo: 20/03/2023 | Ultimo agg.: 21/02/2023 20:06

Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 21/02/23 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. I. Swiatek
  • 2. A. Sabalenka
  • 3. J. Pegula
  • 4. O. Jabeur
  • 4. S. Kenin*pr
  • 5. C. Garcia
  • 6. C. Gauff
  • 7. M. Sakkari
  • 8. D. Kasatkina
  • 9. B. Bencic
  • 10. E. Rybakina
  • 11. V. Kudermetova
  • 12. B. Haddad Maia
  • 13. L. Samsonova
  • 14. V. Azarenka
  • 15. P. Kvitova
  • 16. E. Alexandrova
  • 18. K. Pliskova
  • 19. P. Badosa
  • 20. J. Ostapenko
  • 21. M. Linette
  • 22. S. Zhang
  • 23. M. Keys
  • 24. Q. Zheng
  • 25. M. Trevisan
  • 26. M. Bouzkova
  • 27. A. Kontaveit
  • 28. P. Martic
  • 29. A. Potapova
  • 30. B. Krejcikova
  • 31. D. Vekic
  • 32. J. Teichmann
  • 32. M. Vondrousova*pr
  • 33. A. Kalinina
  • 35. A. Anisimova
  • 36. B. Andreescu
  • 37. L. Fernandez
  • 38. E. Mertens
  • 39. I. Begu
  • 40. D. Collins
  • 41. S. Stephens
  • 42. L. Zhu
  • 43. A. Sasnovich
  • 44. B. Pera
  • 45. S. Rogers
  • 46. Y. Putintseva
  • 47. K. Siniakova
  • 48. K. Kanepi
  • 49. L. Davis
  • 50. L. Noskova
  • 51. A. Parks
  • 52. L. Fruhvirtova
  • 53. M. Sherif
  • 54. E. Cocciaretto
  • 55. M. Kostyuk
  • 56. A. Kalinskaya
  • 57. C. Liu
  • 58. A. Riske-Amritraj
  • 60. A. Cornet
  • 61. C. Osorio
  • 62. X. Wang
  • 63. D. Kovinic
  • 64. J. Paolini
  • 65. L. Bronzetti
  • 65. P. Maria Tig*pr
  • 67. X. Wang
  • 68. C. Giorgi
  • 69. J. Niemeier
  • 70. S. Cirstea
  • 71. A. Blinkova
  • 72. T. Maria
  • 73. A. Van Uytvanck
  • 73. E. Rodina*pr
  • 74. R. Marino
  • 75. A. Bogdan

Alternates

  • 1. A. Bondar (76)
  • 2. M. Zanevska (78)
  • 3. N. Parrizas D (79)
  • 4. M. Brengle (80)
  • 5. E. Raducanu (81)
  • 6. T. Korpatsch (82)
  • 7. D. Galfi (83)
  • 8. K. Baindl (84)
  • 9. T. Townsend (84)*pr
  • 10. V. Golubic (85)
  • 11. C. Bucsa (86)
  • 12. A. Karolina S (88)
  • 13. V. Gracheva (89)
  • 14. D. Shnaider (90)
  • 15. K. Kucova (90)*pr
  • 16. P. Udvardy (91)
  • 17. C. Mcnally (92)
  • 18. R. Masarova (93)
  • 19. J. Grabher (94)
  • 20. Y. Bonaventur (95)
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WTA 1000 Miami (Q) Inizio torneo: 20/03/2023 | Ultimo agg.: 21/02/2023 20:07

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 21/02/23 - Special Exempts: 0/0)

    Alternates

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