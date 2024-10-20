WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo Martina Trevisan in Cina (LIVE)

Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – TD Qualificazione, cemento
Center Court – ore 02:30
(3) Mai Hontama
vs (11) Ayano Shimizu Inizio 02:30
WTA Tokyo
Mai Hontama [3]
3
6
6
Ayano Shimizu [11]
6
3
4
Vincitore: Hontama
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Ayano Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ayano Shimizu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Ayano Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ayano Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Ayano Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Ayano Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Eri Shimizu vs Mei Yamaguchi
WTA Tokyo
Eri Shimizu
0
5
1
0
Mei Yamaguchi•
0
7
6
0
Vincitore: Yamaguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mei Yamaguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Eri Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Eri Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Mei Yamaguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eri Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Eri Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Eri Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Mei Yamaguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Eri Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Show Court – ore 02:30
(4) Aliaksandra Sasnovich
vs (8) Priscilla Hon Inizio 02:30
WTA Tokyo
Aliaksandra Sasnovich [4]
0
0
Priscilla Hon [8]
0
0
Vincitore: Hon
(2) Hailey Baptiste vs (9) Kyoka Okamura Inizio 03:15
WTA Tokyo
Hailey Baptiste [2]•
0
6
7
0
Kyoka Okamura [9]
0
3
5
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(6) Zeynep Sonmez vs (7) Sara Saito
WTA Tokyo
Zeynep Sonmez [6]
0
6
6
0
Sara Saito [7]•
0
2
3
0
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Sara Saito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Sara Saito
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sara Saito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Clara Tauson vs (12) Sayaka Ishii
WTA Tokyo
Clara Tauson [1]
6
5
5
Sayaka Ishii [12]
1
7
7
Vincitore: Ishii
Servizio
Svolgimento
Set 3
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Clara Tauson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Sayaka Ishii
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Sayaka Ishii
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Sayaka Ishii
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Sayaka Ishii
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sayaka Ishii
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Sayaka Ishii
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Sayaka Ishii
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Sayaka Ishii
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Sayaka Ishii
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 04:00
Xinyu Gao
vs (11) Alexandra Eala Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Xinyu Gao
2
7
2
Alexandra Eala [11]
6
6
6
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Alexandra Eala
15-15
30-15
30-30
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(3) Jana Fett vs Le Liu
WTA Guangzhou
Jana Fett [3]
0
6
6
0
Le Liu
0
1
1
0
Vincitore: Fett
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Le Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Jana Fett
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Le Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Jana Fett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Jana Fett
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Le Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Le Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Jana Fett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Le Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Jana Fett
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Le Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jana Fett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ye-Xin Ma vs (9) Martina Trevisan
WTA Guangzhou
Ye-Xin Ma
0
1
7
3
Martina Trevisan [9]•
0
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
1-1 → 2-1
Martina Trevisan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Martina Trevisan
2-3 → 2-4
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Martina Trevisan
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Martina Trevisan
0-4 → 0-5
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Martina Trevisan
0-2 → 0-3
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Martina Trevisan
0-0 → 0-1
Jiaqi Wang vs (7) Petra Martic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 04:00
(1) Yuliia Starodubtseva
vs Elena Pridankina Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Yuliia Starodubtseva [1]
0
3
1
0
Elena Pridankina•
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-5 → 1-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-5 → 1-5
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Yuliia Starodubtseva
0-3 → 0-4
Elena Pridankina
0-2 → 0-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
2-2 → 2-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 1-0
Margarita Betova vs (10) Emina Bektas
WTA Guangzhou
Margarita Betova•
0
1
6
0
Emina Bektas [10]
0
6
7
0
Vincitore: Bektas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Emina Bektas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Margarita Betova
5-5 → 6-5
Margarita Betova
4-4 → 5-4
Margarita Betova
4-2 → 4-3
Emina Bektas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Margarita Betova
2-2 → 3-2
Margarita Betova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Emina Bektas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Margarita Betova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emina Bektas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Margarita Betova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Emina Bektas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Margarita Betova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Emina Bektas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Margarita Betova
0-1 → 0-2
Emina Bektas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Yufei Ren vs (12) Arianne Hartono
WTA Guangzhou
Yufei Ren
1
6
3
Arianne Hartono [12]
6
4
6
Vincitore: Hartono
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yufei Ren
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Arianne Hartono
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Arianne Hartono
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Yufei Ren
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Arianne Hartono
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Yufei Ren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yufei Ren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Arianne Hartono
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Yufei Ren
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Arianne Hartono
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yufei Ren
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Arianne Hartono
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Yufei Ren
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Arianne Hartono
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Yufei Ren
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Arianne Hartono
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Mananchaya Sawangkaew vs (8) Tamara Korpatsch
WTA Guangzhou
Mananchaya Sawangkaew
15
0
0
Tamara Korpatsch [8]•
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mananchaya Sawangkaew
0-5 → 0-6
Tamara Korpatsch
0-4 → 0-5
Mananchaya Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Mananchaya Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 04:00
(2) Caroline Dolehide
vs Xiaodi You Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Caroline Dolehide [2]•
0
6
6
0
Xiaodi You
0
1
2
0
Vincitore: Dolehide
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
5-2 → 6-2
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Caroline Dolehide
3-2 → 4-2
Caroline Dolehide
1-2 → 2-2
Caroline Dolehide
0-1 → 1-1
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Dolehide
5-1 → 6-1
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Caroline Dolehide
3-1 → 4-1
Caroline Dolehide
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Caroline Dolehide
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Jessika Ponchet vs Carol Zhao
WTA Guangzhou
Jessika Ponchet [4]
0
6
6
0
Carol Zhao
0
1
2
0
Vincitore: Ponchet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
(5) Alycia Parks vs Kathinka Von Deichmann
WTA Guangzhou
Alycia Parks [5]
3
7
6
Kathinka Von Deichmann
6
6
3
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von Deichmann
4-3 → 5-3
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Kathinka Von Deichmann
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6*-5
6-6 → 7-6
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kathinka Von Deichmann
1-3 → 2-3
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kathinka Von Deichmann
3-4 → 3-5
Kathinka Von Deichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(6) Ella Seidel vs Linda Fruhvirtova
WTA Guangzhou
Ella Seidel [6]
40
7
3
Linda Fruhvirtova•
15
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
3-1 → 3-2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Linda Fruhvirtova
2-0 → 2-1
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – TD Qualificazione, cemento
Stadium 1 – ore 17:00
(1) Marina Stakusic
vs (5) Iryna Shymanovich Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Varvara Lepchenko vs (7) Eva Vedder
Il match deve ancora iniziare
Bulgaru M. 🇷🇴 – Yamalapalli S. 🇮🇳
Il match deve ancora iniziare
Sobolieva A. 🇺🇦 – Kozyreva M. 🇷🇺
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Forza Martina!