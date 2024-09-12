Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 12 Settembre 2024

M25 Pozzuoli 25000 – 2nd Round, Quarter-final
Noah Perfetti vs [3] Alessandro Pecci ore 10:00
ITF Pozzuoli
N. Perfetti
0
2
A. Pecci
6
6
Vincitore: A. Pecci
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pecci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pecci
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
A-40
0-5 → 0-6
A. Pecci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
N. Perfetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Benito Massacri vs Filippo Mazzola 3 incontro dalle 10:00
ITF Pozzuoli
B. Massacri•
40
4
F. Mazzola
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Massacri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
F. Mazzola
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
F. Mazzola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Massacri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Andrea De marchi vs [8] Lorenzo Rottoli Non prima delle 16:30
Il match deve ancora iniziare
Niccolo Catini vs [2] Louis Wessels ore 10:00
ITF Pozzuoli
N. Catini
3
4
L. Wessels
6
6
Vincitore: L. Wessels
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Catini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
L. Wessels
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-1 → 2-2
L. Wessels
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
N. Catini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Wessels
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
N. Catini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
N. Catini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Andrea Colombo vs [7] Dali Blanch 2 incontro dalle 10:00
ITF Pozzuoli
A. Colombo
3
2
D. Blanch [7]
6
6
Vincitore: D. Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Colombo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Blanch
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
ace
1-3 → 1-4
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Colombo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
3-1 → 3-2
D. Blanch
0-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-1 → 3-1
A. Colombo
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Colombo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Stefano Reitano vs Gian Matias Di natale ore 10:00
ITF Pozzuoli
S. Reitano
7
6
G. Di Natale
6
3
Vincitore: S. Reitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Reitano
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
G. Di Natale
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Reitano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
S. Reitano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Di Natale
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Reitano
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
S. Reitano
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
G. Di Natale
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Reitano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
S. Reitano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Di Natale
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
G. Di Natale
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
S. Reitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
G. Di Natale
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M15 Tehran 15000 – 2nd Round, Quarter-final
Ivan Nedelko vs Simone Agostini ore 11:30
ITF Tehran
I. Nedelko
6
6
S. Agostini
3
2
Vincitore: I. Nedelko
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Agostini
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
S. Agostini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
I. Nedelko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Agostini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Nedelko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
S. Agostini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-2 → 5-3
I. Nedelko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Agostini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Agostini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
I. Nedelko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
S. Agostini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
I. Nedelko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
M15 Kursumlijska Banja 15000 – 1st Round
Pietro Pampanin vs [3] Stefan Popovic 2 incontro dalle 09:00
ITF Kursumlijska Banja
P. Pampanin
5
4
S. Popovic
7
6
Vincitore: S. Popovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Pampanin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Popovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 4-5
P. Pampanin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Popovic
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
P. Pampanin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
S. Popovic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Popovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Popovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Pampanin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Popovic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
P. Pampanin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Popovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Andrea Meduri vs Sebastian Prechtel Non prima delle 11:30
ITF Kursumlijska Banja
A. Meduri
0
2
S. Prechtel•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Meduri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
S. Prechtel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
[8] Andrey Chepelev vs Iannis Miletich ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
A. Chepelev
6
6
I. Miletich
2
1
Vincitore: A. Chepelev
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Miletich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
I. Miletich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Miletich
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-2 → 6-2
A. Chepelev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
I. Miletich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Chepelev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Miletich
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
[6] Tommaso Compagnucci vs Alexander Vasilev ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
T. Compagnucci [6]
3
6
10
A. Vasilev
6
4
8
Vincitore: T. Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Compagnucci
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
df
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vasilev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Vasilev
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
3-3 → 4-3
T. Compagnucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Vasilev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
T. Compagnucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Vasilev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Vasilev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Vasilev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Compagnucci
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
T. Compagnucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Justin Roberts vs Andrea Fiorentini 2 incontro dalle 09:00
ITF Kursumlijska Banja
J. Roberts
2
6
3
A. Fiorentini
6
1
10
Vincitore: A. Fiorentini
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fiorentini
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
df
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Roberts
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
5-1 → 6-1
A. Fiorentini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
J. Roberts
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
J. Roberts
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
A. Fiorentini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Roberts
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fiorentini
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 2-6
J. Roberts
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Fiorentini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Roberts
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
A. Fiorentini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Roberts
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Giannicola Misasi vs Mika Lipp ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Alessandro Bellifemine vs Alen Mujakic ore 09:00
ITF Kursumlijska Banja
A. Bellifemine
6
6
A. Mujakic
2
2
Vincitore: A. Bellifemine
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mujakic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Bellifemine
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Bellifemine
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
2-1 → 2-2
A. Mujakic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Mujakic
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bellifemine
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Mujakic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Bellifemine
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Mujakic
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
A. Bellifemine
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
A. Mujakic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M15 Monastir 15000 – 2nd Round, Quarter-final
Federico Garbero vs Ewen Lumsden ore 10:30
ITF Monastir
F. Garbero•
0
2
0
E. Lumsden
30
6
1
Vincitore: E. Lumsden per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Garbero
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
F. Garbero
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M15 Buzau 15000 – 2nd Round, 1st Round
Pietro Marino vs [2] Ilya Snitari Non prima delle 15:00
ITF Buzau
P. Marino
0
I. Snitari
0
Dragos Nicolae Cazacu vs [4] Andrea Guerrieri Non prima delle 15:00
ITF Buzau
D. Cazacu
0
A. Guerrieri
0
[3] Vlad Andrei Dancu vs Gian Marco Ortenzi ore 10:00
ITF Buzau
V. Dancu
0
7
4
G. Ortenzi
6
6
6
Vincitore: G. Ortenzi
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
V. Dancu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Dancu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
G. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
G. Ortenzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
G. Ortenzi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-4 → 5-5
V. Dancu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
G. Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
V. Dancu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
G. Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
V. Dancu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Dancu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 0-4
G. Ortenzi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
V. Dancu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Matteo De vincentis vs Rafael Grosu 3 incontro dalle 10:00
ITF Buzau
M. De Vincentis
6
6
R. Grosu
0
3
Vincitore: M. De Vincentis
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Grosu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
M. De Vincentis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
R. Grosu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
M. De Vincentis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
R. Grosu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
R. Grosu
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. De Vincentis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
R. Grosu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. De Vincentis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
R. Grosu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Matei Cristian Onofrei vs Federico Cina ore 10:00
ITF Buzau
M. Onofrei
2
3
F. Cina
6
6
Vincitore: F. Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-4 → 1-5
F. Cina
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
M. Onofrei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Onofrei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Onofrei
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Onofrei
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
F. Cina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Onofrei
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Onofrei
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Christian Teszari vs Giacomo Crisostomo 2 incontro dalle 10:00
ITF Buzau
C. Teszari
0
2
G. Crisostomo
6
6
Vincitore: G. Crisostomo
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Crisostomo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
C. Teszari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-4 → 1-4
C. Teszari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Teszari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
0-4 → 0-5
G. Crisostomo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
C. Teszari
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Teszari
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Gioca contro Dali Blanch, non Darwin
Misasi ha perso 6-4 7-6
Mi hai preceduto di qualche minuto. Stavo per scrivere: “Il “cavallo pazzo” Ortenzi ogni tanto si prende qualche bello “scalpo”…
@ giuseppe91 (#4205266)
ha vinto 7-6 6-2.
❗ ❗ 💡 💡
Se ci da una mano Colombo 😉
In questa pagina manca Lorenzo Bocchi a Teheran, sta vincendo contro l’indiano Aggarwal 7-6 5-2
Colpaccio di ortenzi
Bene bellifemine
Andiamo a prendere Darwin Blanch e la top 900
Ottimi risultati da Cina e Crisostomo
Era infortunato: non poteva battere colpi da un oltre un mese causa infortunio all’adduttore rimediato in una competizione a squadre JR
E Cina’ finalmente batte un colpo ….
Federico sul velluto 😎