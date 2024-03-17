WTA 1000 Miami Copertina, WTA

WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Cinque azzurre al via. Jasmine Paolini già al secondo turno

17/03/2024 21:56 6 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte alta
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
Magdalena Frech POL vs Camila Giorgi ITA
Varvara Gracheva FRA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (26) Linda Noskova CZE

(21) Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Bye
Shelby Rogers USA vs (WC) Linda Fruhvirtova CZE
Donna Vekic CRO vs Karolina Pliskova CZE
Bye vs (14) Ekaterina Alexandrova RUS

(12) Jasmine Paolini ITA vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Sofia Kenin USA
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Martina Trevisan ITA
Bye vs (20) Emma Navarro USA

(31) Leylah Fernandez CAN vs Bye
Tatjana Maria GER vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Marie Bouzkova CZE vs Lin Zhu CHN
Bye vs (5) Jessica Pegula USA

(3) Coco Gauff USA vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Ashlyn Krueger USA
Sara Sorribes Tormo ESP vs Arantxa Rus NED
Bye vs (29) Marta Kostyuk UKR

(23) Caroline Garcia FRA vs Bye
Viktoriya Tomova BUL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Naomi Osaka JPN
Bye vs (15) Elina Svitolina UKR

(10) Daria Kasatkina RUS vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Petra Martic CRO
Sloane Stephens USA vs Angelique Kerber GER
Bye vs (19) Sorana Cirstea ROU

(30) Anastasia Potapova RUS vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Danielle Collins USA
Elina Avanesyan RUS vs (WC) Erika Andreeva RUS
Bye vs (6) Ons Jabeur TUN

USA WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte bassa
(8) Maria Sakkari GRE vs Bye
Anna Blinkova RUS vs Yue Yuan CHN
Daria Saville AUS vs Shuai Zhang CHN
Bye vs (28) Dayana Yastremska UKR

(22) Anna Kalinskaya RUS vs Bye
Xiyu Wang CHN vs (WC) Emma Raducanu GBR
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (9) Jelena Ostapenko LAT

(16) Veronika Kudermetova RUS vs Bye
Xinyu Wang CHN vs (WC) Hailey Baptiste USA
Diana Shnaider RUS vs (WC) Venus Williams USA
Bye vs (17) Madison Keys USA

(25) Elise Mertens BEL vs Bye
Lucia Bronzetti ITA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Caroline Dolehide USA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (4) Elena Rybakina KAZ

(7) Qinwen Zheng CHN vs Bye
Ana Bogdan ROU vs Katerina Siniakova CZE
Peyton Stearns USA vs Yafan Wang CHN
Bye vs (27) Victoria Azarenka BLR

(24) Katie Boulter GBR vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (WC) Brenda Fruhvirtova CZE
Jaqueline Cristian ROU vs Diane Parry FRA
Bye vs (11) Beatriz Haddad Maia BRA

(13) Liudmila Samsonova RUS vs Bye
Cristina Bucsa ESP vs Yulia Putintseva KAZ
Lesia Tsurenko UKR vs Magda Linette POL
Bye vs (18) Barbora Krejcikova CZE

(32) Anhelina Kalinina UKR vs Bye
Clara Burel FRA vs (WC) Caroline Wozniacki DEN
(WC) Simona Halep ROU vs Paula Badosa ESP
Bye vs (2) Aryna Sabalenka BLR

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6 commenti

l Occhio di Sauron 17-03-2024 22:26

SWIATEK

SABALENKA

GAUFF
RYBAKINA

PEGULA
KASATKINA
SAKKARI
AZARENKA

PAVLYUCHENKOVA
NAVARRO
SVITOLINA
POTAPOVA
OSTAPENKO
KEYS
BOULTER
SAMSONOVA

 6
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Andy (Guest) 17-03-2024 22:23

Scritto da AE
Penso che Jasmine possa arrivare a giocarsela contro la Swiatek.
Potenzialmente, è più pericolosa Navarro di Pegula, visto lo stato di forma

Bella fantasia

 5
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Andy (Guest) 17-03-2024 22:23

Scritto da AE
Penso che Jasmine possa arrivare a giocarsela contro la Swiatek.
Potenzialmente, è più pericolosa Navarro di Pegula, visto lo stato di forma

Bella fantasia

 4
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AE (Guest) 17-03-2024 22:08

Penso che Jasmine possa arrivare a giocarsela contro la Swiatek.
Potenzialmente, è più pericolosa Navarro di Pegula, visto lo stato di forma

 3
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miky85 17-03-2024 22:08

Gauff

Sabalenka

Swiatek
Rybakina

Navarro
Kasatkina
Sakkari
Zheng

Pliskova
Bouzkova
Osaka
Potapova
Q
Shnaider
Boulter
Samsonova

 2
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Supporter dei poeti viventi (Guest) 17-03-2024 22:00

La revenge del rimpallino sotto rete di Camila Vs Magdalena a Wimbledon 2022 nel tie break?!?

 1
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