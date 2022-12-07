Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 07 Dicembre 2022

07/12/2022 08:36 Nessun commento
Filippo Speziali nella foto
Filippo Speziali nella foto

EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
Matthew William Donald CZE vs [2] Samuel Vincent ruggeri ITA Non prima delle 12:30

ITF Sharm El Sheikh
M. Donald
0
6
3
0
S. Vincent Ruggeri [2]
0
2
6
0
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Yan Bondarevskiy RUS vs [3] Simone Roncalli ITA ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
Y. Bondarevskiy
6
6
3
S. Roncalli [3]
7
3
6
Vincitore: S. Roncalli
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Filippo Speziali ITA vs Nicolas Tepmahc FRA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Marat Sharipov RUS vs Gabriele Pennaforti ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm El Sheikh
M. Sharipov
6
6
G. Pennaforti
3
4
Vincitore: M. Sharipov
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Kelsey Stevenson CAN vs Matteo Fondriest ITA Non prima delle 12:30

ITF Sharm El Sheikh
K. Stevenson
6
6
M. Fondriest
2
0
Vincitore: K. Stevenson
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TUR M15 Antalya 15000 – 1st Round
Valerio Perruzza ITA vs Mikhail Gorokhov RUS Non prima delle 13:00

ITF Antalya
V. Perruzza
6
6
M. Gorokhov
3
2
Vincitore: V. Perruzza
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Giannicola Misasi ITA vs Sarp Agabigun TUR Non prima delle 13:00

ITF Antalya
G. Misasi
30
3
4
S. Agabigun
40
6
2
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[8] Daniel Rodrigues POR vs Tommaso Carnevale-miino ITA 2 incontro dalle 13:00

ITF Antalya
D. Rodrigues [8]
15
1
T. Carnevale-Miino
40
0
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SVK M15 Trnava 15000 – 1st Round
Jan Kupcic SLO vs Andrea Guerrieri ITA ore 10:00

ITF Trnava
J. Kupcic
1
2
A. Guerrieri
6
6
Vincitore: A. Guerrieri
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TUN M15 Monastir 15000 – 1st Round
Luka Mikrut CRO vs Stefano Reitano ITA ore 09:30

ITF Monastir
L. Mikrut
6
6
6
S. Reitano
7
4
4
Vincitore: L. Mikrut
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[5] Luca Tomasetto ITA vs Adrian Oetzbach GER 2 incontro dalle 09:30

ITF Monastir
L. Tomasetto [5]
2
2
A. Oetzbach
6
6
Vincitore: A. Oetzbach
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Leonardo Rossi ITA vs [3] Alex Hernandez MEX Non prima delle 12:00

ITF Monastir
L. Rossi
0
2
6
1
A. Hernandez [3]
0
6
4
0
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