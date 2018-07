Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

S. Querrey vs G. Monfils



K. Mladenovic vs S. Williams



R. Federer vs J. Struff



No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Fritz vs A. Zverev



Slam Wimbledon T. Fritz T. Fritz 0 4 7 7 0 A. Zverev [4] • A. Zverev [4] 0 6 5 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Zverev 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df ace 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Bertens vs V. Williams



Ka. Pliskova vs M. Buzarnescu



D. Novak vs M. Raonic



No.2 Court – Ore: 12:30am

P. Kohlschreiber vs K. Anderson



J. Goerges vs B. Strycova



J. Isner vs R. Albot



No.3 Court – Ore: 12:30am

E. Rodina vs M. Keys



Y. Wickmayer vs D. Vekic



A. Mannarino vs D. Medvedev



N. Skupski / N. Broady vs J. Salisbury / K. Dunne



Court 12 – Ore: 12:30am

L. Safarova vs E. Makarova



P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas vs J. Murray / B. Soares



S. Tsitsipas vs T. Fabbiano



Court 18 – Ore: 12:30am

K. Siniakova vs C. Giorgi



O. Marach / M. Pavic vs F. Delbonis / M. Reyes-Varela



G. Pella vs M. McDonald



Court 5 – Ore: 12:30am

K. Krawietz / A. Mies vs P. Cuevas / M. Granollers



V. Kudermetova / A. Sabalenka vs L. Hradecka / S-W. Hsieh



Court 6 – Ore: 2:00pm

F. Martin / R. Olaru vs T. Kokkinakis / A. Barty



I. Bara / A. Cornet vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



Slam Wimbledon I. Bara / A. Cornet I. Bara / A. Cornet 0 5 7 0 A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] • A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] 0 7 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Bara / A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Vasilevski / A. Rodionova vs L. Bambridge / K. Boulter



A. Sancic / P. Martic vs A. Sitak / L. Kichenok



Court 7 – Ore: 2:00pm

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs F. Nielsen / J. Salisbury



J. Cerretani / R. Voracova vs J-P. Smith / D. Gavrilova



M. Bryan / B. Mattek-Sands vs P. Oswald / X. Knoll



Court 8 – Ore: 12:30am

A. Qureshi / J. Rojer vs K. Skupski / N. Skupski



X. Han / L. Kumkhum vs V. King / K. Srebotnik



N. Monroe / O. Kalashnikova vs K. Skupski / A. Smith



Court 10 – Ore: 12:30am

R. Jebavy / A. Molteni vs J. Cabal / R. Farah



S. Kenin / S. Vickery vs K. Flipkens / M. Niculescu



C. McHale / J. Ostapenko vs H. Chan / Z. Yang



Court 14 – Ore: 12:30am

M. Bryan / J. Sock vs S. Arends / M. Middelkoop



J. Clarke / C. Norrie vs M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo



Slam Wimbledon J. Clarke / C. Norrie • J. Clarke / C. Norrie 0 4 7 7 3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0 6 6 5 4 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Clarke / C. Norrie 3-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Clarke / C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Clarke / C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Clarke / C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Atawo / A-L. Groenefeld vs T. Maria / H. Watson



J. Peers / S. Zhang vs H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava



A. Qureshi / A. Parra Santonja vs A. Molteni / M. Ninomiya



Court 15 – Ore: 12:30am

M. Minella / A. Sevastova vs G. Garcia Perez / F. Stollar



D. Inglot / F. Skugor vs M. Demoliner / S. Gonzalez



N. Mektic / A. Peya vs M. Basic / D. Lajovic



Court 16 – Ore: 12:30am

A. Sancic / A. Vasilevski vs R. Haase / R. Lindstedt



G. Dabrowski / Y. Xu vs S. Aoyama / J. Brady



A. Rosolska / A. Spears vs L. Chan / S. Peng



H. Nys / S. Aoyama vs M. Daniell / N. Kichenok



M. Matkowski / M. Buzarnescu vs D. Sharan / A. Rosolska



Court 17 – Ore: 2:00pm

J. Erlich / M. Matkowski vs L. Kubot / M. Melo



E. Mertens / D. Schuurs vs E. Makarova / V. Zvonareva



R. Haase / K. Flipkens vs F. Skugor / V. King



S. Gonzalez / R. Atawo vs N. Mahut / E. Svitolina



To be Arranged 1 – Ore:

J. Sock / S. Stephens vs D. Inglot / S. Stosur



R. Lindstedt / Z. Yang vs J. Clarke / H. Dart



W. Koolhof / E. Mertens vs J. Murray / V. Azarenka



