Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo Martina Trevisan in Cina (LIVE)

20/10/2024 08:37 1 commento
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images

WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – TD Qualificazione, cemento

Center Court – ore 02:30
(3) Mai Hontama JPN vs (11) Ayano Shimizu JPN Inizio 02:30
WTA Tokyo
Mai Hontama [3]
3
6
6
Ayano Shimizu [11]
6
3
4
Vincitore: Hontama
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Eri Shimizu JPN vs Mei Yamaguchi JPN

WTA Tokyo
Eri Shimizu
0
5
1
0
Mei Yamaguchi
0
7
6
0
Vincitore: Yamaguchi
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Show Court – ore 02:30
(4) Aliaksandra Sasnovich BLR vs (8) Priscilla Hon AUS Inizio 02:30
WTA Tokyo
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
0
Priscilla Hon [8]
0
0
Vincitore: Hon
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(2) Hailey Baptiste USA vs (9) Kyoka Okamura JPN Inizio 03:15

WTA Tokyo
Hailey Baptiste [2]
0
6
7
0
Kyoka Okamura [9]
0
3
5
0
Vincitore: Baptiste
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(6) Zeynep Sonmez TUR vs (7) Sara Saito JPN

WTA Tokyo
Zeynep Sonmez [6]
0
6
6
0
Sara Saito [7]
0
2
3
0
Vincitore: Sonmez
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(1) Clara Tauson DEN vs (12) Sayaka Ishii JPN

WTA Tokyo
Clara Tauson [1]
6
5
5
Sayaka Ishii [12]
1
7
7
Vincitore: Ishii
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WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 04:00
Xinyu Gao CHN vs (11) Alexandra Eala PHI Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Xinyu Gao
2
7
2
Alexandra Eala [11]
6
6
6
Vincitore: Eala
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(3) Jana Fett CRO vs Le Liu CHN

WTA Guangzhou
Jana Fett [3]
0
6
6
0
Le Liu
0
1
1
0
Vincitore: Fett
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Ye-Xin Ma CHN vs (9) Martina Trevisan ITA

WTA Guangzhou
Ye-Xin Ma
0
1
7
3
Martina Trevisan [9]
0
6
6
2
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Jiaqi Wang CHN vs (7) Petra Martic CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 04:00
(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Elena Pridankina RUS Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Yuliia Starodubtseva [1]
0
3
1
0
Elena Pridankina
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina
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Margarita Betova RUS vs (10) Emina Bektas USA

WTA Guangzhou
Margarita Betova
0
1
6
0
Emina Bektas [10]
0
6
7
0
Vincitore: Bektas
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Yufei Ren CHN vs (12) Arianne Hartono NED

WTA Guangzhou
Yufei Ren
1
6
3
Arianne Hartono [12]
6
4
6
Vincitore: Hartono
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Mananchaya Sawangkaew THA vs (8) Tamara Korpatsch GER

WTA Guangzhou
Mananchaya Sawangkaew
15
0
0
Tamara Korpatsch [8]
15
6
0
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Court 5 – ore 04:00
(2) Caroline Dolehide USA vs Xiaodi You CHN Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Caroline Dolehide [2]
0
6
6
0
Xiaodi You
0
1
2
0
Vincitore: Dolehide
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(4) Jessika Ponchet FRA vs Carol Zhao CAN

WTA Guangzhou
Jessika Ponchet [4]
0
6
6
0
Carol Zhao
0
1
2
0
Vincitore: Ponchet
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(5) Alycia Parks USA vs Kathinka Von Deichmann LIE

WTA Guangzhou
Alycia Parks [5]
3
7
6
Kathinka Von Deichmann
6
6
3
Vincitore: Parks
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(6) Ella Seidel GER vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Guangzhou
Ella Seidel [6]
40
7
3
Linda Fruhvirtova
15
5
3
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WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – TD Qualificazione, cemento

Stadium 1 – ore 17:00
(1) Marina Stakusic CAN vs (5) Iryna Shymanovich BLR Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(2) Varvara Lepchenko USA vs (7) Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare

Bulgaru M. 🇷🇴 – Yamalapalli S. 🇮🇳

Il match deve ancora iniziare

Sobolieva A. 🇺🇦 – Kozyreva M. 🇷🇺

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

EdWood (Guest) 20-10-2024 11:54

Forza Martina!

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