ATP 250 Winston Salem, WTA 250 Cleveland e Monterrey: I Tabelloni di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
ATP 250 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1/Alt) Muller, Alexandre vs (Alt) Kirchheimer, Strong
(Alt) Mansouri, Skander vs (6) Kwiatkowski, Thai-Son
(2) Svajda, Zachary vs (Alt) Borisiouk, Martin
Kumar, Omni vs (8) Seggerman, Ryan
(3) Schoolkate, Tristan vs (WC) Pow, Luca
(Alt) Pannu, Kiranpal vs (5) Mejia, Nicolas
(4) Tien, Learner vs (Alt) Martin, Andres
(WC) Suresh, Dhakshineswar vs (7) Zakharov, Alexey
WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale – hard
(1) Greet Minnen vs Hina Inoue
(WC) Shelby Rogers vs (5) Ana Bogdan
(2) Viktorija Golubic vs Emily Appleton
(WC) Anna Frey vs (6) Tamara Korpatsch
(3) Jessica Bouzas Maneiro vs Sahaja Yamalapalli
Eudice Chong vs (7) Taylah Preston
(4) Anna Bondar vs Elvina Kalieva
Saisai Zheng vs (8) Sayaka Ishii
WTA 250 Monterrey – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Chloe Paquet vs Ulrikke Eikeri
Gabriela Lee vs (6) Lina Glushko
(2) Ajla Tomljanovic vs Kateryna Volodko
(WC) Julia Garcia Ruiz vs (7) Natalija Stevanovic
(3) Amandine Hesse vs Catherine Harrison
(WC) Ana Karen Guadiana Campos vs (5) Carol Zhao
(4) Timea Babos vs Aleksandra Krunic
Conny Perrin vs (8) Kateryna Baindl
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
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