WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montevideo: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

22/11/2022 13:59 Nessun commento
Clara Burel nella foto
Clara Burel nella foto

URU WTA 125 Montevideo (Uruguay) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Darya Astakhova RUS vs (3) Tamara Zidansek SLO

WTA Montevideo 125
Darya Astakhova
40
7
0
Tamara Zidansek [3]
A
5
1
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(9) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Clara Burel FRA

Il match deve ancora iniziare

Maria Carle ARG vs Brenda Fruhvirtova CZE Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Guillermina Grant URU vs Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 16:00
(4) Yvonne Cavalle-Reimers ESP vs (6) Emiliana Arango COL
WTA Montevideo 125
Yvonne Cavalle-Reimers [4]
4
6
4
Emiliana Arango [6]
6
3
6
Vincitore: E. Arango
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(8) Su Jeong Jang KOR vs Rosa Vicens Mas ESP

WTA Montevideo 125
Su Jeong Jang [8]
40
1
Rosa Vicens Mas
A
3
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Natalija Stevanovic SRB vs Ann Li USA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Valeriya Strakhova UKR vs Anna Rogers USA / Christina Rosca USA

Il match deve ancora iniziare

Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Rosa Vicens Mas ESP vs Rebeca Pereira BRA / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 16:00
(3) Xiaodi You CHN vs (5) Whitney Osuigwe USA
WTA Montevideo 125
Xiaodi You [3]
6
6
Whitney Osuigwe [5]
4
4
Vincitore: X. You
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Emma Navarro USA vs (6) Kateryna Baindl UKR

WTA Montevideo 125
Emma Navarro
40
2
Kateryna Baindl [6]
40
1
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(4) Jessie Aney USA / (4) Ingrid Neel USA vs Laura Pigossi BRA / Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA / Whitney Osuigwe USA vs (2) Ingrid Gamarra Martins BRA / (2) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare