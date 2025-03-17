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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 17 Marzo 2025
17/03/2025 08:56 Nessun commento
Masters 1000 Miami – hard ☀️ Soleggiato, 25°C / 13°C
- Q1: Nardi (Rank: 84) – Atmane (Rank: 180) Inizio 16:00 (H2H: 1-0)
- Q1: Napolitano (Rank: 251) – Schoolkate (Rank: 129) 4° inc. ore 16 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Miami – hard ☀️ Soleggiato, 25°C / 13°C
- Q2: Stefanini (Rank: 1098) – Bonaventure (Rank: 146) 3° inc. ore 16 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Murcia – terra 🌧️ Pioggia, 14°C / 10°C
- Q2: Alvarez Varona (Rank: 304) – Pennaforti (Rank: 388) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
- R32: Pellegrino (Rank: 263) – de Jong (Rank: 105) Non prima 14:00 (H2H: 0-1)
- Q2: Brancaccio (Rank: 432) – Juarez (Rank: 486) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zadar – terra 🌧️ Pioggia, 13°C / 4°C
- Q2: Martin (Rank: 333) – Agamenone (Rank: 416) Inizio 10:00 (H2H: 0-1)
- R32: Dalla Valle (Rank: 314) – Rehberg (Rank: 340) 3° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
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