Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 20 Febbraio 2024

Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani
W35 Hammamet 25000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
[2] Jessica Pieri vs [12] Lucie Pawlak ore 09:00
ITF Hammamet
J. Pieri [2]
6
6
L. Pawlak [12]
1
2
Vincitore: J. Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pawlak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
J. Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
L. Pawlak
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
J. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
L. Pawlak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
L. Pawlak
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 1-1
J. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pawlak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
J. Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
L. Pawlak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
L. Pawlak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
J. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Pawlak
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
0-0 → 1-0
Tatiana Pieri vs Oana Gavrila Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
[1] Carlota Martinez cirez vs Sofia Rocchetti Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
[7] Chiara Girelli vs [16] Helena Mohamed 2 incontro dalle 09:00
ITF Hammamet
C. Girelli [7]•
0
7
5
H. Mohamed [16]
0
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Girelli
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-3 → 4-3
H. Mohamed
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Girelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
H. Mohamed
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Girelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
H. Mohamed
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Girelli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Girelli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
H. Mohamed
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
C. Girelli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
H. Mohamed
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
C. Girelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
H. Mohamed
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Mohamed
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
[6] Giorgia Pedone vs Sara Cakarevic 3 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
[8] Maria Toma vs [10] Gloria Ceschi ore 09:00
ITF Hammamet
M. Toma [8]
4
6
G. Ceschi [10]
6
7
Vincitore: G. Ceschi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
ace
6-6 → 6-7
M. Toma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
G. Ceschi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Toma
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Ceschi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-4 → 4-4
M. Toma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 3-4
M. Toma
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-0 → 3-0
G. Ceschi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Toma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ceschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Toma
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
G. Ceschi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
G. Ceschi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Toma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Toma
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
W35 Antalya – 3rd Round, 1st Round
[7] Deborah Chiesa vs [9] Ekaterina Ovcharenko ore 11:00
ITF Antalya
D. Chiesa [7]
6
6
E. Ovcharenko [9]
1
3
Vincitore: D. Chiesa
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Chiesa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 3-2
E. Ovcharenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
D. Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Chiesa
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 5-1
E. Ovcharenko
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
df
40-A
3-1 → 4-1
E. Ovcharenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
E. Ovcharenko
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Lisa Pigato vs [3] Nuria Brancaccio 3 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
L. Pigato•
0
0
N. Brancaccio [3]
0
0
W15 Manacor [15000 – 3rd Round Q
[4] Ivana Sebestova vs Laura Mair Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Jana Otzipka vs [12] Margherita Marcon ore 11:00
ITF Manacor
J. Otzipka
0
M. Marcon [12]
0
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
[6] Sarah Van emst vs [12] Maddalena Giordano ore 9:30
ITF Sharm ElSheikh
S. van Emst [6]
3
6
10
M. Giordano [12]
6
4
4
Vincitore: S. van Emst
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. van Emst
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
7-3
df
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giordano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Giordano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. van Emst
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
S. van Emst
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Giordano
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. van Emst
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Giordano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. van Emst
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Giordano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
S. van Emst
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
M. Giordano
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. van Emst
0-15
df
15-15
30-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Giordano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Carola Cavelli vs [9] Caroline Brack 2 incontro dalle 9:30
ITF Sharm ElSheikh
C. Cavelli•
15
6
2
C. Brack [9]
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Cavelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Brack
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Brack
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-1 → 5-2
C. Cavelli
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
C. Brack
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-1 → 4-1
C. Cavelli
0-15
15-15
15-30
30-30
df
40-30
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Brack
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Manon Arcangioli vs [14] Barbara Dessolis ore 09:30
ITF Monastir
M. Arcangioli
6
6
B. Dessolis [14]
3
1
Vincitore: M. Arcangioli
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Dessolis
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
M. Arcangioli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arcangioli
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-2 → 5-3
B. Dessolis
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. Arcangioli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
B. Dessolis
0-15
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Dessolis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
[1] Audrey Albie vs [16] Melania Delai 2 incontro dalle 09:30
ITF Monastir
A. Albie
0
6
0
M. Delai [16]•
0
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Albie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
A. Albie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
M. Delai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
1 commento
forza pedone.almeno una semifinale