Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 22 Febbraio 2025

22/02/2025 09:17 Nessun commento
Alexander Weis nella foto
Alexander Weis nella foto

RSA M15 Pretoria 15000 – 2nd Round
Filippo Alberti ITA vs Pepijn Bastiaansen NED ore 11:00

ITF M15 Pretoria
Filippo Alberti
0
3
2
Pepijn Bastiaansen
15
6
3
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TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
[5] Alberto Barroso campos ESP vs Fabrizio Andaloro ITA ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[7] Alexandr Binda ITA vs Erik Arutiunian BLR ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Erik Arutiunian
0
7
5
Alexandr Binda
0
5
6
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TUR M15 Antalya 15000 – Semi-final
[8] Andrej Nedic BIH vs [2] Alexander Weis ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

[1] Nerman Fatic BIH vs Pietro Marino ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – Semi-final
[8] Camilla Zanolini ITA vs [2] Katharina Hobgarski GER ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Mathilde Lollia FRA vs [4] Silvia Ambrosio ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ESP W15 Manacor 15000 – Semi-final
[3] Anastasia Abbagnato ITA vs Britt Du pree NED ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

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