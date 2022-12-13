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WTA 500 Adelaide e WTA 250 Auckland: Entry list Qualificazioni. Paolini ad Adelaide. Errani e Stefanini ad Auckland

13/12/2022 17:51 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto
Jasmine Paolini nella foto
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WTA 500 Adelaide 1 (Q) Inizio torneo: 01/01/2023 | Ultimo agg.: 13/12/2022 17:47

Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 13/12/22 - Special Exempts: 0/0)

  • 40. A. Riske-Amritraj
  • 42. A. Potapova
  • 44. S. Cirstea
  • 46. S. Rogers
  • 47. A. Kalinina
  • 49. K. Siniakova
  • 52. M. Sherif
  • 54. A. Bogdan
  • 59. A. Kalinskaya
  • 60. C. Liu
  • 63. J. Paolini
  • 71. M. Kostyuk
  • 74. T. Korpatsch
  • 77. V. Golubic
  • 79. A. Bondar
  • 84. T. Townsend*pr
  • 94. K. Rakhimova
  • 97. Y. Yuan
  • 100. D. Yastremska
  • 101. L. Noskova
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Alternates

  • 1. C. Bucsa (104)
  • 2. M. Frech (105)
  • 3. A. Konjuh (107)
  • 4. E. Bouchard (118)*pr
  • 5. K. Mladenovic (119)
  • 6. M. Bassols Ri (123)
  • 7. C. Burel (126)
  • 8. E. Lys (128)
  • 9. J. Burrage (133)
  • 10. K. Boulter (137)
  • 11. S. Jeong Jang (141)
  • 12. H. Watson (142)
  • 13. D. Snigur (150)
  • 14. N. Han (154)
  • 15. E. Avanesyan (155)
  • 16. P. Hon (156)
  • 17. O. Danilovic (158)
  • 18. M. Bjorklund (160)
  • 19. J. Fourlis (164)
  • 20. L. Romero Gor (170)
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WTA 250 Auckland (Q) Inizio torneo: 01/01/2023 | Ultimo agg.: 13/12/2022 17:49

Main Draw (cut off: 152 - Data entry list: 13/12/22 - Special Exempts: 0/0)

  • 95. V. Gracheva
  • 96. Y. Bonaventure
  • 106. M. Uchijima
  • 108. S. Errani
  • 110. D. Shnaider
  • 113. K. Volynets
  • 116. A. Rus
  • 117. E. Ruse
  • 127. E. Mandlik
  • 129. C. Vandeweghe
  • 130. B. Fruhvirtova
  • 131. A. Li
  • 132. R. Masarova
  • 135. V. Kuzmova
  • 140. N. Hibino
  • 143. E. Jacquemot
  • 144. L. Stefanini
  • 145. A. Bolsova
  • 148. J. Cristian
  • 152. C. Dolehide
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Alternates

  • 1. K. Scott (162)
  • 2. L. Chirico (165)
  • 3. C. Paquet (166)
  • 4. H. Baptiste (167)
  • 5. F. Contreras (168)
  • 6. M. Doi (177)
  • 7. A. Krueger (183)
  • 8. S. Janicijevi (185)
  • 9. S. Vickery (190)
  • 10. C. Zhao (191)
  • 11. K. Day (197)
  • 12. R. Serban (202)
  • 13. D. Astakhova (205)
  • 14. B. Schoofs (205)*pr
  • 15. B. Palicova (206)
  • 16. Y. Miyazaki (213)
  • 17. S. Chang (222)
  • 18. R. Vicens Mas (224)
  • 19. K. Sebov (225)
  • 20. E. Gorgodze (226)
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