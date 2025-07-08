WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

08/07/2025 09:35 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren

SWE WTA 125 Bastad (Svezia), 1° Turno , terra battuta

Centre Court – ore 11:00
(5) Mayar Sherif EGY vs Caijsa Hennemann SWE
WTA Bastad 125
Mayar Sherif [5]
0
3
6
1
Caijsa Hennemann
15
6
1
0
Mostra dettagli

(1) Lucia Bronzetti ITA vs Linea Bajraliu SWE

Il match deve ancora iniziare

Chloe Paquet FRA vs (2) Lois Boisson FRA

Il match deve ancora iniziare

Caijsa Hennemann SWE / Lisa Zaar SWE vs June Bjork SWE / Ida Johansson SWE

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 11:00
Katarzyna Kawa POL vs (4) Nuria Parrizas Diaz ESP
WTA Bastad 125
Katarzyna Kawa
40
7
0
Nuria Parrizas Diaz [4]
40
6
3
Mostra dettagli

Irene Burillo ESP vs (8) Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Justina Mikulskyte LTU / Astra Sharma AUS vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

Ines Ibbou ALG / Naima Karamoko SUI vs (4) Jessie Aney USA / (4) Jessica Failla USA

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 11:00
(7) Dalma Galfi HUN vs Kaja Juvan SLO

WTA Bastad 125
Dalma Galfi [7]
0
6
5
Kaja Juvan
0
2
3
Mostra dettagli

(3) Moyuka Uchijima JPN vs Louisa Chirico USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Darja Semenistaja LAT vs Anita Wagner BIH / Kimberley Zimmermann BEL

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 11:00
Jana Fett CRO vs Ekaterina Makarova RUS

WTA Bastad 125
Jana Fett
15
6
4
Ekaterina Makarova
15
4
5
Mostra dettagli

Berfu Cengiz TUR vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino JPN / Ekaterina Yashina RUS vs Rutuja Bhosale IND / Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare










FRA WTA 125 Contrexeville (Francia) – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Amandine Hesse FRA vs (2) Leolia Jeanjean FRA
WTA Contrexeville 125
Amandine Hesse
40
6
3
0
Leolia Jeanjean [2]
30
2
6
0
Mostra dettagli

Selena Janicijevic FRA vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Elsa Jacquemot FRA vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Varvara Gracheva FRA vs Margaux Rouvroy FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
Angela Fita Boluda ESP vs (3) Rebeka Masarova SUI

WTA Contrexeville 125
Angela Fita Boluda
15
3
2
Rebeka Masarova [3]
0
6
4
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Mathilde Lollia FRA

Il match deve ancora iniziare

Giorgia Pedone ITA vs Kathinka Von Deichmann LIE

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 11:00
Sinja Kraus AUT vs (6) Simona Waltert SUI
WTA Contrexeville 125
Sinja Kraus
15
4
1
Simona Waltert [6]
30
6
5
Mostra dettagli

Kaitlin Quevedo ESP vs (8) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare










USA WTA 125 Newport (USA), 1° Turno, erba

Center Court 1 – ore 17:00
(1) Tatjana Maria GER vs Kayla Cross CAN
Il match deve ancora iniziare

Anna Rogers USA vs Eugenie Bouchard CAN

Il match deve ancora iniziare





Center Court 2 – ore 17:00
Elizabeth Mandlik USA vs Leonie Kung SUI

Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang USA vs Sayaka Ishii JPN

WTA Newport 125
Hanna Chang
0
1
6
0
Sayaka Ishii
0
6
4
0
Mostra dettagli

Haley Giavara USA vs (2) Ena Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 17:00
Olivia Lincer POL vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Linda Fruhvirtova CZE vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

Carol Zhao CAN vs Ye-Xin Ma CHN

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 17:00
Maria Mateas USA vs (7) Arianne Hartono NED

Il match deve ancora iniziare

(8) Mariam Bolkvadze GEO vs Ayana Akli USA

Il match deve ancora iniziare

Destanee Aiava AUS / Talia Gibson AUS vs (4) Carmen Corley USA / (4) Ivana Corley USA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Mary Lewis USA / Brandy Walker USA vs Hanna Chang USA / Christina McHale USA

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 17:00
(6) Lucrezia Stefanini ITA vs Lea Ma USA 18:30
WTA Newport 125
Lucrezia Stefanini [6]
0
6
5
4
Lea Ma
0
1
7
0
Mostra dettagli

TAG: