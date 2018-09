Us Open: LIVE. Risultati con livescore dettagliato del Day 14

Us Open 2018

Us Open | Grand Slam | Cemento | $25.282.400 – Finali

Arthur Ashe Stadium – Ore: 19:00

A. Barty / C. Vandeweghe vs T. Babos / K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 22 italiane

J. Del Potro vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

T. Seyboth Wildvs L. Musetti

X. Wang vs C. Burel



Il match deve ancora iniziare

S. Kunieda vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. De Grootvs Y. Kamiji

C. Gauff / C. McNally vs H. Baptiste / D. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 18:00

A. Andreev / A. Matusevich vs E. Nava / A. Nefve



D. Wagner vs D. Alcott



Il match deve ancora iniziare