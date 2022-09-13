Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 13 Settembre 2022

M25 Sintra 25000 – 1st Round
[5] Luca Potenza vs Alex Knaff Non prima delle 16:00
Il match deve ancora iniziare
[4] Vito Tonejc vs Francesco Paschetto ore 11:00
ITF Sintra
V. Tonejc [4]
0
F. Paschetto
0
Lorenzo Claverie vs Fabio Coelho Non prima delle 16:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round
Ottaviano Martini vs Mike Loccisano ore 14:00
ITF S. Margherita Di Pula
O. Martini [1]
6
0
M. Loccisano
7
6
Vincitore: M. Loccisano
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Martini
0-15
df
15-15
15-30
30-40
df
0-4 → 0-5
M. Loccisano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
df
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
O. Martini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Martini
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
M. Loccisano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
O. Martini
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Loccisano
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Loccisano
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-2 → 3-2
O. Martini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Loccisano
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Andrea Basso vs Jason Janis 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs [8] Stefano Napolitano 3 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Marco Dessi vs Gabriele Piraino 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Stefano Papagno vs Filippo Verdese 3 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Gian Matias Di natale vs Andrea Picchione 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Licitra vs Toby Martin 3 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Alexander Weis vs Niccolo Baroni 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
[1] Jelle Sels vs Luca Castagnola 3 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Federico Marchetti vs Marco De rossi 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – 1st Round
Tommaso Roggero vs Michael Zhu Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
[4] Bader Alabdullah vs [9] Leonardo Taddia ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
B. Alabdullah [4]
2
3
L. Taddia [9]
6
6
Vincitore: L. Taddia
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Alabdullah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
L. Taddia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
B. Alabdullah
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
L. Taddia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
B. Alabdullah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Taddia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
B. Alabdullah
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
L. Taddia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
0-1 → 0-2
B. Alabdullah
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Taddia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
B. Alabdullah
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Taddia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
B. Alabdullah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
L. Taddia
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 0-2
[1] Giuseppe Tresca vs Daniil Gusev ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
G. Tresca [1]
6
6
D. Gusev
2
3
Vincitore: G. Tresca
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Tresca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-0 → 3-0
G. Tresca
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Tresca
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
G. Tresca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
G. Tresca
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Tresca
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
[8] Jesse De jager vs [12] Simone Vaccari ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
J. De Jager [8]
6
6
S. Vaccari [12]
4
4
Vincitore: J. De Jager
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Vaccari
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. De Jager
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
4-4 → 5-4
S. Vaccari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
S. Vaccari
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. De Jager
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
J. De Jager
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Vaccari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. De Jager
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-3 → 4-3
S. Vaccari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Vaccari
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
J. De Jager
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M15 Zlatibor 15000 – 3rd Round Q
[4] Valerio Perruzza vs Strahinja Rakic ore 10:00
ITF Zlatibor
V. Perruzza [4]
6
6
S. Rakic
3
2
Vincitore: V. Perruzza
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rakic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
V. Perruzza
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
S. Rakic
15-0
30-0
30-15
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rakic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Rakic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
V. Perruzza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Rakic
0-15
0-30
df
15-40
30-40
A-40
2-1 → 2-2
V. Perruzza
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
S. Rakic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
df
1-0 → 2-0
[1] Leonardo Catani vs [10] Maxim Krapivin Non prima delle 11:15
ITF Zlatibor
L. Catani [1]•
40
4
M. Krapivin [10]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krapivin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Krapivin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Catani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Krapivin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Catani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M15 Casablanca 15000 – 3rd Round Q
[2] Federico Campana vs [12] Jiri Jenicek ore 11:00
ITF Casablanca
F. Campana [2]
0
J. Jenicek [12]
0
[3] Pietro Pampanin vs [9] Arthur Weber ore 11:00
ITF Casablanca
P. Pampanin [3]
0
A. Weber [9]
0
1 commento
Ma i, credo fratelli, Loccisano che , da anni, bazzicano SM pula?
Qualcuno ha notizie?
Tra l’altro Mike oggi porta a casa un punto.