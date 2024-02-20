Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 20 Febbraio 2024

20/02/2024 09:02 1 commento
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani

TUN W35 Hammamet 25000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
[2] Jessica Pieri ITA vs [12] Lucie Pawlak FRA ore 09:00

ITF Hammamet
J. Pieri [2]
6
6
L. Pawlak [12]
1
2
Vincitore: J. Pieri
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Tatiana Pieri ITA vs Oana Gavrila ROU Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

[1] Carlota Martinez cirez ESP vs Sofia Rocchetti ITA Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

[7] Chiara Girelli ITA vs [16] Helena Mohamed FRA 2 incontro dalle 09:00

ITF Hammamet
C. Girelli [7]
0
7
5
H. Mohamed [16]
0
5
3
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[6] Giorgia Pedone ITA vs Sara Cakarevic FRA 3 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

[8] Maria Toma ROU vs [10] Gloria Ceschi ITA ore 09:00

ITF Hammamet
M. Toma [8]
4
6
G. Ceschi [10]
6
7
Vincitore: G. Ceschi
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TUR W35 Antalya – 3rd Round, 1st Round
[7] Deborah Chiesa ITA vs [9] Ekaterina Ovcharenko RUS ore 11:00

ITF Antalya
D. Chiesa [7]
6
6
E. Ovcharenko [9]
1
3
Vincitore: D. Chiesa
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Lisa Pigato ITA vs [3] Nuria Brancaccio ITA 3 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
L. Pigato
0
0
N. Brancaccio [3]
0
0
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ESP W15 Manacor [15000 – 3rd Round Q
[4] Ivana Sebestova CZE vs Laura Mair ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Jana Otzipka BEL vs [12] Margherita Marcon ITA ore 11:00

ITF Manacor
J. Otzipka
0
M. Marcon [12]
0
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EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
[6] Sarah Van emst NED vs [12] Maddalena Giordano ITA ore 9:30

ITF Sharm ElSheikh
S. van Emst [6]
3
6
10
M. Giordano [12]
6
4
4
Vincitore: S. van Emst
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Carola Cavelli ITA vs [9] Caroline Brack GER 2 incontro dalle 9:30

ITF Sharm ElSheikh
C. Cavelli
15
6
2
C. Brack [9]
0
2
3
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TUN W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Manon Arcangioli FRA vs [14] Barbara Dessolis ITA ore 09:30

ITF Monastir
M. Arcangioli
6
6
B. Dessolis [14]
3
1
Vincitore: M. Arcangioli
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[1] Audrey Albie FRA vs [16] Melania Delai ITA 2 incontro dalle 09:30

ITF Monastir
A. Albie
0
6
0
M. Delai [16]
0
0
0
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1 commento

steve (Guest) 20-02-2024 09:29

forza pedone.almeno una semifinale

 1
Replica | Quota | 0
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