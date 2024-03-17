WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Cinque azzurre al via. Jasmine Paolini già al secondo turno
WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte alta
(1) Iga Swiatek vs Bye
Magdalena Frech vs Camila Giorgi
Varvara Gracheva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Bye vs (26) Linda Noskova
(21) Anastasia Pavlyuchenkova vs Bye
Shelby Rogers vs (WC) Linda Fruhvirtova
Donna Vekic vs Karolina Pliskova
Bye vs (14) Ekaterina Alexandrova
(12) Jasmine Paolini vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Sofia Kenin
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Martina Trevisan
Bye vs (20) Emma Navarro
(31) Leylah Fernandez vs Bye
Tatjana Maria vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Marie Bouzkova vs Lin Zhu
Bye vs (5) Jessica Pegula
(3) Coco Gauff vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Ashlyn Krueger
Sara Sorribes Tormo vs Arantxa Rus
Bye vs (29) Marta Kostyuk
(23) Caroline Garcia vs Bye
Viktoriya Tomova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Elisabetta Cocciaretto vs Naomi Osaka
Bye vs (15) Elina Svitolina
(10) Daria Kasatkina vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Petra Martic
Sloane Stephens vs Angelique Kerber
Bye vs (19) Sorana Cirstea
(30) Anastasia Potapova vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Danielle Collins
Elina Avanesyan vs (WC) Erika Andreeva
Bye vs (6) Ons Jabeur
WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte bassa
(8) Maria Sakkari vs Bye
Anna Blinkova vs Yue Yuan
Daria Saville vs Shuai Zhang
Bye vs (28) Dayana Yastremska
(22) Anna Kalinskaya vs Bye
Xiyu Wang vs (WC) Emma Raducanu
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Bye vs (9) Jelena Ostapenko
(16) Veronika Kudermetova vs Bye
Xinyu Wang vs (WC) Hailey Baptiste
Diana Shnaider vs (WC) Venus Williams
Bye vs (17) Madison Keys
(25) Elise Mertens vs Bye
Lucia Bronzetti vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Caroline Dolehide vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Bye vs (4) Elena Rybakina
(7) Qinwen Zheng vs Bye
Ana Bogdan vs Katerina Siniakova
Peyton Stearns vs Yafan Wang
Bye vs (27) Victoria Azarenka
(24) Katie Boulter vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Brenda Fruhvirtova
Jaqueline Cristian vs Diane Parry
Bye vs (11) Beatriz Haddad Maia
(13) Liudmila Samsonova vs Bye
Cristina Bucsa vs Yulia Putintseva
Lesia Tsurenko vs Magda Linette
Bye vs (18) Barbora Krejcikova
(32) Anhelina Kalinina vs Bye
Clara Burel vs (WC) Caroline Wozniacki
(WC) Simona Halep vs Paula Badosa
Bye vs (2) Aryna Sabalenka
TAG: WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2024
6 commenti
SWIATEK
SABALENKA
GAUFF
RYBAKINA
PEGULA
KASATKINA
SAKKARI
AZARENKA
PAVLYUCHENKOVA
NAVARRO
SVITOLINA
POTAPOVA
OSTAPENKO
KEYS
BOULTER
SAMSONOVA
Bella fantasia
Bella fantasia
Penso che Jasmine possa arrivare a giocarsela contro la Swiatek.
Potenzialmente, è più pericolosa Navarro di Pegula, visto lo stato di forma
Gauff
Sabalenka
Swiatek
Rybakina
Navarro
Kasatkina
Sakkari
Zheng
Pliskova
Bouzkova
Osaka
Potapova
Q
Shnaider
Boulter
Samsonova
La revenge del rimpallino sotto rete di Camila Vs Magdalena a Wimbledon 2022 nel tie break?!?