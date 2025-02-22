Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 22 Febbraio 2025

Alexander Weis nella foto
M15 Pretoria 15000 – 2nd Round
Filippo Alberti vs Pepijn Bastiaansen ore 11:00
ITF M15 Pretoria
Filippo Alberti
0
3
2
Pepijn Bastiaansen•
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Filippo Alberti
15-0
15-15
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
30-15
1-3 → 2-3
Pepijn Bastiaansen
15-0
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Filippo Alberti
15-0
30-15
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Pepijn Bastiaansen
15-0
15-15
15-0
15-15
40-15
15-15
40-15
0-1 → 0-2
Filippo Alberti
15-0
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
15-0
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pepijn Bastiaansen
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
15-0
30-30
30-40
40-40
30-40
40-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Filippo Alberti
0-15
15-15
15-15
0-15
30-15
15-15
30-15
40-30
15-15
30-30
40-30
40-40
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Pepijn Bastiaansen
0-15
15-15
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
15-30
40-30
15-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Filippo Alberti
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
30-30
30-0
30-30
30-40
30-30
40-40
30-30
40-40
2-3 → 2-4
Pepijn Bastiaansen
15-0
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Pepijn Bastiaansen
15-0
30-0
15-0
30-15
30-0
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
30-30
1-1 → 1-2
Filippo Alberti
15-0
15-15
30-15
40-15
30-15
40-30
30-15
40-30
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-30
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Pepijn Bastiaansen
15-15
30-15
15-0
40-15
30-15
0-0 → 0-1
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Erik Arutiunian•
0
7
5
Alexandr Binda
0
5
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandr Binda
15-0
30-0
30-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Alexandr Binda
15-0
15-0
30-15
30-30
15-0
30-30
40-30
15-0
40-30
30-30
40-40
A-40
40-30
A-40
5-3 → 5-4
Erik Arutiunian
15-0
15-15
15-0
15-15
15-40
15-30
5-2 → 5-3
Alexandr Binda
0-15
0-15
0-30
15-30
0-30
15-30
0-15
15-40
30-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Erik Arutiunian
0-15
0-15
15-15
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Alexandr Binda
15-0
30-0
30-30
30-40
30-30
30-40
40-A
30-40
40-A
2-2 → 3-2
Alexandr Binda
15-15
30-15
15-15
30-15
15-15
40-15
40-30
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Erik Arutiunian
15-0
30-15
15-0
30-15
30-30
30-40
30-30
30-40
A-40
40-40
15-0
A-40
6-5 → 7-5
Alexandr Binda
0-15
0-30
0-40
0-30
0-40
30-40
0-30
5-5 → 6-5
Alexandr Binda
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
15-15
30-40
3-5 → 4-5
Alexandr Binda
15-0
30-0
15-0
30-0
15-0
30-0
40-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Erik Arutiunian
0-15
0-30
0-15
0-30
30-30
1-4 → 2-4
Alexandr Binda
15-15
15-0
15-15
30-15
40-15
30-15
40-30
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Alexandr Binda
15-0
30-15
40-15
30-15
40-15
15-0
0-2 → 0-3
Erik Arutiunian
0-15
15-30
0-15
30-40
15-30
30-40
0-1 → 0-2
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