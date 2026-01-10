Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 6 (LIVE)

10/01/2026 00:00 Nessun commento
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — Semifinali , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (11) Karolina Muchova CZE Inizio 02:00
WTA Brisbane
Aryna Sabalenka [1]
0
3
Karolina Muchova [11]
0
1
Mostra dettagli

(4) Jessica Pegula USA vs (16) Marta Kostyuk UKR Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs (3) Cristina Bucsa ESP / (3) Ellen Perez AUS Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 02:30
(4) Alexandra Eala PHI vs (7) Xinyu Wang CHN Non prima 05:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Elina Svitolina UKR vs (3) Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Finale – cemento

Centre Court – ore 02:00
Joanna Garland TPE vs (3) Polina Kudermetova UZB Non prima 04:00
Il match deve ancora iniziare

