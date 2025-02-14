Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 14 Febbraio 2025

Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito
M15 Bucharest 15000 – Quarter-final
[3] Pyotr Nesterov vs [7] Andrea Guerrieri ore 10:00
ITF M15 Bucharest
Andrea Guerrieri
7
3
5
Pyotr Nesterov
5
6
7
Vincitore: Pyotr Nesterov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Guerrieri
30-0
40-15
40-30
30-0
40-30
40-A
40-30
40-A
5-5 → 5-6
Pyotr Nesterov
15-0
15-15
15-30
15-40
15-15
30-40
40-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Pyotr Nesterov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
15-15
40-40
5-2 → 5-3
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
15-0
40-15
4-2 → 5-2
Andrea Guerrieri
3-1 → 3-2
Pyotr Nesterov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
30-30
40-40
3-0 → 3-1
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Pyotr Nesterov
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-0
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pyotr Nesterov
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-40
40-A
40-40
3-4 → 3-5
Pyotr Nesterov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Andrea Guerrieri
0-15
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Pyotr Nesterov
15-15
15-30
30-30
30-40
30-40
1-3 → 2-3
Andrea Guerrieri
1-2 → 1-3
Pyotr Nesterov
0-15
0-15
30-15
30-30
40-30
0-15
40-30
40-40
A-40
40-30
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Guerrieri
0-1 → 1-1
Pyotr Nesterov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Guerrieri
15-15
30-15
40-15
40-30
15-15
40-30
6-5 → 7-5
Pyotr Nesterov
0-15
15-15
0-15
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 6-5
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Andrea Guerrieri
4-3 → 4-4
M15 Valencia 15000 – Quarter-final
[3] Gabriele Piraino
vs [7] Carlos Lopez montagud Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
Manel Lazaro juncadella vs [4] Gabriele Pennaforti ore 11:30
ITF M15 Valencia
Gabriele Pennaforti•
15
6
2
Manel Lazaro Juncadella
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Manel Lazaro Juncadella
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Gabriele Pennaforti
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Manel Lazaro Juncadella
0-15
0-15
0-40
30-40
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Gabriele Pennaforti
15-0
30-0
30-15
15-0
40-15
4-3 → 5-3
Manel Lazaro Juncadella
15-15
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Gabriele Pennaforti
0-15
15-15
30-30
40-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Manel Lazaro Juncadella
3-1 → 3-2
Gabriele Pennaforti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
15-15
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Manel Lazaro Juncadella
0-15
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Gabriele Pennaforti
0-15
15-30
15-30
30-30
30-40
15-30
1-0 → 1-1
Manel Lazaro Juncadella
0-30
15-30
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Fausto Tabacco
vs [6] Vladyslav Orlov ore 09:30
ITF M15 Monastir
Vladyslav Orlov•
0
6
6
1
Fausto Tabacco
0
7
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Vladyslav Orlov
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
Fausto Tabacco
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
30-0
40-15
30-15
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vladyslav Orlov
0-30
15-30
15-40
30-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Vladyslav Orlov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Vladyslav Orlov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
1-2*
2-2*
2-3*
3-3*
3-4*
3-3*
3-4*
4-4*
4-5*
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Fausto Tabacco
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Vladyslav Orlov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
40-40
40-A
30-40
40-A
5-4 → 5-5
Fausto Tabacco
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
A-40
4-2 → 4-3
Vladyslav Orlov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-15
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Vladyslav Orlov
0-15
15-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Vladyslav Orlov
30-0
30-15
30-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
30-30
A-40
1-0 → 2-0
Fausto Tabacco
0-15
15-15
15-30
0-15
15-40
15-30
15-40
0-0 → 1-0
[1] Moez Echargui vs [7] Fabrizio Andaloro 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Daniil Ostapenkov vs [3] Federico Bondioli ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Federico Bondioli
6
3
Daniil OSTAPENKOV
7
6
Vincitore: Daniil OSTAPENKOV
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniil OSTAPENKOV
3-5 → 3-6
Federico Bondioli
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
2-5 → 3-5
Daniil OSTAPENKOV
2-4 → 2-5
Federico Bondioli
1-4 → 2-4
Daniil OSTAPENKOV
1-3 → 1-4
Federico Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Daniil OSTAPENKOV
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Federico Bondioli
0-1 → 0-2
Daniil OSTAPENKOV
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
0-0*
0-2*
0-3*
0-4*
0-5*
0-6*
0-2*
6-6 → 6-7
Daniil OSTAPENKOV
0-15
0-30
15-30
0-15
30-30
15-30
30-30
6-5 → 6-6
Federico Bondioli
15-0
15-15
15-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
Daniil OSTAPENKOV
5-4 → 5-5
Federico Bondioli
4-4 → 5-4
Daniil OSTAPENKOV
15-0
15-0
30-0
30-15
15-0
30-15
30-30
30-40
30-15
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Federico Bondioli
15-0
30-0
15-0
30-0
40-15
3-3 → 4-3
Daniil OSTAPENKOV
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Federico Bondioli
15-0
30-0
30-15
15-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Daniil OSTAPENKOV
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-40
1-2 → 2-2
Federico Bondioli
15-0
15-0
15-15
15-30
15-0
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Daniil OSTAPENKOV
15-0
15-15
15-0
30-15
40-30
30-15
1-0 → 1-1
Federico Bondioli
0-15
15-30
30-30
0-15
30-30
40-30
30-30
0-0 → 1-0
Martyn Pawelski vs Lorenzo Sciahbasi ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Lorenzo Sciahbasi
7
6
3
Martyn Pawelski
