WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Vic e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

30/04/2025 08:57 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren

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🇪🇸

WTA 125 Vic

Spagna


Terra battuta

🏆
WTA 125

👩
2° TURNO

Previsioni meteo
Vic

18°C
min. 6°C

Centre Court – ore 10:00
Oksana Selekhmeteva RUS vs (2) Lulu Sun NZL

WTA Vic 125
Oksana Selekhmeteva
0
6
6
0
Lulu Sun [2]
0
0
2
0
Vincitore: Selekhmeteva
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(1) Leylah Fernandez CAN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Vic 125
Leylah Fernandez [1]
0
3
Aliaksandra Sasnovich
0
3
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(8) Kamilla Rakhimova RUS vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Lulu Sun NZL vs Aliona Bolsova ESP / Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:00
Aliona Bolsova ESP vs Lucrezia Stefanini ITA
WTA Vic 125
Aliona Bolsova
0
6
5
Lucrezia Stefanini
0
4
3
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(3) Katerina Siniakova CZE vs Ruth Roura Llaverias ESP

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs (4) Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN / Aldila Sutjiadi INA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Carlota Martinez Cirez ESP

WTA Vic 125
Elisabetta Cocciaretto
0
1
3
0
Carlota Martinez Cirez
0
6
6
0
Vincitore: Martinez Cirez
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Rebeka Masarova SUI vs (5) Renata Zarazua MEX Non prima 11:30

WTA Vic 125
Rebeka Masarova
30
0
Renata Zarazua [5]
30
0
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(1) Anna Danilina KAZ / (1) Irina Khromacheva RUS vs Shuko Aoyama JPN / Sabrina Santamaria USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare








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🇫🇷

WTA 125 Saint Malo

Francia


Terra battuta

🏆
WTA 125

👩
2° TURNO

☀️

Previsioni meteo
Saint Malo

21°C
min. 15°C

Central – ore 11:00
Leolia Jeanjean FRA vs (4) Caroline Dolehide USA

WTA Saint Malo 125
Leolia Jeanjean
30
4
Caroline Dolehide [4]
0
3
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(1) McCartney Kessler USA vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

Chloe Paquet FRA vs (7) Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Jessika Ponchet FRA vs (4) Amina Anshba RUS / (4) Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
(6) Olivia Gadecki AUS vs Elsa Jacquemot FRA
WTA Saint Malo 125
Olivia Gadecki [6]
30
2
1
Elsa Jacquemot
15
6
1
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Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Priscilla Hon AUS / Yanina Wickmayer BEL

Il match deve ancora iniziare

Freya Christie GBR / Olivia Gadecki AUS vs Tessah Andrianjafitrimo FRA / Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare

Emeline Dartron FRA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Estelle Cascino FRA / Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

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