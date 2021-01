ATP Cup: Ecco la composizione delle prime squadre. L’Italia con il doppio Vavassori-Bolelli?

Dopo tanti dubbi e incertezze, l’ATP Tour ha deciso di andare avanti con una seconda edizione dell’ATP Cup per il 2021. La gara è stata anticipata nella settimana prima dell’Australian Open – dall’1 al 5 febbraio – e si giocherà in una formato ridotto (12 selezioni invece di 24), ma è ancora il principale evento pre-Grande Slam Del 2021, con quasi tutti i migliori giocatori del mondo. Per ora è nota la composizione delle seguenti selezioni.

Su Twitter Luca Fiorino di Super Tennis rivela gli azzurri presenti: Berrettini, Fognini, Bolelli e Vavassori che giocheranno il doppio.

I nomi però ancora non sono stati comunicati dal Capitano che in questa edizione, come lo scorso anno è Vincenzo Santopadre.

Il sorteggio della ATP Cup non è ancora noto e il torneo si svolgerà a Melbourne Park, nella Rod Laver e alla Margaret Court Arenas.

SERBIA

Novak Djokovic

Dusan Lajovic

Filip Krajinovic

Nikola Cacic

AUSTRIA

Dominic Thiem

Dennis Novak

Philip Oswald

SPAGNA

Rafael Nadal

Roberto Bautista

Pablo Carreño

Marcel Granollers

ARGENTINA

Diego Schwartzman

Guido Pella

Horacio Zeballos

ITALIA

Matteo Berrettini

Fabio Fognini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

GERMANIA

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Kevin Krawietz

Andreas Mies

Da confermare

Russia

Grecia

Giappone

Francia

Canada

Australia