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WTA 500 Adelaide e WTA 250 Auckland: Entry list Qualificazioni. Paolini ad Adelaide. Errani e Stefanini ad Auckland
13/12/2022 17:51 Nessun commento
(Clicca per vedere l'entry list)WTA 500 Adelaide 1 (Q) Inizio torneo: 01/01/2023 | Ultimo agg.: 13/12/2022 17:47
Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 13/12/22 - Special Exempts: 0/0)
- 40. A. Riske-Amritraj
- 42. A. Potapova
- 44. S. Cirstea
- 46. S. Rogers
- 47. A. Kalinina
- 49. K. Siniakova
- 52. M. Sherif
- 54. A. Bogdan
- 59. A. Kalinskaya
- 60. C. Liu
- 63. J. Paolini
- 71. M. Kostyuk
- 74. T. Korpatsch
- 77. V. Golubic
- 79. A. Bondar
- 84. T. Townsend*pr
- 94. K. Rakhimova
- 97. Y. Yuan
- 100. D. Yastremska
- 101. L. Noskova
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Alternates
- 1. C. Bucsa (104)
- 2. M. Frech (105)
- 3. A. Konjuh (107)
- 4. E. Bouchard (118)*pr
- 5. K. Mladenovic (119)
- 6. M. Bassols Ri (123)
- 7. C. Burel (126)
- 8. E. Lys (128)
- 9. J. Burrage (133)
- 10. K. Boulter (137)
- 11. S. Jeong Jang (141)
- 12. H. Watson (142)
- 13. D. Snigur (150)
- 14. N. Han (154)
- 15. E. Avanesyan (155)
- 16. P. Hon (156)
- 17. O. Danilovic (158)
- 18. M. Bjorklund (160)
- 19. J. Fourlis (164)
- 20. L. Romero Gor (170)
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(Clicca per vedere l'entry list)WTA 250 Auckland (Q) Inizio torneo: 01/01/2023 | Ultimo agg.: 13/12/2022 17:49
Main Draw (cut off: 152 - Data entry list: 13/12/22 - Special Exempts: 0/0)
- 95. V. Gracheva
- 96. Y. Bonaventure
- 106. M. Uchijima
- 108. S. Errani
- 110. D. Shnaider
- 113. K. Volynets
- 116. A. Rus
- 117. E. Ruse
- 127. E. Mandlik
- 129. C. Vandeweghe
- 130. B. Fruhvirtova
- 131. A. Li
- 132. R. Masarova
- 135. V. Kuzmova
- 140. N. Hibino
- 143. E. Jacquemot
- 144. L. Stefanini
- 145. A. Bolsova
- 148. J. Cristian
- 152. C. Dolehide
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Alternates
- 1. K. Scott (162)
- 2. L. Chirico (165)
- 3. C. Paquet (166)
- 4. H. Baptiste (167)
- 5. F. Contreras (168)
- 6. M. Doi (177)
- 7. A. Krueger (183)
- 8. S. Janicijevi (185)
- 9. S. Vickery (190)
- 10. C. Zhao (191)
- 11. K. Day (197)
- 12. R. Serban (202)
- 13. D. Astakhova (205)
- 14. B. Schoofs (205)*pr
- 15. B. Palicova (206)
- 16. Y. Miyazaki (213)
- 17. S. Chang (222)
- 18. R. Vicens Mas (224)
- 19. K. Sebov (225)
- 20. E. Gorgodze (226)
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