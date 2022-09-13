Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 13 Settembre 2022

13/09/2022 08:06 1 commento
Luca Potenza nella foto
Luca Potenza nella foto

POR M25 Sintra 25000 – 1st Round
[5] Luca Potenza ITA vs Alex Knaff LUX Non prima delle 16:00

Il match deve ancora iniziare

[4] Vito Tonejc CRO vs Francesco Paschetto ITA ore 11:00

ITF Sintra
V. Tonejc [4]
0
F. Paschetto
0
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Lorenzo Claverie ITA vs Fabio Coelho POR Non prima delle 16:00

Il match deve ancora iniziare



ITA M25 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round
Ottaviano Martini ITA vs Mike Loccisano GER ore 14:00

ITF S. Margherita Di Pula
O. Martini [1]
6
0
M. Loccisano
7
6
Vincitore: M. Loccisano
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Andrea Basso ITA vs Jason Janis GER 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs [8] Stefano Napolitano ITA 3 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Marco Dessi ITA vs Gabriele Piraino ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Stefano Papagno ITA vs Filippo Verdese ITA 3 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Gian Matias Di natale ARG vs Andrea Picchione ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Licitra ITA vs Toby Martin GBR 3 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

[5] Alexander Weis ITA vs Niccolo Baroni ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

[1] Jelle Sels NED vs Luca Castagnola ITA 3 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Federico Marchetti ITA vs Marco De rossi SMR 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare



TUN M15 Monastir 15000 – 1st Round
Tommaso Roggero ITA vs Michael Zhu USA Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
[4] Bader Alabdullah KUW vs [9] Leonardo Taddia ITA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
B. Alabdullah [4]
2
3
L. Taddia [9]
6
6
Vincitore: L. Taddia
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[1] Giuseppe Tresca ITA vs Daniil Gusev RUS ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
G. Tresca [1]
6
6
D. Gusev
2
3
Vincitore: G. Tresca
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[8] Jesse De jager NED vs [12] Simone Vaccari ITA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
J. De Jager [8]
6
6
S. Vaccari [12]
4
4
Vincitore: J. De Jager
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SRB M15 Zlatibor 15000 – 3rd Round Q
[4] Valerio Perruzza ITA vs Strahinja Rakic SRB ore 10:00

ITF Zlatibor
V. Perruzza [4]
6
6
S. Rakic
3
2
Vincitore: V. Perruzza
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[1] Leonardo Catani ITA vs [10] Maxim Krapivin RUS Non prima delle 11:15

ITF Zlatibor
L. Catani [1]
40
4
M. Krapivin [10]
0
2
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MAR M15 Casablanca 15000 – 3rd Round Q
[2] Federico Campana ITA vs [12] Jiri Jenicek CZE ore 11:00

ITF Casablanca
F. Campana [2]
0
J. Jenicek [12]
0
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[3] Pietro Pampanin ITA vs [9] Arthur Weber FRA ore 11:00

ITF Casablanca
P. Pampanin [3]
0
A. Weber [9]
0
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1 commento

Mac (Guest) 13-09-2022 11:58

Ma i, credo fratelli, Loccisano che , da anni, bazzicano SM pula?

Qualcuno ha notizie?

Tra l’altro Mike oggi porta a casa un punto.

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