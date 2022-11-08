Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 08 Novembre 2022

W15 Lima 15000 – 3rd Round Q
[7] Julia Konishi camargo silva vs Ilaria Sposetti 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – 3rd Round Q
Tanisha Kashyap vs Elisa Andrea Camerano ore 09:30
ITF Monastir
T. Kashyap
0
E. Camerano
0
Nina Danisova vs [8] Maddalena Giordano ore 09:30
ITF Monastir
N. Danisova
0
M. Giordano [8]
0
[4] Elina Zakharova vs [11] Rebecca Frant 2 incontro dalle 09:30
ITF Monastir
E. Zakharova [4]
0
R. Frant [11]
0
W15 Solarino 15000 – 1st Round
Chanel Janssen vs Carola Cavelli ore 09:00
ITF Solarino
C. Janssen
30
7
3
3
C. Cavelli•
30
6
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Janssen
0-15
15-15
15-30
A-40
40-40
A-40
40-40
2-4 → 3-4
C. Cavelli
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
df
df
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Janssen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
C. Cavelli
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Janssen
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
df
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
C. Cavelli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
C. Janssen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
C. Cavelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Cavelli
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
C. Cavelli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-3 → 3-3
C. Janssen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
C. Cavelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-3 → 1-3
C. Janssen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
C. Cavelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
Virginia Ferrara vs [7] Georgia Pedone 2 incontro dalle 09:00
ITF Solarino
V. Ferrara
0
G. Pedone [7]
0
Giulia Carbonaro vs Karolina Vlckova 3 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
Nicole Gadient vs Gaia Greco 2 incontro dalle 09:00
ITF Solarino
N. Gadient•
15
6
5
G. Greco
30
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Greco
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
G. Greco
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
N. Gadient
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Samira De stefano vs Mila Masic 3 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
Ireni Lucia vs [8] Lian Tran ore 09:00
ITF Solarino
I. Lucia
2
7
3
L. Tran [8]
6
6
6
Vincitore: L. Tran
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tran
15-0
15-15
30-15
40-30
df
A-40
0-1 → 0-2
I. Lucia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
df
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
I. Lucia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
L. Tran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
I. Lucia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Tran
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
I. Lucia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
L. Tran
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
I. Lucia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
df
3-2 → 3-3
L. Tran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 3-2
I. Lucia
15-0
15-15
df
15-30
15-40
3-0 → 3-1
L. Tran
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
I. Lucia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
L. Tran
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Lucia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
L. Tran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Tran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
I. Lucia
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
I. Lucia
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
1-0 → 1-1
L. Tran
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Margherita Marcon vs Beatrice Stagno 2 incontro dalle 09:00
ITF Solarino
M. Marcon
0
1
B. Stagno•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Stagno
0-15
df
15-15
15-30
30-30
1-2 → 1-3
W15 Heraklion 15000 – 3rd Round Q
[3] Krystyna Pochtovyk vs [11] Caterina Odorizzi ore 10:30
ITF Heraklion
K. Pochtovyk [3]
6
4
14
C. Odorizzi [11]
2
6
12
Vincitore: K. Pochtovyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Radenkovic vs Ginevra Parentini vallega montebruno Non prima delle 11:30
ITF Heraklion
M. Radenkovic
0
6
5
G. Parentini Vallega Montebruno•
0
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Parentini Vallega Montebruno
G. Parentini Vallega Montebruno
0-15
0-30
15-30
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
G. Parentini Vallega Montebruno
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
G. Parentini Vallega Montebruno
G. Parentini Vallega Montebruno
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Parentini Vallega Montebruno
5-1 → 6-1
G. Parentini Vallega Montebruno
3-1 → 4-1
G. Parentini Vallega Montebruno
1-1 → 2-1
G. Parentini Vallega Montebruno
0-0 → 0-1
[1] Lara Pfeifer vs [9] Andjela Lazarevic Non prima delle 11:30
ITF Heraklion
L. Pfeifer [1]
0
A. Lazarevic [9]
0
[8] Benedetta Ortenzi vs Emma Slavikova Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
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