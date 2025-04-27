Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Mauthausen, Guangzhou, Ostrava e Porto Alegre: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

27/04/2025 09:58 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

🎾 🎾 🎾

🇦🇹

Challenger Mauthausen

Austria


Terra battuta

👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE

☀️

Previsioni meteo
Mauthausen

18°C
min. 7°C

Center Court – ore 10:00
Matthias Ujvary AUT vs Nerman Fatic BIH

ATP Mauthausen
Matthias Ujvary
2
1
Nerman Fatic [7]
6
6
Vincitore: Fatic
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Mirza Basic BIH vs Dennis Novak AUT

ATP Mauthausen
Mirza Basic
15
4
2
Dennis Novak [8]
30
6
1
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Nico Hipfl AUT vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Manuel Lazic AUT vs Stefano Napolitano ITA

ATP Mauthausen
Manuel Lazic
1
2
Stefano Napolitano [11]
6
6
Vincitore: Napolitano
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Syl Gaxherri AUT vs Martin Krumich CZE

ATP Mauthausen
Syl Gaxherri
0
0
2
Martin Krumich [12]
30
6
1
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Sebastian Sorger AUT vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Matej Dodig CRO vs Tadeas Paroulek CZE

ATP Mauthausen
Matej Dodig [6]
0
6
1
0
Tadeas Paroulek
0
4
6
3
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Jakub Paul SUI vs Florian Broska GER

Il match deve ancora iniziare








🎾 🎾 🎾

🇨🇿

Challenger Ostrava

Repubblica Ceca


Terra battuta

👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE

☀️

Previsioni meteo
Ostrava

14°C
min. 3°C

CENTRE COURT – ore 10:30
Petr Brunclik CZE vs Jacopo Berrettini ITA

ATP Ostrava
Petr Brunclik
6
6
Jacopo Berrettini [9]
2
0
Vincitore: Brunclik
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Dominik Kellovsky CZE vs Norbert Gombos SVK

ATP Ostrava
Dominik Kellovsky
15
2
Norbert Gombos [10]
40
3
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Alex Martinez ESP vs Jiri Vesely CZE

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare




COURT 3 – ore 10:30
Jan Klimas CZE vs Daniel Michalski POL

ATP Ostrava
Jan Klimas
40
2
Daniel Michalski [7]
0
1
Vincitore: Klimas
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Guy Den Ouden NED vs Michael Vrbensky CZE

ATP Ostrava
Guy Den Ouden [1]
40
3
Michael Vrbensky
30
4
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Enrico Dalla Valle ITA vs Daniel Siniakov CZE

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 10:30
Max Houkes NED vs Jiri Cizek CZE

ATP Ostrava
Max Houkes [2]
30
6
5
Jiri Cizek
40
4
2
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Vitaliy Sachko UKR vs Jakub Filip CZE

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare








🎾 🎾 🎾

🇧🇷

Challenger Porto Alegre

Brasile


Terra battuta

👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE

🌧️

Previsioni meteo
Porto Alegre

23°C
min. 14°C

Quadra 1 – ore 15:00
Gianluca Mager ITA vs Mateo Barreiros Reyes BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Dietrich BRA vs Conner Huertas del Pino PER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Jose Pereira BRA vs Pedro Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Percy Buffara BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 2 – ore 15:00
Pedro Pinto BRA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Igor Gimenez BRA vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Alexander Klintcharov NZL vs Juan Estevez ARG

Il match deve ancora iniziare




Quadra 3 – ore 15:00
Valerio Aboian ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Fermin Tenti ARG vs Leonardo Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare








🎾 🎾 🎾

🇨🇳

Challenger Guangzhou

Cina


Cemento

👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE

🌤️

Previsioni meteo
Guangzhou

26°C
min. 23°C

CENTER COURT – ore 04:00
Ye Cong Mo CHN vs Jesse Delaney AUS

ATP Guangzhou
Jesse Delaney
6
6
2
Ye Cong Mo [11]
4
7
6
Vincitore: Mo
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Kasidit Samrej THA vs Linang Xiao CHN

ATP Guangzhou
Kasidit Samrej [6]
6
6
6
Linang Xiao
7
4
4
Vincitore: Samrej
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Christian Langmo USA vs Yaojie Zeng CHN

ATP Guangzhou
Christian Langmo [2]
7
6
Yaojie Zeng
5
2
Vincitore: Langmo
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COURT 2 – ore 04:00
Andre Ilagan USA vs Hayden Jones AUS

ATP Guangzhou
Andre Ilagan [4]
6
6
Hayden Jones
1
1
Vincitore: Ilagan
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Filip Peliwo POL vs Hyeon Chung KOR

ATP Guangzhou
Filip Peliwo
6
6
Hyeon Chung [7]
2
4
Vincitore: Peliwo
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Ajeet Rai NZL vs Zijiang Yang CHN

ATP Guangzhou
Zijiang Yang
6
5
Ajeet Rai [9]
7
7
Vincitore: Rai
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Ramkumar Ramanathan IND vs Pengyu Lu CHN

ATP Guangzhou
Pengyu Lu
0
0
Ramkumar Ramanathan [12]
6
6
Vincitore: Ramanathan
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Ryan Peniston GBR vs Zhan Zheng CHN

ATP Guangzhou
Ryan Peniston [1]
6
6
Zhan Zheng
2
1
Vincitore: Peniston
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COURT 5 – ore 04:00
Colin Sinclair NMI vs Jake Delaney AUS

ATP Guangzhou
Colin Sinclair
6
3
6
Jake Delaney [10]
3
6
4
Vincitore: Sinclair
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Moerani Bouzige AUS vs Evan Zhu USA

ATP Guangzhou
Moerani Bouzige [5]
7
6
Evan Zhu
5
2
Vincitore: Bouzige
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Daniel Cukierman ISR vs Hiroki Moriya JPN

ATP Guangzhou
Daniel Cukierman
6
6
7
Hiroki Moriya [8]
7
4
5
Vincitore: Cukierman
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Mats Rosenkranz GER vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Guangzhou
Mats Rosenkranz [3]
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong
2
4
Vincitore: Rosenkranz
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