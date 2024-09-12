Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 12 Settembre 2024

12/09/2024 08:55 13 commenti
Federico Cinà nella foto
Federico Cinà nella foto

ITA M25 Pozzuoli 25000 – 2nd Round, Quarter-final
Noah Perfetti ITA vs [3] Alessandro Pecci ITA ore 10:00

ITF Pozzuoli
N. Perfetti
0
2
A. Pecci
6
6
Vincitore: A. Pecci
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Benito Massacri ITA vs Filippo Mazzola ITA 3 incontro dalle 10:00

ITF Pozzuoli
B. Massacri
40
4
F. Mazzola
A
2
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Andrea De marchi ITA vs [8] Lorenzo Rottoli ITA Non prima delle 16:30

Il match deve ancora iniziare

Niccolo Catini ITA vs [2] Louis Wessels GER ore 10:00

ITF Pozzuoli
N. Catini
3
4
L. Wessels
6
6
Vincitore: L. Wessels
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Andrea Colombo ITA vs [7] Dali Blanch USA 2 incontro dalle 10:00

ITF Pozzuoli
A. Colombo
3
2
D. Blanch [7]
6
6
Vincitore: D. Blanch
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Stefano Reitano ITA vs Gian Matias Di natale ITA ore 10:00

ITF Pozzuoli
S. Reitano
7
6
G. Di Natale
6
3
Vincitore: S. Reitano
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IRI M15 Tehran 15000 – 2nd Round, Quarter-final
Ivan Nedelko RUS vs Simone Agostini ITA ore 11:30

ITF Tehran
I. Nedelko
6
6
S. Agostini
3
2
Vincitore: I. Nedelko
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SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – 1st Round
Pietro Pampanin ITA vs [3] Stefan Popovic SRB 2 incontro dalle 09:00

ITF Kursumlijska Banja
P. Pampanin
5
4
S. Popovic
7
6
Vincitore: S. Popovic
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Andrea Meduri ITA vs Sebastian Prechtel GER Non prima delle 11:30

ITF Kursumlijska Banja
A. Meduri
0
2
S. Prechtel
0
3
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[8] Andrey Chepelev RUS vs Iannis Miletich ITA ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
A. Chepelev
6
6
I. Miletich
2
1
Vincitore: A. Chepelev
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[6] Tommaso Compagnucci ITA vs Alexander Vasilev BUL ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
T. Compagnucci [6]
3
6
10
A. Vasilev
6
4
8
Vincitore: T. Compagnucci
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Justin Roberts BAH vs Andrea Fiorentini ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Kursumlijska Banja
J. Roberts
2
6
3
A. Fiorentini
6
1
10
Vincitore: A. Fiorentini
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Giannicola Misasi ITA vs Mika Lipp GER ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Alessandro Bellifemine ITA vs Alen Mujakic GER ore 09:00

ITF Kursumlijska Banja
A. Bellifemine
6
6
A. Mujakic
2
2
Vincitore: A. Bellifemine
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TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round, Quarter-final
Federico Garbero ITA vs Ewen Lumsden GBR ore 10:30

ITF Monastir
F. Garbero
0
2
0
E. Lumsden
30
6
1
Vincitore: E. Lumsden per ritiro
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ROU M15 Buzau 15000 – 2nd Round, 1st Round
Pietro Marino ITA vs [2] Ilya Snitari MDA Non prima delle 15:00

ITF Buzau
P. Marino
0
I. Snitari
0
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Dragos Nicolae Cazacu ROU vs [4] Andrea Guerrieri ITA Non prima delle 15:00

ITF Buzau
D. Cazacu
0
A. Guerrieri
0
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[3] Vlad Andrei Dancu ROU vs Gian Marco Ortenzi ITA ore 10:00

ITF Buzau
V. Dancu
0
7
4
G. Ortenzi
6
6
6
Vincitore: G. Ortenzi
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Matteo De vincentis ITA vs Rafael Grosu ROU 3 incontro dalle 10:00

ITF Buzau
M. De Vincentis
6
6
R. Grosu
0
3
Vincitore: M. De Vincentis
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Matei Cristian Onofrei ROU vs Federico Cina ITA ore 10:00

ITF Buzau
M. Onofrei
2
3
F. Cina
6
6
Vincitore: F. Cina
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Christian Teszari ROU vs Giacomo Crisostomo ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF Buzau
C. Teszari
0
2
G. Crisostomo
6
6
Vincitore: G. Crisostomo
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Il GUEst 12-09-2024 12:21

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Il GUEst

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sul velluto

Andiamo a prendere Darwin Blanch e la top 900

❗ ❗
Se ci da una mano Colombo

Gioca contro Dali Blanch, non Darwin

 13
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+1: Detuqueridapresencia
giuseppe91 (Guest) 12-09-2024 11:54

Misasi ha perso 6-4 7-6

 12
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ospite (Guest) 12-09-2024 11:21

Scritto da Vasco90
Colpaccio di ortenzi

Mi hai preceduto di qualche minuto. Stavo per scrivere: “Il “cavallo pazzo” Ortenzi ogni tanto si prende qualche bello “scalpo”…

 11
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giuseppe91 (Guest) 12-09-2024 11:17

@ giuseppe91 (#4205266)

ha vinto 7-6 6-2.

 10
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Detuqueridapresencia 12-09-2024 11:15

Scritto da Il GUEst

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sul velluto

Andiamo a prendere Darwin Blanch e la top 900

❗ ❗ 💡 💡

Se ci da una mano Colombo 😉

 9
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giuseppe91 (Guest) 12-09-2024 11:13

In questa pagina manca Lorenzo Bocchi a Teheran, sta vincendo contro l’indiano Aggarwal 7-6 5-2

 8
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Vasco90 12-09-2024 11:02

Colpaccio di ortenzi

 7
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Vasco90 12-09-2024 10:55

Bene bellifemine

 6
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Il GUEst 12-09-2024 10:55

Scritto da Detuqueridapresencia
Federico sul velluto

Andiamo a prendere Darwin Blanch e la top 900

 5
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+1: Vasco90, Detuqueridapresencia
Albo 12-09-2024 10:42

Ottimi risultati da Cina e Crisostomo

 4
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+1: Vasco90
Detuqueridapresencia 12-09-2024 10:16

Scritto da Roberto
E Cina’ finalmente batte un colpo ….

Era infortunato: non poteva battere colpi da un oltre un mese causa infortunio all’adduttore rimediato in una competizione a squadre JR

 3
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Roberto (Guest) 12-09-2024 09:24

E Cina’ finalmente batte un colpo ….

 2
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+1: Vasco90
Detuqueridapresencia 12-09-2024 09:23

Federico sul velluto 😎

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