WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 6 (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Semifinali , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
(1) Aryna Sabalenka vs (11) Karolina Muchova Inizio 02:00
(4) Jessica Pegula vs (16) Marta Kostyuk Non prima 06:00
(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs (3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez Non prima 11:00
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 02:30
(4) Alexandra Eala vs (7) Xinyu Wang Non prima 05:30
(1) Elina Svitolina vs (3) Iva Jovic
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Finale – cemento
Centre Court – ore 02:00
Joanna Garland vs (3) Polina Kudermetova Non prima 04:00
TAG: Circuito WTA
