WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
WTA 125 Bastad (Svezia), 1° Turno , terra battuta
Centre Court – ore 11:00
(5) Mayar Sherif
vs Caijsa Hennemann
WTA Bastad 125
Mayar Sherif [5]•
0
3
6
1
Caijsa Hennemann
15
6
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caijsa Hennemann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caijsa Hennemann
4-1 → 5-1
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Caijsa Hennemann
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Caijsa Hennemann
2-2 → 2-3
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Caijsa Hennemann
0-0 → 0-1
(1) Lucia Bronzetti vs Linea Bajraliu
Il match deve ancora iniziare
Chloe Paquet vs (2) Lois Boisson
Il match deve ancora iniziare
Caijsa Hennemann / Lisa Zaar vs June Bjork / Ida Johansson
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Katarzyna Kawa
vs (4) Nuria Parrizas Diaz
WTA Bastad 125
Katarzyna Kawa•
40
7
0
Nuria Parrizas Diaz [4]
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
Nuria Parrizas Diaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Nuria Parrizas Diaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
4*-1
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Nuria Parrizas Diaz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Nuria Parrizas Diaz
4-5 → 5-5
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Nuria Parrizas Diaz
3-4 → 3-5
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Nuria Parrizas Diaz
3-2 → 3-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nuria Parrizas Diaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Nuria Parrizas Diaz
1-0 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Irene Burillo vs (8) Elisabetta Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
Justina Mikulskyte / Astra Sharma vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
Ines Ibbou / Naima Karamoko vs (4) Jessie Aney / (4) Jessica Failla
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
(7) Dalma Galfi vs Kaja Juvan
WTA Bastad 125
Dalma Galfi [7]•
0
6
5
Kaja Juvan
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Kaja Juvan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(3) Moyuka Uchijima vs Louisa Chirico
Il match deve ancora iniziare
(3) Anastasia Detiuc / (3) Darja Semenistaja vs Anita Wagner / Kimberley Zimmermann
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Jana Fett vs Ekaterina Makarova
WTA Bastad 125
Jana Fett•
15
6
4
Ekaterina Makarova
15
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Makarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Jana Fett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ekaterina Makarova
0-15
15-15
30-15
40-0
40-15
3-3 → 3-4
Ekaterina Makarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Jana Fett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ekaterina Makarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Jana Fett
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Makarova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jana Fett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Ekaterina Makarova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Ekaterina Makarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Ekaterina Makarova
2-2 → 3-2
Ekaterina Makarova
1-1 → 2-1
Ekaterina Makarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Berfu Cengiz vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Nao Hibino / Ekaterina Yashina vs Rutuja Bhosale / Shuo Feng
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Contrexeville (Francia) – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Amandine Hesse
vs (2) Leolia Jeanjean
WTA Contrexeville 125
Amandine Hesse•
40
6
3
0
Leolia Jeanjean [2]
30
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Amandine Hesse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Amandine Hesse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Amandine Hesse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Amandine Hesse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Amandine Hesse
0-15
15-15
30-15
40-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Selena Janicijevic vs Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
(4) Elsa Jacquemot vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
(1) Varvara Gracheva vs Margaux Rouvroy Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Angela Fita Boluda vs (3) Rebeka Masarova
WTA Contrexeville 125
Angela Fita Boluda•
15
3
2
Rebeka Masarova [3]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Angela Fita Boluda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Angela Fita Boluda
1-1 → 1-2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Angela Fita Boluda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Angela Fita Boluda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Angela Fita Boluda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Angela Fita Boluda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Angela Fita Boluda
0-15
0-15
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Julia Riera vs Mathilde Lollia
Il match deve ancora iniziare
Giorgia Pedone vs Kathinka Von Deichmann
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Sinja Kraus
vs (6) Simona Waltert
WTA Contrexeville 125
Sinja Kraus
15
4
1
Simona Waltert [6]•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Simona Waltert
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Kaitlin Quevedo vs (8) Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Miriam Bulgaru vs Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Newport (USA), 1° Turno, erba
Center Court 1 – ore 17:00
(1) Tatjana Maria
vs Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Anna Rogers vs Eugenie Bouchard
Il match deve ancora iniziare
Center Court 2 – ore 17:00
Elizabeth Mandlik vs Leonie Kung
Il match deve ancora iniziare
Hanna Chang vs Sayaka Ishii
WTA Newport 125
Hanna Chang
0
1
6
0
Sayaka Ishii•
0
6
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sayaka Ishii
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Sayaka Ishii
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Hanna Chang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Sayaka Ishii
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Hanna Chang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Sayaka Ishii
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Hanna Chang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Hanna Chang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Hanna Chang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Hanna Chang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Haley Giavara vs (2) Ena Shibahara
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Olivia Lincer vs Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
(4) Linda Fruhvirtova vs Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Carol Zhao vs Ye-Xin Ma
Il match deve ancora iniziare
Caty McNally vs Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Maria Mateas vs (7) Arianne Hartono
Il match deve ancora iniziare
(8) Mariam Bolkvadze vs Ayana Akli
Il match deve ancora iniziare
Destanee Aiava / Talia Gibson vs (4) Carmen Corley / (4) Ivana Corley Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Mary Lewis / Brandy Walker vs Hanna Chang / Christina McHale
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
(6) Lucrezia Stefanini
vs Lea Ma
18:30
WTA Newport 125
Lucrezia Stefanini [6]•
0
6
5
4
Lea Ma
0
1
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Lea Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Lucrezia Stefanini
4-5 → 5-5
Lea Ma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Lucrezia Stefanini
3-4 → 4-4
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lea Ma
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Lucrezia Stefanini
1-2 → 1-3
Lea Ma
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Lea Ma
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
4-0 → 4-1
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Lea Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
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