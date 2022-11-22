WTA 125 Montevideo: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

WTA 125 Montevideo (Uruguay) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Darya Astakhova vs (3) Tamara Zidansek
WTA Montevideo 125
Darya Astakhova•
40
7
0
Tamara Zidansek [3]
A
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darya Astakhova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
df
A-40
6-5 → 7-5
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Darya Astakhova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Victoria Jimenez Kasintseva vs Clara Burel
Il match deve ancora iniziare
Maria Carle vs Brenda Fruhvirtova Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Guillermina Grant vs Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
(4) Yvonne Cavalle-Reimers
vs (6) Emiliana Arango
WTA Montevideo 125
Yvonne Cavalle-Reimers [4]
4
6
4
Emiliana Arango [6]
6
3
6
Vincitore: E. Arango
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
15-15
df
15-30
15-40
4-5 → 4-6
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Yvonne Cavalle-Reimers
4-3 → 4-4
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Yvonne Cavalle-Reimers
2-3 → 3-3
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
1-3 → 2-3
Yvonne Cavalle-Reimers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Emiliana Arango
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Yvonne Cavalle-Reimers
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Yvonne Cavalle-Reimers
3-1 → 4-1
Emiliana Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-1 → 3-1
Yvonne Cavalle-Reimers
1-1 → 2-1
Emiliana Arango
15-0
30-0
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Yvonne Cavalle-Reimers
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
15-0
30-0
40-0
df
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
A-40
df
4-3 → 4-4
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
4-2 → 4-3
Yvonne Cavalle-Reimers
15-0
df
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
Yvonne Cavalle-Reimers
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yvonne Cavalle-Reimers
0-0 → 1-0
(8) Su Jeong Jang vs Rosa Vicens Mas
WTA Montevideo 125
Su Jeong Jang [8]
40
1
Rosa Vicens Mas•
A
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rosa Vicens Mas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
Su Jeong Jang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Rosa Vicens Mas
15-0
30-0
40-0
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Natalija Stevanovic vs Ann Li Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Leolia Jeanjean / Valeriya Strakhova vs Anna Rogers / Christina Rosca
Il match deve ancora iniziare
Yvonne Cavalle-Reimers / Rosa Vicens Mas vs Rebeca Pereira / Julia Riera
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
(3) Xiaodi You
vs (5) Whitney Osuigwe
WTA Montevideo 125
Xiaodi You [3]
6
6
Whitney Osuigwe [5]
4
4
Vincitore: X. You
Servizio
Svolgimento
Set 2
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 6-4
Whitney Osuigwe
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-1 → 3-2
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
df
1-1 → 2-1
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Whitney Osuigwe
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Xiaodi You
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Xiaodi You
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Xiaodi You
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
Whitney Osuigwe
15-0
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Xiaodi You
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Emma Navarro vs (6) Kateryna Baindl
WTA Montevideo 125
Emma Navarro
40
2
Kateryna Baindl [6]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kateryna Baindl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Jessie Aney / (4) Ingrid Neel vs Laura Pigossi / Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
Hailey Baptiste / Whitney Osuigwe vs (2) Ingrid Gamarra Martins / (2) Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
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