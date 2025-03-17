Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 17 Marzo 2025

17/03/2025 08:56 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto - Foto Patrick Boren
Stefano Napolitano nella foto - Foto Patrick Boren

USA Masters 1000 Miami – hard ☀️ Soleggiato, 25°C / 13°C

  • Q1: Nardi ITA (Rank: 84) – Atmane FRA (Rank: 180) Inizio 16:00 (H2H: 1-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q1: Napolitano ITA (Rank: 251) – Schoolkate AUS (Rank: 129) 4° inc. ore 16 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

USA WTA 1000 Miami – hard ☀️ Soleggiato, 25°C / 13°C

  • Q2: Stefanini ITA (Rank: 1098) – Bonaventure FRA (Rank: 146) 3° inc. ore 16 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ESP CH 75 Murcia – terra 🌧️ Pioggia, 14°C / 10°C

  • Q2: Alvarez Varona ESP (Rank: 304) – Pennaforti ITA (Rank: 388) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Pellegrino ITA (Rank: 263) – de Jong NED (Rank: 105) Non prima 14:00 (H2H: 0-1)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Brancaccio ITA (Rank: 432) – Juarez ITA (Rank: 486) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare

CRO CH 75 Zadar – terra 🌧️ Pioggia, 13°C / 4°C

  • Q2: Martin SVK (Rank: 333) – Agamenone ITA (Rank: 416) Inizio 10:00 (H2H: 0-1)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Dalla Valle ITA (Rank: 314) – Rehberg GER (Rank: 340) 3° inc. ore 10 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare
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