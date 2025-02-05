Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 05 Febbraio 2025

05/02/2025 09:30 3 commenti
Luca Potenza - Foto Adelchi Fioriti
Luca Potenza - Foto Adelchi Fioriti

TUR M25 Antalya 30000 – 1st Round
[7] Alexander Weis ITA vs Koray Kirci TUR 2 incontro dalle 11:00

ITF M25 Antalya
Koray Kirci
Alexander Weis
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Gianmarco Ferrari ITA vs Nikita Bilozertsev UKR Non prima delle 13:30

ITF M25 Antalya
Nikita Bilozertsev
Gianmarco Ferrari
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Tobia Costanzo Baragiola mordini ITA vs [4] Daniel Michalski POL ore 11:00

ITF M25 Antalya
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
3
1
Daniel Michalski
6
6
Vincitore: Daniel Michalski
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Gabriele Piraino ITA vs Ivan La cava ITA 2 incontro dalle 11:00

ITF M25 Antalya
Gabriele Piraino
6
6
Ivan La Cava
0
0
Vincitore: Gabriele Piraino
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Andrea Meduri ITA vs [5] Zdenek Kolar CZE Non prima delle 13:30

ITF M25 Antalya
Andrea Meduri
Zdenek Kolar
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[8] Stefan Popovic SRB vs Samuele Seghetti ITA 2 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare

[1] Andrea Picchione ITA vs Gokberk Saritas TUR 2 incontro dalle 11:00

ITF M25 Antalya
Andrea Picchione
30
6
1
Gokberk Saritas
0
1
1
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Manuel Mazza ITA vs Gabriel Matuszewski POL Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 1st Round
[4] Martin Krumich CZE vs Daniele Rapagnetta ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Martin Krumich
40
0
Daniele Rapagnetta
30
1
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Aleksandr Braynin UKR vs [5] Alexandr Binda ITA ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Alexandr Binda
0
7
6
Aleksandr Braynin
0
5
5
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[8] Olle Wallin SWE vs Lorenzo Sciahbasi ITA Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

Erik Arutiunian BLR vs Lorenzo Rottoli ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Bosio ITA vs Nikita Ianin RUS ore 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Gabriele Bosio
A
6
5
Nikita Ianin
40
4
1
Vincitore: Gabriele Bosio
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Leonardo Malgaroli ITA vs Daniil Ostapenkov BLR 2 incontro dalle 10:00

ITF M15 Sharm ElSheikh
Daniil OSTAPENKOV
Leonardo Malgaroli
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ESP M15 Valencia 15000 – 1st Round
Andrea Gola ITA vs Alejandro Manzanera pertusa ESP Non prima delle 11:15
Il match deve ancora iniziare

Jeremy Gschwendtner GBR vs Nicolo Toffanin ITA ore 09:45

ITF M15 Valencia
Nicolo Toffanin
0
6
Jeremy Gschwendtner
0*
6
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[3] Gabriele Pennaforti ITA vs Martins Rocens LAT Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare




TUN M15 Monastir 15000 – 1st Round
Giannicola Misasi ITA vs Fausto Tabacco ITA 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso FRA vs Lorenzo Carboni ITA ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

Adam Nagoudi TUN vs [7] Fabrizio Andaloro ITA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Luca Fantini ITA 4 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

Naoya Honda JPN vs [2] Luca Potenza ITA ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

Leonardo Rossi ITA vs Dali Blanch USA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare




USA M15 Sunrise 15000 – 1st Round
Denis Constantin Spiridon ITA vs Bruno Kuzuhara USA 4 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

giuseppe91 (Guest) 05-02-2025 10:43

Buldorini quindi non gioca pìù per l’Italia?

 3
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Henry (Guest) 05-02-2025 10:25

Baragiola Mordini…ahime’Tobia! 🙄

 2
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Mattia saracino (Guest) 05-02-2025 09:43

Forza italiani.

 1
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