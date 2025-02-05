Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 05 Febbraio 2025

Luca Potenza - Foto Adelchi Fioriti
M25 Antalya 30000 – 1st Round
[7] Alexander Weis vs Koray Kirci 2 incontro dalle 11:00
ITF M25 Antalya
Koray Kirci
Alexander Weis
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianmarco Ferrari vs Nikita Bilozertsev Non prima delle 13:30
ITF M25 Antalya
Nikita Bilozertsev
Gianmarco Ferrari
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tobia Costanzo Baragiola mordini vs [4] Daniel Michalski ore 11:00
ITF M25 Antalya
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
3
1
Daniel Michalski
6
6
Vincitore: Daniel Michalski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Michalski
1-5 → 1-6
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
0-15
15-15
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
15-30
40-A
1-4 → 1-5
Daniel Michalski
1-3 → 1-4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
30-15
40-40
40-A
40-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriele Piraino vs Ivan La cava 2 incontro dalle 11:00
ITF M25 Antalya
Gabriele Piraino
6
6
Ivan La Cava
0
0
Vincitore: Gabriele Piraino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriele Piraino
5-0 → 6-0
Gabriele Piraino
3-0 → 4-0
Gabriele Piraino
15-15
30-15
40-30
15-15
40-30
1-0 → 2-0
Ivan La Cava
0-15
15-15
15-15
30-30
30-40
30-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriele Piraino
5-0 → 6-0
Ivan La Cava
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Gabriele Piraino
3-0 → 4-0
Ivan La Cava
15-0
30-15
40-15
15-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Gabriele Piraino
1-0 → 2-0
Ivan La Cava
0-15
0-30
15-30
30-40
15-30
0-0 → 1-0
Andrea Meduri vs [5] Zdenek Kolar Non prima delle 13:30
ITF M25 Antalya
Andrea Meduri
Zdenek Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
[8] Stefan Popovic vs Samuele Seghetti 2 incontro dalle 13:30
Il match deve ancora iniziare
[1] Andrea Picchione vs Gokberk Saritas 2 incontro dalle 11:00
ITF M25 Antalya
Andrea Picchione
30
6
1
Gokberk Saritas•
0
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Picchione
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Picchione
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Gokberk Saritas
15-0
15-30
30-40
15-30
30-40
4-1 → 5-1
Andrea Picchione
3-1 → 4-1
Andrea Picchione
1-1 → 2-1
Gokberk Saritas
0-30
15-30
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Andrea Picchione
0-0 → 1-0
Manuel Mazza vs Gabriel Matuszewski Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
[4] Martin Krumich vs Daniele Rapagnetta 2 incontro dalle 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Martin Krumich•
40
0
Daniele Rapagnetta
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniele Rapagnetta
0-15
15-15
0-15
30-15
40-15
30-15
0-0 → 0-1
Aleksandr Braynin vs [5] Alexandr Binda ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Alexandr Binda
0
7
6
Aleksandr Braynin•
0
5
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aleksandr Braynin
4-5 → 5-5
Aleksandr Braynin
15-0
30-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-30
30-15
40-30
40-40
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
3-4 → 4-4
Alexandr Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
15-15
40-30
40-40
40-30
3-3 → 3-4
Aleksandr Braynin
3-2 → 3-3
Aleksandr Braynin
0-15
0-30
15-40
0-15
15-40
1-2 → 2-2
Alexandr Binda
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
30-15
40-A
1-1 → 1-2
Aleksandr Braynin
1-0 → 1-1
Alexandr Binda
15-0
15-15
15-0
15-15
15-30
15-15
30-30
40-30
30-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandr Braynin
6-5 → 7-5
Aleksandr Braynin
5-4 → 5-5
Alexandr Binda
0-30
15-30
30-40
40-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
Aleksandr Braynin
4-3 → 4-4
Alexandr Binda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Aleksandr Braynin
4-1 → 4-2
Alexandr Binda
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Aleksandr Braynin
2-1 → 3-1
Aleksandr Braynin
1-0 → 1-1
[8] Olle Wallin vs Lorenzo Sciahbasi Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
Erik Arutiunian vs Lorenzo Rottoli Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Bosio vs Nikita Ianin ore 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Gabriele Bosio
A
6
5
Nikita Ianin•
40
4
1
Vincitore: Gabriele Bosio
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikita Ianin
0-15
15-30
30-30
40-40
15-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
Gabriele Bosio
15-15
15-30
15-30
30-30
30-40
40-40
15-30
A-40
4-1 → 5-1
Nikita Ianin
0-15
15-30
30-40
40-40
0-15
A-40
40-40
4-0 → 4-1
Gabriele Bosio
15-0
15-0
30-0
40-0
30-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Nikita Ianin
0-15
0-30
0-40
15-40
0-30
2-0 → 3-0
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-40
1-0 → 2-0
Nikita Ianin
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
15-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriele Bosio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
15-0
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
Nikita Ianin
30-30
40-30
40-40
A-40
30-30
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Leonardo Malgaroli vs Daniil Ostapenkov 2 incontro dalle 10:00
ITF M15 Sharm ElSheikh
Daniil OSTAPENKOV
Leonardo Malgaroli
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M15 Valencia 15000 – 1st Round
Andrea Gola
vs Alejandro Manzanera pertusa Non prima delle 11:15
Il match deve ancora iniziare
Jeremy Gschwendtner vs Nicolo Toffanin ore 09:45
ITF M15 Valencia
Nicolo Toffanin
0
6
Jeremy Gschwendtner
0*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicolo Toffanin
0-15
15-30
30-30
0-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Jeremy Gschwendtner
5-5 → 5-6
Jeremy Gschwendtner
0-15
0-30
15-40
0-30
30-40
40-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Nicolo Toffanin
15-15
30-15
30-30
30-40
30-15
30-40
40-40
A-40
30-40
A-40
4-3 → 5-3
Jeremy Gschwendtner
4-2 → 4-3
Nicolo Toffanin
15-0
30-0
30-15
30-15
40-15
30-15
3-2 → 4-2
Jeremy Gschwendtner
0-15
30-15
40-15
0-15
40-15
3-1 → 3-2
Jeremy Gschwendtner
0-15
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jeremy Gschwendtner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
[3] Gabriele Pennaforti vs Martins Rocens Non prima delle 13:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – 1st Round
Giannicola Misasi
vs Fausto Tabacco 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Guillaume Dalmasso vs Lorenzo Carboni ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
Adam Nagoudi vs [7] Fabrizio Andaloro 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Luca Fantini 4 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Naoya Honda vs [2] Luca Potenza ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
Leonardo Rossi vs Dali Blanch 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Sunrise 15000 – 1st Round
Denis Constantin Spiridon
vs Bruno Kuzuhara 4 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Buldorini quindi non gioca pìù per l’Italia?
Baragiola Mordini…ahime’Tobia! 🙄
Forza italiani.