Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 21 Febbraio 2025

21/02/2025 09:33 3 commenti
Giovanni Fonio nella foto
Giovanni Fonio nella foto

ITA M25 Trento 30000 – Semi-final, Quarter-final
Dan Added FRA vs [6] Giovanni Fonio ITA ore 13:00

ITF M25 Trento
Giovanni Fonio
0
4
Dan Added
15
2
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Luca Castagnola ITA vs [7] Daniil Glinka EST 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare



RSA M15 Pretoria 15000 – 2nd Round
[3] Gabriele Volpi ITA vs [9] Matthew Harris RSA ore 10:00

ITF M15 Pretoria
Gabriele Volpi
6
6
Matthew Harris
3
2
Vincitore: Gabriele Volpi
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[8] Miles Clark USA vs [12] Filippo Alberti ITA ore 10:00

ITF M15 Pretoria
Miles Clark
3
5
Filippo Alberti
6
7
Vincitore: Filippo Alberti
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TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Nicolas Tepmahc FRA vs Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00
ITF M15 Monastir
Nicolas Tepmahc
30
0
Fabrizio Andaloro
30
0
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Carlo Alberto Caniato ITA vs Erik Arutiunian BLR ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Erik Arutiunian
7
6
Carlo Alberto Caniato
6
3
Vincitore: Erik Arutiunian
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Filippo Moroni ITA vs [3] Martin Damm USA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Filippo Moroni
3
4
Martin Damm
6
6
Vincitore: Martin Damm
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Michele Ribecai ITA vs [7] Alexandr Binda ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Alexandr Binda
6
7
6
Michele Ribecai
7
5
3
Vincitore: Alexandr Binda
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USA M15 Naples 15000 – Quarter-final
Daniel Paty CZE vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare




TUR M15 Antalya 15000 – Quarter-final
Bekhan Atlangeriev RUS vs Pietro Marino ITA Non prima delle 13:00
ITF M15 Antalya
Pietro Marino
40
6
2
5
Bekhan Atlangeriev
40
4
6
3
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Nikola Basic CRO vs [2] Alexander Weis ITA Non prima delle 12:00

ITF M15 Antalya
Alexander Weis
7
6
Nikola Basic
6
1
Vincitore: Alexander Weis
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3 commenti

Giuseppe 21-02-2025 12:27

Scritto da Pierluigi
Ma cina’ che fine ha fatto? Alla sua età dovrebbe giocare praticamente sempre…forse è infortunato?

Cinà è iscritto ai 2 challenger 50 di Hersonissos-Creta del 3 e 10 marzo, attualmente è di poco fuori dalle quali.

 3
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Pierluigi (Guest) 21-02-2025 12:04

Ma cina’ che fine ha fatto? Alla sua età dovrebbe giocare praticamente sempre…forse è infortunato?

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Mattia saracino (Guest) 21-02-2025 10:53

Forza italiani.

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