WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Cinque azzurre ai nastri di partenza. Jasmine Paolini bye all’esordio
🇺🇸 WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – Parte Alta
🇵🇱(1) Iga Swiatek bye
🇺🇸Danielle Collins vs (Q)
🇮🇹Camila Giorgi vs 🇬🇧Katie Boulter
🇨🇿(26) Linda Noskova bye
🇺🇸(18) Madison Keys bye
(Q) vs (Q)
🇩🇪Tamara Korpatsch vs 🇰🇿Yulia Putintseva
🇷🇺(15) Ekaterina Alexandrova bye
🇱🇻(10) Jelena Ostapenko bye
🇩🇪(WC) Angelique Kerber vs 🇭🇷Petra Martic
🇺🇸(WC) Venus Williams vs (Q)
🇷🇺(17) Veronika Kudermetova bye
🇭🇷(25) Donna Vekic bye
🇩🇰(WC) Caroline Wozniacki vs 🇨🇳Zhu Lin
🇷🇺Maria Andreeva vs 🇺🇸(WC) Katie Volynets
🇹🇳(6) Ons Jabeur bye
🇰🇿(4) Elena Rybakina bye
🇪🇸(WC) Paula Badosa vs 🇺🇸(WC) Ashlyn Krueger
🇪🇸Sara Sorribes Tormo vs 🇨🇿Marie Bouzkova
🇷🇺(28) Anastasia Potapova bye
🇷🇺(23) Anna Kalinskaya bye
🇵🇱Magda Linette vs (Q)
🇩🇪Tatjana Maria vs 🇳🇱Arantxa Rus
🇮🇹(13) Jasmine Paolini bye
🇧🇷(12) Beatriz Haddad Maia bye
🇨🇳Yafan Wang vs (Q)
🇺🇸(WC) Mia Kessler vs (Q)
🇷🇺(22) Anastasia Pavlyuchenkova bye
🇺🇦(31) Marta Kostyuk bye
🇨🇳(PR) Shuai Zhang vs (Q)
🇦🇺(PR) Daria Saville vs (Q)
🇨🇿(7) Marketa Vondrousova bye
🇺🇸 WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Principale – Parte Bassa
🇨🇳(8) Qinwen Zheng bye
🇷🇺Varvara Gracheva vs 🇨🇳Yue Yuan
🇪🇸Cristina Bucsa vs 🇺🇸Caroline Dolehide
🇧🇾(27) Victoria Azarenka bye
🇷🇴(19) Sorana Cirstea bye
🇺🇸Sloane Stephens vs 🇪🇬Mayar Sherif
🇷🇺Ekaterina Avanesyan vs 🇫🇷Oceane Dodin
🇷🇺(11) Daria Kasatkina bye
🇷🇺(14) Liudmila Samsonova bye
🇯🇵(PR) Naomi Osaka vs (Q)
🇨🇳Xinyu Wang vs 🇸🇰Anna Karolina Schmiedlova
🇧🇪(24) Elise Mertens bye
🇺🇦(32) Anhelina Kalinina bye
🇵🇱Magdalena Frech vs 🇮🇹Lucia Bronzetti
🇨🇳Xiyu Wang vs 🇫🇷Clara Burel
🇺🇸(3) Coco Gauff bye
🇺🇸(5) Jessica Pegula bye
🇷🇺Anna Blinkova vs 🇨🇿(WC) Karolina Pliskova
🇫🇷Diane Parry vs 🇮🇹Martina Trevisan
🇨🇦(29) Leylah Fernandez bye
🇫🇷(20) Caroline Garcia bye
🇧🇬Viktoriya Tomova vs 🇺🇸Sofia Kenin
🇺🇦Daria Shnaider vs 🇷🇴Ana Bogdan
🇬🇷(9) Maria Sakkari bye
🇺🇦(16) Elina Svitolina bye
🇨🇿Katerina Siniakova vs (Q)
🇺🇦Lesia Tsurenko vs (Q)
🇺🇸(23) Emma Navarro bye
🇺🇦(30) Dayana Yastremska bye
🇬🇧(WC) Emma Raducanu vs (Q)
🇮🇹Elisabetta Cocciaretto vs 🇺🇸Peyton Stearns
🇧🇾(2) Aryna Sabalenka bye
TAG: WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2024
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