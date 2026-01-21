Australian Open 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo anche Djokovic, Swiatek e Shelton (LIVE)

21/01/2026 19:45 1 commento
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula USA vs M. Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

(Q) F. Maestrelli ITA vs (4) N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth AUS vs (2) J. Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

(5) E. Rybakina KAZ vs V. Gracheva FRA

Il match deve ancora iniziare




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti ITA vs L. Sonego ITA
Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE vs (4) A. Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(16) N. Osaka JPN vs S. Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

J. Munar ESP vs (12) C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger USA vs (9) M. Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(8) B. Shelton USA vs (Q) D. Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
M. Bouzkova CZE vs (2) I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

V. Kopriva CZE vs (9) T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) R. Hijikata AUS vs (30) V. Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

(13) L. Noskova CZE vs (WC) T. Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

(Q) A. Gea FRA vs (WC) S. Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Kokkinakis AUS / (WC) N. Kyrgios AUS vs (WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))




1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Selekhmeteva RUS vs (25) P. Badosa ESP
Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz POL vs E. Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

(21) E. Mertens BEL vs M. Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare

(21) D. Shapovalov CAN vs M. Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(15) K. Khachanov RUS vs (Q) N. Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

(Q) M. Inglis AUS vs L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
T. Machac CZE vs (31) S. Tsitsipas GRE
Il match deve ancora iniziare

(Q) N. Bartunkova CZE vs (10) B. Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs (7) S. Bolelli ITA / (7) A. Vavassori ITA
Il match deve ancora iniziare

(6) S. Zhang CHN / (6) T. Puetz GER vs N. Melichar-Martinez USA / Y. Bhambri IND

Il match deve ancora iniziare

M. Romios AUS / R. Seggerman USA vs A. Erler AUT / R. Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

(A) N. Balaji IND / (A) N. Oberleitner AUT vs P. Herbert FRA / J. Thompson AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez ARG vs (22) L. Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare

X. Wang CHN vs (24) J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs (WC) E. Jones AUS / (WC) A. Sharma AUS

Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Bolt AUS / (WC) D. Sweeny AUS vs C. Moutet FRA / L. Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Paul SUI / M. Willis GBR vs (15) E. King USA / (15) J. Peers AUS
Il match deve ancora iniziare

J. Tjen INA vs K. Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

B. van de Zandschulp NED vs J. Shang CHN

Il match deve ancora iniziare

(Q) L. Fruhvirtova CZE vs T. Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (WC) M. Kobori JPN / (WC) A. Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Hidalgo ECU / P. Trhac USA vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs A. Parks USA / D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare

C. McNally USA / C. Osorio COL vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS vs (10) L. Samsonova RUS / (10) D. Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs T. Brkic BIH / D. Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

E. Hozumi JPN / F. Wu TPE vs (11) I. Khromacheva RUS / (11) A. Panova RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Gleason USA / E. Pridankina RUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB
Il match deve ancora iniziare

(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs S. Arends NED / R. Arneodo MON

Il match deve ancora iniziare

V. Golubic SUI / A. Li USA vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

P. Hon AUS / A. Krueger USA vs S. Hunter AUS / M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(16) J. Mensik CZE vs (Q) R. Jodar ESP
Il match deve ancora iniziare

(31) A. Kalinskaya RUS vs J. Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
E. Spizzirri USA vs (Q) Y. Wu CHN
Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad USA / E. King USA vs (WC) G. Da Silva Fick AUS / (WC) B. Bayldon AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) H. Chan TPE / (14) X. Jiang CHN vs A. Blinkova RUS / K. Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

P. Stearns USA vs P. Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

(WC) K. Birrell AUS / (WC) J. Smith AUS vs (3) D. Schuurs NED / (3) J. Cash GBR

Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste USA / P. Stearns USA vs J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs G. Escobar ECU / M. Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez MEX / D. Pel NED vs M. Melo BRA / F. Romboli BRA

Il match deve ancora iniziare

(WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS vs V. Zvonareva RUS / L. Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

S. Baez ARG / F. Comesana ARG vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

Harlan (Guest) 21-01-2026 20:09

Ma Lusiano sempre contro sudamericani??

