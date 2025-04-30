WTA 125 Vic e Saint Malo: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

🇪🇸
WTA 125 Vic
Spagna
Terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Oksana Selekhmeteva vs (2) Lulu Sun
WTA Vic 125
Oksana Selekhmeteva
0
6
6
0
Lulu Sun [2]
0
0
2
0
Vincitore: Selekhmeteva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Oksana Selekhmeteva
2-0 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Oksana Selekhmeteva
4-0 → 5-0
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Leylah Fernandez vs Aliaksandra Sasnovich
WTA Vic 125
Leylah Fernandez [1]
0
3
Aliaksandra Sasnovich•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
3-2 → 3-3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(8) Kamilla Rakhimova vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
Leylah Fernandez / Lulu Sun vs Aliona Bolsova / Yvonne Cavalle-Reimers
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Aliona Bolsova
vs Lucrezia Stefanini
WTA Vic 125
Aliona Bolsova•
0
6
5
Lucrezia Stefanini
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Aliona Bolsova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
4-0 → 4-1
Aliona Bolsova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Aliona Bolsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
5-3 → 5-4
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Aliona Bolsova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
2-2 → 3-2
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
(3) Katerina Siniakova vs Ruth Roura Llaverias
Il match deve ancora iniziare
Dalma Galfi vs (4) Kimberly Birrell
Il match deve ancora iniziare
Bianca Andreescu / Aldila Sutjiadi vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Elisabetta Cocciaretto vs Carlota Martinez Cirez
WTA Vic 125
Elisabetta Cocciaretto
0
1
3
0
Carlota Martinez Cirez
0
6
6
0
Vincitore: Martinez Cirez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
3-5 → 3-6
Carlota Martinez Cirez
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Carlota Martinez Cirez
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Carlota Martinez Cirez
1-2 → 2-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Carlota Martinez Cirez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carlota Martinez Cirez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Elisabetta Cocciaretto
1-4 → 1-5
Carlota Martinez Cirez
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 1-3
Carlota Martinez Cirez
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Carlota Martinez Cirez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Rebeka Masarova vs (5) Renata Zarazua Non prima 11:30
WTA Vic 125
Rebeka Masarova•
30
0
Renata Zarazua [5]
30
0
(1) Anna Danilina / (1) Irina Khromacheva vs Shuko Aoyama / Sabrina Santamaria Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
🇫🇷
WTA 125 Saint Malo
Francia
Terra battuta
☀️
Previsioni meteo
Saint Malo
Central – ore 11:00
Leolia Jeanjean vs (4) Caroline Dolehide
WTA Saint Malo 125
Leolia Jeanjean
30
4
Caroline Dolehide [4]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Caroline Dolehide
1-2 → 1-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(1) McCartney Kessler vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
Chloe Paquet vs (7) Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
Leolia Jeanjean / Jessika Ponchet vs (4) Amina Anshba / (4) Noma Noha Akugue
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
(6) Olivia Gadecki
vs Elsa Jacquemot
WTA Saint Malo 125
Olivia Gadecki [6]•
30
2
1
Elsa Jacquemot
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Olivia Gadecki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Olivia Gadecki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Priscilla Hon / Yanina Wickmayer
Il match deve ancora iniziare
Freya Christie / Olivia Gadecki vs Tessah Andrianjafitrimo / Fiona Ferro
Il match deve ancora iniziare
Emeline Dartron / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Estelle Cascino / Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
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