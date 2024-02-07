Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Nottingham, Burnie 2 e Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

07/02/2024 08:12 Nessun commento
Giovanni Fonio nella foto
Giovanni Fonio nella foto

CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito) 🇬🇧 – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] Kyle Edmund GBR vs [7] Joris De Loore BEL
Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Hamish Stewart GBR vs [WC] Paul Jubb GBR

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Jan Choinski GBR vs Dimitar Kuzmanov BUL (non prima ore: 14:00)

Il match deve ancora iniziare

4. [WC] James Davis GBR / Hamish Stewart GBR vs Billy Harris GBR / Ryan Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs [4] Scott Duncan GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

2. Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Filip Bergevi SWE / Mick Veldheer NED vs Mattia Bellucci ITA / Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

4. [5] Alexander Ritschard SUI vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] George Houghton GBR / Giles Hussey GBR vs [PR] Courtney John Lock ZIM / Kelsey Stevenson CAN

Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Tristan Lamasine FRA vs [4] Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Filip Peliwo POL vs Jules Marie FRA

Il match deve ancora iniziare

4. [3] Zdenek Kolar CZE / Szymon Walkow POL vs Tristan Lamasine FRA / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare

5. Christian Harrison USA / Aidan McHugh GBR vs Alternate XXX / XXX

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Burnie 2 (Australia) 🇦🇺 – 2° Turno, cemento

Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Omar Jasika AUS vs [5] Tristan Schoolkate AUS
ATP Burnie 2
Omar Jasika
2
3
Tristan Schoolkate [5]
6
6
Vincitore: Schoolkate
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2. [1] Blake Ellis AUS / Calum Puttergill AUS vs [PR] Masamichi Imamura JPN / Naoki Tajima JPN

ATP Burnie 2
Blake Ellis / Calum Puttergill [1]
7
6
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
5
2
Vincitore: Ellis / Puttergill
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Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [3] Li Tu AUS vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Burnie 2
Li Tu [3]
6
3
6
Yusuke Takahashi
4
6
3
Vincitore: Tu
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2. [1] Adam Walton AUS vs [Q] Andre Ilagan USA

ATP Burnie 2
Adam Walton [1]
6
6
6
Andre Ilagan
2
7
3
Vincitore: Walton
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3. Yuki Mochizuki JPN / Makoto Ochi JPN vs [2] Alex Bolt AUS / Luke Saville AUS (non prima ore: 03:30)

ATP Burnie 2
Yuki Mochizuki / Makoto Ochi
3
1
Alex Bolt / Luke Saville [2]
6
6
Vincitore: Bolt / Saville
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4. Blake Bayldon AUS / Kody Pearson AUS vs Jake Delaney AUS / Jesse Delaney AUS

ATP Burnie 2
Blake Bayldon / Kody Pearson
3
7
10
Jake Delaney / Jesse Delaney
6
6
5
Vincitore: Bayldon / Pearson
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Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Luke Saville AUS vs Benjamin Lock ZIM

ATP Burnie 2
Luke Saville
6
6
Benjamin Lock
1
0
Vincitore: Saville
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2. Hiroki Moriya JPN vs [8] Philip Sekulic AUS

ATP Burnie 2
Hiroki Moriya
4
3
Philip Sekulic [8]
6
6
Vincitore: Sekulic
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3. [4] Benjamin Lock ZIM / Yuta Shimizu JPN vs Maxime Chazal FRA / Mikalai Haliak (non prima ore: 03:30)

ATP Burnie 2
Benjamin Lock / Yuta Shimizu [4]
6
6
Maxime Chazal / Mikalai Haliak
3
1
Vincitore: Lock / Shimizu
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4. Stefanos Sakellaridis GRE / Adam Taylor AUS vs Jacob Bradshaw AUS / Mitchell Harper AUS

ATP Burnie 2
Stefanos Sakellaridis / Adam Taylor
6
6
Jacob Bradshaw / Mitchell Harper
7
7
Vincitore: Bradshaw / Harper
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Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Corey Gaal AUS / Pavle Marinkov AUS vs [3] Matthew Christopher Romios AUS / Brandon Walkin AUS

ATP Burnie 2
Corey Gaal / Pavle Marinkov
6
3
9
Matthew Christopher Romios / Brandon Walkin [3]
3
6
11
Vincitore: Romios / Walkin
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CHALLENGER Chennai (India) 🇮🇳 – 2° Turno, cemento

CENTER COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. Giovanni Fonio ITA vs [2] Sumit Nagal IND
Il match deve ancora iniziare

2. [1] Luca Nardi ITA vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

3. Saketh Myneni IND / Ramkumar Ramanathan IND vs [3] Ray Ho TPE / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

4. [4] Rithvik Choudary Bollipalli IND / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Stefano Napolitano ITA / Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. [WC] S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs [2] Toshihide Matsui JPN / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare

2. Dan Added FRA vs [5] Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Samuel Vincent Ruggeri ITA vs Dominik Palan CZE

Il match deve ancora iniziare

4. Enrico Dalla Valle ITA / Luca Nardi ITA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. [1] N.Sriram Balaji IND / Andre Begemann GER vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Maxime Janvier FRA
Il match deve ancora iniziare

2. Yu Hsiou Hsu TPE / Arjun Kadhe IND vs Francis Casey Alcantara PHI / Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Parikshit Somani IND / Manish Sureshkumar IND vs Moez Echargui TUN / Giovanni Fonio ITA

Il match deve ancora iniziare

4. Dan Added FRA / Ugo Blanchet FRA vs Alternate XXX / XXX

Il match deve ancora iniziare

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