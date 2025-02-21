Italiani nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 21 Febbraio 2025

Giovanni Fonio nella foto
M25 Trento 30000 – Semi-final, Quarter-final
Dan Added vs [6] Giovanni Fonio ore 13:00
ITF M25 Trento
Giovanni Fonio
0
4
Dan Added•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dan Added
0-15
0-30
15-30
30-30
0-30
40-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Dan Added
15-0
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Dan Added
15-0
30-0
30-15
40-15
30-0
0-0 → 0-1
Luca Castagnola vs [7] Daniil Glinka 2 incontro dalle 13:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Pretoria 15000 – 2nd Round
[3] Gabriele Volpi vs [9] Matthew Harris ore 10:00
ITF M15 Pretoria
Gabriele Volpi
6
6
Matthew Harris
3
2
Vincitore: Gabriele Volpi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
[8] Miles Clark vs [12] Filippo Alberti ore 10:00
ITF M15 Pretoria
Miles Clark
3
5
Filippo Alberti
6
7
Vincitore: Filippo Alberti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Nicolas Tepmahc
vs Fabrizio Andaloro ore 10:00
ITF M15 Monastir
Nicolas Tepmahc•
30
0
Fabrizio Andaloro
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicolas Tepmahc
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Carlo Alberto Caniato vs Erik Arutiunian ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Erik Arutiunian
7
6
Carlo Alberto Caniato
6
3
Vincitore: Erik Arutiunian
Servizio
Svolgimento
Set 2
Erik Arutiunian
0-15
15-15
30-15
30-30
30-15
40-30
5-3 → 6-3
Carlo Alberto Caniato
5-2 → 5-3
Carlo Alberto Caniato
3-2 → 4-2
Carlo Alberto Caniato
2-1 → 2-2
Carlo Alberto Caniato
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-1*
0-2*
0-3*
0-2*
0-3*
0-4*
1-5*
2-5*
3-5*
1-5*
4-5*
5-5*
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Erik Arutiunian
15-0
30-0
30-15
40-15
15-0
5-6 → 6-6
Carlo Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Carlo Alberto Caniato
4-4 → 4-5
Carlo Alberto Caniato
3-3 → 3-4
Filippo Moroni vs [3] Martin Damm ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Filippo Moroni
3
4
Martin Damm
6
6
Vincitore: Martin Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Filippo Moroni
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
Filippo Moroni
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Martin Damm
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Martin Damm
0-15
0-30
15-30
0-15
15-30
15-40
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Filippo Moroni
15-15
15-30
15-40
30-40
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-4 → 3-5
Michele Ribecai vs [7] Alexandr Binda ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Alexandr Binda
6
7
6
Michele Ribecai
7
5
3
Vincitore: Alexandr Binda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Michele Ribecai
15-15
15-30
15-40
15-15
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Alexandr Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
15-15
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michele Ribecai
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
15-30
30-40
6-5 → 7-5
Alexandr Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
15-30
40-30
5-5 → 6-5
Michele Ribecai
0-15
15-30
0-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Alexandr Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Michele Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Alexandr Binda
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-15
A-40
2-2 → 3-2
Michele Ribecai
15-0
15-0
30-15
15-0
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Alexandr Binda
0-15
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-1*
4-2*
4-3*
4-5*
5-5*
4-5*
5-6*
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Michele Ribecai
15-0
30-0
30-15
40-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
Alexandr Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Alexandr Binda
15-0
30-0
15-0
30-15
30-30
30-0
30-30
30-40
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Michele Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
40-30
4-2 → 4-3
Alexandr Binda
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M15 Naples 15000 – Quarter-final
Daniel Paty
vs [2] Tommaso Compagnucci ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Antalya 15000 – Quarter-final
Bekhan Atlangeriev
vs Pietro Marino Non prima delle 13:00
ITF M15 Antalya
Pietro Marino
40
6
2
5
Bekhan Atlangeriev•
40
4
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Bekhan Atlangeriev
15-0
30-15
40-15
40-40
40-15
40-40
Bekhan Atlangeriev
4-2 → 5-2
Bekhan Atlangeriev
30-0
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
40-15
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
Pietro Marino
15-15
15-15
30-15
40-15
15-15
1-2 → 2-2
Bekhan Atlangeriev
1-1 → 1-2
Bekhan Atlangeriev
0-15
15-15
30-30
30-40
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bekhan Atlangeriev
2-4 → 2-5
Bekhan Atlangeriev
15-15
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-15
40-A
1-3 → 2-3
Bekhan Atlangeriev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
30-30
1-1 → 1-2
Pietro Marino
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
30-15
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bekhan Atlangeriev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pietro Marino
15-0
30-0
30-15
15-0
30-15
40-15
30-15
5-4 → 6-4
Bekhan Atlangeriev
0-15
15-15
0-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
Pietro Marino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-0
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Bekhan Atlangeriev
3-3 → 4-3
Pietro Marino
15-0
15-15
15-30
15-30
15-40
15-30
15-40
3-2 → 3-3
Bekhan Atlangeriev
0-15
15-15
15-15
30-15
30-30
15-15
30-40
2-2 → 3-2
Bekhan Atlangeriev
15-0
30-0
30-15
15-0
40-15
30-15
1-1 → 1-2
Pietro Marino
30-0
40-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Bekhan Atlangeriev
15-0
30-15
30-30
15-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
30-30
A-40
0-0 → 0-1
Nikola Basic vs [2] Alexander Weis Non prima delle 12:00
ITF M15 Antalya
Alexander Weis
7
6
Nikola Basic
6
1
Vincitore: Alexander Weis
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Basic
0-15
15-15
15-30
30-30
0-15
4-1 → 5-1
Alexander Weis
0-15
15-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
0-0*
1-1*
2-1*
2-2*
1-1*
2-2*
3-2*
3-3*
2-2*
3-3*
4-3*
3-3*
4-4*
4-5*
4-4*
4-5*
5-5*
5-6*
6-6*
6-7*
4-5*
6-7*
7-7*
6-7*
8-7*
8-8*
7-7*
8-8*
8-9*
8-8*
8-9*
9-9*
8-9*
9-9*
9-10*
10-10*
9-9*
10-10*
11-10*
10-10*
6-6 → 7-6
Alexander Weis
0-15
0-15
15-30
0-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Nikola Basic
0-15
0-30
0-40
0-30
15-40
5-5 → 6-5
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
15-0
40-15
3-4 → 4-4
Nikola Basic
15-0
15-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
15-0
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
3-2 → 3-3
Nikola Basic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
15-0
3-1 → 3-2
Alexander Weis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-30
40-A
40-30
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Nikola Basic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
15-40
1-1 → 2-1
Nikola Basic
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-A
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
3 commenti
Cinà è iscritto ai 2 challenger 50 di Hersonissos-Creta del 3 e 10 marzo, attualmente è di poco fuori dalle quali.
Ma cina’ che fine ha fatto? Alla sua età dovrebbe giocare praticamente sempre…forse è infortunato?
Forza italiani.