6
7
6
Vincitore: Martyn Pawelski
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lorenzo Sciahbasi
2-5 → 3-5
Lorenzo Sciahbasi
15-0
30-0
15-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Lorenzo Sciahbasi
15-15
15-30
15-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Lorenzo Sciahbasi
0-1 → 1-1
Martyn Pawelski
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0-1*
2-1*
3-1*
2-1*
3-2*
4-2*
4-3*
3-2*
4-3*
5-3*
5-4*
5-5*
5-6*
4-3*
5-6*
6-6*
7-6*
7-7*
5-6*
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Lorenzo Sciahbasi
5-5 → 6-5
Martyn Pawelski
15-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-A
A-40
5-4 → 5-5
Lorenzo Sciahbasi
4-4 → 5-4
Lorenzo Sciahbasi
3-3 → 4-3
Lorenzo Sciahbasi
2-2 → 3-2
Lorenzo Sciahbasi
1-1 → 2-1
Lorenzo Sciahbasi
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-1*
0-0*
2-2*
3-2*
4-2*
4-3*
5-3*
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
Lorenzo Sciahbasi
0-15
0-30
15-30
15-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
6-5 → 6-6
Martyn Pawelski
0-30
0-40
15-40
30-40
0-30
5-5 → 6-5
Lorenzo Sciahbasi
15-0
15-0
30-0
30-15
30-0
40-15
4-5 → 5-5
Martyn Pawelski
15-0
15-30
40-30
15-30
40-40
4-4 → 4-5
Lorenzo Sciahbasi
15-0
15-15
15-30
15-40
15-30
15-40
4-3 → 4-4
Martyn Pawelski
15-0
30-15
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Lorenzo Sciahbasi
3-2 → 4-2
Lorenzo Sciahbasi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-15
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Martyn Pawelski
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-A
1-1 → 2-1
Lorenzo Sciahbasi
0-15
15-15
15-30
15-15
30-30
30-40
15-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
M15 Antalya 15000 – Quarter-final
[8] Manuel Mazza vs [2] Stefan Popovic ore 11:30
ITF M15 Antalya
Manuel Mazza
6
2
6
Stefan Popovic
4
6
7
Vincitore: Stefan Popovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
0-0*
0-2*
0-3*
0-4*
1-5*
1-6*
0-2*
1-6*
6-6 → 6-7
Manuel Mazza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Stefan Popovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Stefan Popovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Stefan Popovic
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
1-1 → 2-1
Manuel Mazza
15-15
15-30
15-40
30-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Stefan Popovic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefan Popovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefan Popovic
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
40-30
1-3 → 1-4
Manuel Mazza
0-15
15-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
15-15
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Manuel Mazza
0-15
15-15
15-15
15-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Manuel Mazza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Stefan Popovic
15-15
15-30
15-30
30-30
40-40
A-40
15-30
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
4-2 → 4-3
M15 Naples 15000 – Quarter-final
Andres Martin
vs [2] Tommaso Compagnucci ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Birmingham 40000 – Quarter-final
[1] Lucrezia Stefanini
vs [5] Viktoria Hruncakova ore 11:30
ITF W50 Birmingham
Viktoria Hruncakova•
40
4
3
Lucrezia Stefanini
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Viktoria Hruncakova
3-0 → 3-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
15-30
30-40
2-0 → 3-0
Viktoria Hruncakova
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
0-40
15-40
0-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
4-5 → 4-6
Lucrezia Stefanini
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 4-5
Viktoria Hruncakova
4-3 → 4-4
Lucrezia Stefanini
4-2 → 4-3
Viktoria Hruncakova
30-0
40-0
30-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
2-2 → 3-2
Viktoria Hruncakova
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
15-15
15-30
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Viktoria Hruncakova
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
Viola Turini
vs Eliska Tichackova ore 09:30
ITF W15 Monastir
Viola Turini
2
0
Eliska Tichackova
6
6
Vincitore: Eliska Tichackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eliska Tichackova
0-5 → 0-6
Viola Turini
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
0-4 → 0-5
Eliska Tichackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Viola Turini
15-0
30-0
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Eliska Tichackova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eliska Tichackova
2-5 → 2-6
Viola Turini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Eliska Tichackova
0-15
15-15
40-15
40-30
40-15
40-30
40-40
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
Eliska Tichackova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Eliska Tichackova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-15
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Viola Turini
0-30
15-30
15-40
30-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
W15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Carol Young Suh Lee
vs Gaia Squarcialupi ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh
Carol Young Suh Lee
6
6
Gaia Squarcialupi
2
2
Vincitore: Carol Young Suh Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carol Young Suh Lee
5-2 → 6-2
Gaia Squarcialupi
4-2 → 5-2
Carol Young Suh Lee
3-2 → 4-2
Gaia Squarcialupi
0-15
15-15
0-15
15-30
30-30
15-30
30-30
40-40
3-1 → 3-2
Carol Young Suh Lee
2-1 → 3-1
Gaia Squarcialupi
2-0 → 2-1
Carol Young Suh Lee
1-0 → 2-0
Gaia Squarcialupi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
40-0
40-15
15-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Gaia Squarcialupi
4-2 → 5-2
Carol Young Suh Lee
0-15
0-30
15-30
30-30
15-30
40-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Gaia Squarcialupi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
15-0
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Gaia Squarcialupi
1-1 → 2-1
Carol Young Suh Lee
15-15
15-15
30-15
40-15
15-15
0-1 → 1-1
Gaia Squarcialupi
0-0 → 0-1
5 commenti
Shiabasi 5 match point e Guerrieri 4…
No comment per viola turini.
Dai guerooo
Forza azzurri e azzurre.
Forza azzurri e azzurre