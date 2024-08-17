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ATP 250 Winston Salem, WTA 250 Cleveland e Monterrey: I Tabelloni di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

17/08/2024 08:24 Nessun commento
Alexander Muller nella foto - Foto getty images
Alexander Muller nella foto - Foto getty images

USA ATP 250 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1/Alt) Muller, Alexandre FRA vs (Alt) Kirchheimer, Strong USA
(Alt) Mansouri, Skander TUN vs (6) Kwiatkowski, Thai-Son USA

(2) Svajda, Zachary USA vs (Alt) Borisiouk, Martin BLR
Kumar, Omni USA vs (8) Seggerman, Ryan USA

(3) Schoolkate, Tristan AUS vs (WC) Pow, Luca GBR
(Alt) Pannu, Kiranpal NZL vs (5) Mejia, Nicolas COL

(4) Tien, Learner USA vs (Alt) Martin, Andres USA
(WC) Suresh, Dhakshineswar IND vs (7) Zakharov, Alexey RUS

USA WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale – hard
(1) Greet Minnen BEL vs Hina Inoue USA
(WC) Shelby Rogers USA vs (5) Ana Bogdan ROU

(2) Viktorija Golubic SUI vs Emily Appleton GBR
(WC) Anna Frey USA vs (6) Tamara Korpatsch GER

(3) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Sahaja Yamalapalli IND
Eudice Chong HKG vs (7) Taylah Preston AUS

(4) Anna Bondar HUN vs Elvina Kalieva USA
Saisai Zheng CHN vs (8) Sayaka Ishii JPN

USA WTA 250 Monterrey – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Chloe Paquet FRA vs Ulrikke Eikeri NOR
Gabriela Lee ROU vs (6) Lina Glushko ISR

(2) Ajla Tomljanovic AUS vs Kateryna Volodko UKR
(WC) Julia Garcia Ruiz MEX vs (7) Natalija Stevanovic SRB

(3) Amandine Hesse FRA vs Catherine Harrison USA
(WC) Ana Karen Guadiana Campos MEX vs (5) Carol Zhao CAN

(4) Timea Babos HUN vs Aleksandra Krunic SRB
Conny Perrin SUI vs (8) Kateryna Baindl UKR

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