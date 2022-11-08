Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 08 Novembre 2022

08/11/2022 09:03 Nessun commento

PER W15 Lima 15000 – 3rd Round Q
[7] Julia Konishi camargo silva BRA vs Ilaria Sposetti ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Tanisha Kashyap IND vs Elisa Andrea Camerano ITA ore 09:30

ITF Monastir
T. Kashyap
0
E. Camerano
0
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Nina Danisova SVK vs [8] Maddalena Giordano ITA ore 09:30

ITF Monastir
N. Danisova
0
M. Giordano [8]
0
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[4] Elina Zakharova RUS vs [11] Rebecca Frant ITA 2 incontro dalle 09:30

ITF Monastir
E. Zakharova [4]
0
R. Frant [11]
0
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ITA W15 Solarino 15000 – 1st Round
Chanel Janssen NED vs Carola Cavelli ITA ore 09:00

ITF Solarino
C. Janssen
30
7
3
3
C. Cavelli
30
6
6
4
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Virginia Ferrara ITA vs [7] Georgia Pedone ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Solarino
V. Ferrara
0
G. Pedone [7]
0
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Giulia Carbonaro ITA vs Karolina Vlckova CZE 3 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

Nicole Gadient SUI vs Gaia Greco ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Solarino
N. Gadient
15
6
5
G. Greco
30
4
6
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Samira De stefano ITA vs Mila Masic SRB 3 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

Ireni Lucia ITA vs [8] Lian Tran NED ore 09:00

ITF Solarino
I. Lucia
2
7
3
L. Tran [8]
6
6
6
Vincitore: L. Tran
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Margherita Marcon ITA vs Beatrice Stagno ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Solarino
M. Marcon
0
1
B. Stagno
0
4
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GRE W15 Heraklion 15000 – 3rd Round Q
[3] Krystyna Pochtovyk UKR vs [11] Caterina Odorizzi ITA ore 10:30

ITF Heraklion
K. Pochtovyk [3]
6
4
14
C. Odorizzi [11]
2
6
12
Vincitore: K. Pochtovyk
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Maja Radenkovic SWE vs Ginevra Parentini vallega montebruno ITA Non prima delle 11:30

ITF Heraklion
M. Radenkovic
0
6
5
G. Parentini Vallega Montebruno
0
1
4
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[1] Lara Pfeifer ITA vs [9] Andjela Lazarevic SRB Non prima delle 11:30

ITF Heraklion
L. Pfeifer [1]
0
A. Lazarevic [9]
0
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[8] Benedetta Ortenzi ITA vs Emma Slavikova CZE Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

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