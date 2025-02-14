Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 14 Febbraio 2025

14/02/2025 09:12 5 commenti
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito

ROU M15 Bucharest 15000 – Quarter-final
[3] Pyotr Nesterov BUL vs [7] Andrea Guerrieri ITA ore 10:00

ITF M15 Bucharest
Andrea Guerrieri
7
3
5
Pyotr Nesterov
5
6
7
Vincitore: Pyotr Nesterov
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ESP M15 Valencia 15000 – Quarter-final
[3] Gabriele Piraino ITA vs [7] Carlos Lopez montagud ESP Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare

Manel Lazaro juncadella ESP vs [4] Gabriele Pennaforti ITA ore 11:30

ITF M15 Valencia
Gabriele Pennaforti
15
6
2
Manel Lazaro Juncadella
0
3
0
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TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
Fausto Tabacco ITA vs [6] Vladyslav Orlov UKR ore 09:30
ITF M15 Monastir
Vladyslav Orlov
0
6
6
1
Fausto Tabacco
0
7
3
2
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[1] Moez Echargui TUN vs [7] Fabrizio Andaloro ITA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Daniil Ostapenkov BLR vs [3] Federico Bondioli ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Federico Bondioli
6
3
Daniil OSTAPENKOV
7
6
Vincitore: Daniil OSTAPENKOV
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Martyn Pawelski POL vs Lorenzo Sciahbasi ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Lorenzo Sciahbasi
7
6
3
Martyn Pawelski
6
7
6
Vincitore: Martyn Pawelski
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TUR M15 Antalya 15000 – Quarter-final
[8] Manuel Mazza ITA vs [2] Stefan Popovic SRB ore 11:30

ITF M15 Antalya
Manuel Mazza
6
2
6
Stefan Popovic
4
6
7
Vincitore: Stefan Popovic
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USA M15 Naples 15000 – Quarter-final
Andres Martin USA vs [2] Tommaso Compagnucci ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare




GBR W50 Birmingham 40000 – Quarter-final
[1] Lucrezia Stefanini ITA vs [5] Viktoria Hruncakova SVK ore 11:30
ITF W50 Birmingham
Viktoria Hruncakova
40
4
3
Lucrezia Stefanini
40
6
2
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TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
Viola Turini ITA vs Eliska Tichackova CZE ore 09:30
ITF W15 Monastir
Viola Turini
2
0
Eliska Tichackova
6
6
Vincitore: Eliska Tichackova
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EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Carol Young Suh Lee USA vs Gaia Squarcialupi ITA ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh
Carol Young Suh Lee
6
6
Gaia Squarcialupi
2
2
Vincitore: Carol Young Suh Lee
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5 commenti

ziocarlo (Guest) 14-02-2025 11:55

Shiabasi 5 match point e Guerrieri 4…

 5
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Mattia saracino (Guest) 14-02-2025 10:48

No comment per viola turini.

 4
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Andreas Seppi 14-02-2025 10:41

Dai guerooo

 3
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Mattia saracino (Guest) 14-02-2025 10:10

Forza azzurri e azzurre.

 2
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Andreas Seppi 14-02-2025 09:33

Forza azzurri e azzurre

 1
Replica | Quota | 1
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+1: Paky 71