Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 07 Dicembre 2022

Filippo Speziali nella foto
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
Matthew William Donald vs [2] Samuel Vincent ruggeri Non prima delle 12:30
ITF Sharm El Sheikh
M. Donald•
0
6
3
0
S. Vincent Ruggeri [2]
0
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
M. Donald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
M. Donald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Vincent Ruggeri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Donald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
S. Vincent Ruggeri
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
S. Vincent Ruggeri
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Donald
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
S. Vincent Ruggeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
S. Vincent Ruggeri
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
S. Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Vincent Ruggeri
0-0 → 0-1
Yan Bondarevskiy vs [3] Simone Roncalli ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
Y. Bondarevskiy
6
6
3
S. Roncalli [3]
7
3
6
Vincitore: S. Roncalli
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Roncalli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Bondarevskiy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Roncalli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
S. Roncalli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Bondarevskiy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Roncalli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Roncalli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Y. Bondarevskiy
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
Y. Bondarevskiy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Y. Bondarevskiy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Roncalli
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Y. Bondarevskiy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
Y. Bondarevskiy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-A
2-3 → 2-4
S. Roncalli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Y. Bondarevskiy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Filippo Speziali vs Nicolas Tepmahc Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Marat Sharipov vs Gabriele Pennaforti 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm El Sheikh
M. Sharipov
6
6
G. Pennaforti
3
4
Vincitore: M. Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Pennaforti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-4 → 5-4
M. Sharipov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 3-3
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Pennaforti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 5-3
M. Sharipov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 5-2
G. Pennaforti
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
G. Pennaforti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Sharipov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
G. Pennaforti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Kelsey Stevenson vs Matteo Fondriest Non prima delle 12:30
ITF Sharm El Sheikh
K. Stevenson
6
6
M. Fondriest
2
0
Vincitore: K. Stevenson
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fondriest
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
K. Stevenson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Fondriest
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Stevenson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Fondriest
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
K. Stevenson
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Fondriest
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Stevenson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Fondriest
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
M15 Antalya 15000 – 1st Round
Valerio Perruzza vs Mikhail Gorokhov Non prima delle 13:00
ITF Antalya
V. Perruzza
6
6
M. Gorokhov
3
2
Vincitore: V. Perruzza
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Perruzza
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 6-2
M. Gorokhov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
M. Gorokhov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
V. Perruzza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gorokhov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Gorokhov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
V. Perruzza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
M. Gorokhov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
V. Perruzza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Giannicola Misasi vs Sarp Agabigun Non prima delle 13:00
ITF Antalya
G. Misasi•
30
3
4
S. Agabigun
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Misasi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
G. Misasi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Misasi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Agabigun
15-0
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
G. Misasi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
S. Agabigun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Agabigun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
G. Misasi
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
S. Agabigun
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
[8] Daniel Rodrigues vs Tommaso Carnevale-miino 2 incontro dalle 13:00
ITF Antalya
D. Rodrigues [8]
15
1
T. Carnevale-Miino•
40
0
M15 Trnava 15000 – 1st Round
Jan Kupcic vs Andrea Guerrieri ore 10:00
ITF Trnava
J. Kupcic
1
2
A. Guerrieri
6
6
Vincitore: A. Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kupcic
15-0
15-15
df
15-30
30-40
2-4 → 2-5
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Kupcic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
A. Guerrieri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Kupcic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
J. Kupcic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M15 Monastir 15000 – 1st Round
Luka Mikrut vs Stefano Reitano ore 09:30
ITF Monastir
L. Mikrut
6
6
6
S. Reitano
7
4
4
Vincitore: L. Mikrut
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Mikrut
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
S. Reitano
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 5-4
L. Mikrut
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
S. Reitano
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
L. Mikrut
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
S. Reitano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. Reitano
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
1-1 → 2-1
L. Mikrut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
S. Reitano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
df
3*-5
4-5*
ace
4-6*
6-6 → 6-7
S. Reitano
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Mikrut
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. Mikrut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Reitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
S. Reitano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Mikrut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Mikrut
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Mikrut
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
[5] Luca Tomasetto vs Adrian Oetzbach 2 incontro dalle 09:30
ITF Monastir
L. Tomasetto [5]
2
2
A. Oetzbach
6
6
Vincitore: A. Oetzbach
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Oetzbach
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Oetzbach
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
L. Tomasetto
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
A. Oetzbach
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
L. Tomasetto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Oetzbach
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
L. Tomasetto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Tomasetto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
A. Oetzbach
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Oetzbach
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-1 → 0-2
L. Tomasetto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Leonardo Rossi vs [3] Alex Hernandez Non prima delle 12:00
ITF Monastir
L. Rossi
0
2
6
1
A. Hernandez [3]•
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Rossi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Hernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Hernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
df
3-4 → 4-4
A. Hernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Rossi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Hernandez
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Rossi
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Rossi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Rossi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Rossi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
L. Rossi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 1-2
A. Hernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
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