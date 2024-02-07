Challenger Nottingham, Burnie 2 e Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Giovanni Fonio nella foto
CHALLENGER Nottingham 3 (Regno Unito) 🇬🇧 – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)
Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] Kyle Edmund
vs [7] Joris De Loore
Il match deve ancora iniziare
2. [Q] Hamish Stewart vs [WC] Paul Jubb
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Jan Choinski vs Dimitar Kuzmanov (non prima ore: 14:00)
Il match deve ancora iniziare
4. [WC] James Davis / Hamish Stewart vs Billy Harris / Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. Petr Nouza / Patrik Rikl vs [4] Scott Duncan / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
2. Giovanni Mpetshi Perricard vs Manuel Guinard
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Filip Bergevi / Mick Veldheer vs Mattia Bellucci / Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
4. [5] Alexander Ritschard vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [WC] George Houghton / Giles Hussey vs [PR] Courtney John Lock / Kelsey Stevenson
Il match deve ancora iniziare
2. [Alt] Tristan Lamasine vs [4] Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
3. [Q] Filip Peliwo vs Jules Marie
Il match deve ancora iniziare
4. [3] Zdenek Kolar / Szymon Walkow vs Tristan Lamasine / Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
5. Christian Harrison / Aidan McHugh vs Alternate /
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Burnie 2 (Australia) 🇦🇺 – 2° Turno, cemento
Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Omar Jasika
vs [5] Tristan Schoolkate
ATP Burnie 2
Omar Jasika
2
3
Tristan Schoolkate [5]
6
6
Vincitore: Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
T. Schoolkate
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
T. Schoolkate
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-5 → 2-6
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
T. Schoolkate
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-3 → 0-4
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
2. [1] Blake Ellis / Calum Puttergill vs [PR] Masamichi Imamura / Naoki Tajima
ATP Burnie 2
Blake Ellis / Calum Puttergill [1]
7
6
Masamichi Imamura / Naoki Tajima
5
2
Vincitore: Ellis / Puttergill
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura / Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
B. Ellis / Puttergill
4-2 → 5-2
M. Imamura / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
4-1 → 4-2
B. Ellis / Puttergill
3-1 → 4-1
M. Imamura / Tajima
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
B. Ellis / Puttergill
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Imamura / Tajima
1-0 → 2-0
B. Ellis / Puttergill
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura / Tajima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
B. Ellis / Puttergill
5-5 → 6-5
M. Imamura / Tajima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
B. Ellis / