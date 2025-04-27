Challenger Mauthausen, Guangzhou, Ostrava e Porto Alegre: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
🇦🇹
Challenger Mauthausen
Austria
Terra battuta
👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE
☀️
Previsioni meteo
Mauthausen
Center Court – ore 10:00
Matthias Ujvary vs Nerman Fatic
ATP Mauthausen
Matthias Ujvary
2
1
Nerman Fatic [7]
6
6
Vincitore: Fatic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ujvary
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
1-4 → 1-5
N. Fatic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Fatic
0-15
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ujvary
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
M. Ujvary
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Fatic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Ujvary
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
N. Fatic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Fatic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Mirza Basic vs Dennis Novak
ATP Mauthausen
Mirza Basic
15
4
2
Dennis Novak [8]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Novak
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
M. Basic
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Novak
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
Nico Hipfl vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Manuel Lazic vs Stefano Napolitano
ATP Mauthausen
Manuel Lazic
1
2
Stefano Napolitano [11]
6
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
2-4 → 2-5
M. Lazic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
M. Lazic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
M. Lazic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
M. Lazic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Lazic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Syl Gaxherri vs Martin Krumich
ATP Mauthausen
Syl Gaxherri•
0
0
2
Martin Krumich [12]
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Gaxherri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Krumich
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
S. Gaxherri
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-3 → 0-4
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sebastian Sorger vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Matej Dodig vs Tadeas Paroulek
ATP Mauthausen
Matej Dodig [6]
0
6
1
0
Tadeas Paroulek•
0
4
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Dodig
0-15
df
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
M. Dodig
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paroulek
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
T. Paroulek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-3 → 1-4
M. Dodig
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
T. Paroulek
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
T. Paroulek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paroulek
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Dodig
0-15
df
0-30
30-30
15-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
T. Paroulek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Dodig
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Paroulek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
T. Paroulek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Dodig
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Paroulek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jakub Paul vs Florian Broska
Il match deve ancora iniziare
🇨🇿
Challenger Ostrava
Repubblica Ceca
Terra battuta
👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE
CENTRE COURT – ore 10:30
Petr Brunclik vs Jacopo Berrettini
ATP Ostrava
Petr Brunclik
6
6
Jacopo Berrettini [9]
2
0
Vincitore: Brunclik
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Brunclik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
P. Brunclik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Brunclik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Berrettini
15-0
df
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
P. Brunclik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
P. Brunclik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Dominik Kellovsky vs Norbert Gombos
ATP Ostrava
Dominik Kellovsky•
15
2
Norbert Gombos [10]
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kellovsky
0-15
df
15-15
15-30
15-40
D. Kellovsky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Gombos
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
D. Kellovsky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
N. Gombos
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Alex Martinez vs Jiri Vesely
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Oleg Prihodko
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 10:30
Jan Klimas vs Daniel Michalski
ATP Ostrava
Jan Klimas•
40
2
Daniel Michalski [7]
0
1
Vincitore: Klimas
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Klimas
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 1-1
D. Michalski
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Guy Den Ouden vs Michael Vrbensky
ATP Ostrava
Guy Den Ouden [1]
40
3
Michael Vrbensky•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
G. Den Ouden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Enrico Dalla Valle vs Daniel Siniakov
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:30
Max Houkes vs Jiri Cizek
ATP Ostrava
Max Houkes [2]
30
6
5
Jiri Cizek•
40
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cizek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
M. Houkes
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
J. Cizek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
J. Cizek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-0 → 4-0
M. Houkes
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-0 → 3-0
J. Cizek
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Houkes
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Houkes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
5-3 → 5-4
J. Cizek
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 5-3
J. Cizek
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Cizek
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
M. Houkes
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
J. Cizek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Vitaliy Sachko vs Jakub Filip
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Mili Poljicak vs James Watt
Il match deve ancora iniziare
🇧🇷
Challenger Porto Alegre
Brasile
Terra battuta
👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE
🌧️
Previsioni meteo
Porto Alegre
Quadra 1 – ore 15:00
Gianluca Mager vs Mateo Barreiros Reyes
Il match deve ancora iniziare
Pedro Dietrich vs Conner Huertas del Pino (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Jose Pereira vs Pedro Rodrigues
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Percy Buffara
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Pedro Pinto vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Igor Gimenez vs Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Monzon vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Alexander Klintcharov vs Juan Estevez
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:00
Valerio Aboian vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
Fermin Tenti vs Leonardo Aboian
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳
Challenger Guangzhou
Cina
Cemento
👨
1° TURNO QUALIFICAZIONE
🌤️
Previsioni meteo
Guangzhou
CENTER COURT – ore 04:00
Ye Cong Mo vs Jesse Delaney
ATP Guangzhou
Jesse Delaney
6
6
2
Ye Cong Mo [11]
4
7
6
Vincitore: Mo
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Delaney
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Cong Mo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
J. Delaney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Y. Cong Mo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-3 → 3-4
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Y. Cong Mo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Cong Mo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Delaney
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 6-4
Y. Cong Mo
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Y. Cong Mo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
Y. Cong Mo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 3-2
