Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo anche Djokovic, Swiatek e Shelton (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 2° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(6) J. Pegula vs M. Kessler
(Q) F. Maestrelli vs (4) N. Djokovic
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(WC) J. Duckworth vs (2) J. Sinner
(5) E. Rybakina vs V. Gracheva
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(5) L. Musetti vs L. Sonego
K. Siniakova vs (4) A. Anisimova
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(16) N. Osaka vs S. Cirstea
J. Munar vs (12) C. Ruud
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Krueger vs (9) M. Keys
(8) B. Shelton vs (Q) D. Sweeny
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
M. Bouzkova vs (2) I. Swiatek
V. Kopriva vs (9) T. Fritz
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) R. Hijikata vs (30) V. Vacherot
(13) L. Noskova vs (WC) T. Preston
(Q) A. Gea vs (WC) S. Wawrinka
(WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios vs (WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
O. Selekhmeteva vs (25) P. Badosa
H. Hurkacz vs E. Quinn
(21) E. Mertens vs M. Uchijima
(21) D. Shapovalov vs M. Cilic
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(15) K. Khachanov vs (Q) N. Basavareddy
(Q) M. Inglis vs L. Siegemund
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
T. Machac vs (31) S. Tsitsipas
(Q) N. Bartunkova vs (10) B. Bencic
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
R. Ho / H. Jebens vs (7) S. Bolelli / (7) A. Vavassori
(6) S. Zhang / (6) T. Puetz vs N. Melichar-Martinez / Y. Bhambri
M. Romios / R. Seggerman vs A. Erler / R. Galloway
(A) N. Balaji / (A) N. Oberleitner vs P. Herbert / J. Thompson
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Baez vs (22) L. Darderi
X. Wang vs (24) J. Ostapenko
N. Kichenok / M. Ninomiya vs (WC) E. Jones / (WC) A. Sharma
(WC) A. Bolt / (WC) D. Sweeny vs C. Moutet / L. Sanchez
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Paul / M. Willis vs (15) E. King / (15) J. Peers
J. Tjen vs K. Pliskova
B. van de Zandschulp vs J. Shang
(Q) L. Fruhvirtova vs T. Valentova
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson vs (WC) M. Kobori / (WC) A. Shimizu
D. Hidalgo / P. Trhac vs (2) H. Heliovaara / (2) H. Patten
(16) H. Guo / (16) K. Mladenovic vs A. Parks / D. Yastremska
C. McNally / C. Osorio vs (13) S. Kenin / (13) L. Siegemund
Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Shibahara / V. Zvonareva vs (10) L. Samsonova / (10) D. Shnaider
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs T. Brkic / D. Dzumhur
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs F. Cerundolo / J. Cerundolo
E. Hozumi / F. Wu vs (11) I. Khromacheva / (11) A. Panova
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Gleason / E. Pridankina vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
(12) S. Doumbia / (12) F. Reboul vs S. Arends / R. Arneodo
V. Golubic / A. Li vs (15) M. Kato / (15) F. Stollar
P. Hon / A. Krueger vs S. Hunter / M. Joint
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(16) J. Mensik vs (Q) R. Jodar
(31) A. Kalinskaya vs J. Grabher
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
E. Spizzirri vs (Q) Y. Wu
A. Muhammad / E. King vs (WC) G. Da Silva Fick / (WC) B. Bayldon
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) H. Chan / (14) X. Jiang vs A. Blinkova / K. Rakhimova
P. Stearns vs P. Marcinko
(WC) K. Birrell / (WC) J. Smith vs (3) D. Schuurs / (3) J. Cash
H. Baptiste / P. Stearns vs J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Kirkov / B. Stevens vs G. Escobar / M. Reyes-Varela
S. Gonzalez / D. Pel vs M. Melo / F. Romboli
(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs V. Zvonareva / L. Miedler
S. Baez / F. Comesana vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