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
Y. Cong Mo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Kasidit Samrej vs Linang Xiao
ATP Guangzhou
Kasidit Samrej [6]
6
6
6
Linang Xiao
7
4
4
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Samrej
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Xiao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
L. Xiao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
L. Xiao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Samrej
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-1 → 1-1
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
K. Samrej
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
L. Xiao
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Xiao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Xiao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Christian Langmo vs Yaojie Zeng
ATP Guangzhou
Christian Langmo [2]
7
6
Yaojie Zeng
5
2
Vincitore: Langmo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
C. Langmo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Y. Zeng
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zeng
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
Y. Zeng
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 4-5
C. Langmo
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
Y. Zeng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Langmo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Zeng
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Y. Zeng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 0-1
COURT 2 – ore 04:00
Andre Ilagan vs Hayden Jones
ATP Guangzhou
Andre Ilagan [4]
6
6
Hayden Jones
1
1
Vincitore: Ilagan
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Jones
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Ilagan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
H. Jones
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Ilagan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
H. Jones
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
df
2-0 → 3-0
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
H. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ilagan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
H. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Jones
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Ilagan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Ilagan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Filip Peliwo vs Hyeon Chung
ATP Guangzhou
Filip Peliwo
6
6
Hyeon Chung [7]
2
4
Vincitore: Peliwo
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
H. Chung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
df
2-2 → 3-2
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
H. Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Chung
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
H. Chung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
H. Chung
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
F. Peliwo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
H. Chung
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Ajeet Rai vs Zijiang Yang
ATP Guangzhou
Zijiang Yang
6
5
Ajeet Rai [9]
7
7
Vincitore: Rai
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rai
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-6 → 5-7
Z. Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Rai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Z. Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Z. Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
A. Rai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Rai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
Z. Yang
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Rai
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
5-5 → 5-6
Z. Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Rai
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
Z. Yang
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
4-3 → 4-4
A. Rai
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
Z. Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Z. Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Rai
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Z. Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
A. Rai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Ramkumar Ramanathan vs Pengyu Lu
ATP Guangzhou
Pengyu Lu
0
0
Ramkumar Ramanathan [12]
6
6
Vincitore: Ramanathan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Lu
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-5 → 0-6
P. Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
P. Lu
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
R. Ramanathan
15-0
df
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Ryan Peniston vs Zhan Zheng
ATP Guangzhou
Ryan Peniston [1]
6
6
Zhan Zheng
2
1
Vincitore: Peniston
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Peniston
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
Z. Zheng
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-0 → 4-1
Z. Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Z. Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peniston
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Peniston
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
Z. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Zheng
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
COURT 5 – ore 04:00
Colin Sinclair vs Jake Delaney
ATP Guangzhou
Colin Sinclair
6
3
6
Jake Delaney [10]
3
6
4
Vincitore: Sinclair
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 6-4
C. Sinclair
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Sinclair
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 3-2
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-1 → 2-2
C. Sinclair
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
C. Sinclair
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Delaney
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
C. Sinclair
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
5-2 → 5-3
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
J. Delaney
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
3-0 → 3-1
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Moerani Bouzige vs Evan Zhu
ATP Guangzhou
Moerani Bouzige [5]
7
6
Evan Zhu
5
2
Vincitore: Bouzige
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Bouzige
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Bouzige
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Bouzige
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
E. Zhu
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Zhu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Zhu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
Daniel Cukierman vs Hiroki Moriya
ATP Guangzhou
Daniel Cukierman
6
6
7
Hiroki Moriya [8]
7
4
5
Vincitore: Cukierman
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Cukierman
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
D. Cukierman
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
D. Cukierman
15-0
15-15
df
15-40
30-40
2-1 → 2-2
D. Cukierman
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cukierman
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
D. Cukierman
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-2 → 3-3
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-2 → 1-2
H. Moriya
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
df
3-6*
ace
6-6 → 6-7
H. Moriya
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
5-6 → 6-6
H. Moriya
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-2 → 3-3
D. Cukierman
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Cukierman
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-0 → 2-0
D. Cukierman
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Mats Rosenkranz vs Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Guangzhou
Mats Rosenkranz [3]
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong
2
4
Vincitore: Rosenkranz
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
M. Rosenkranz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Rosenkranz
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
df
1-2 → 2-2
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Wei Kang Leong
0-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
5-1 → 5-2
M. Wei Kang Leong
3-1 → 4-1
M. Wei Kang Leong
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
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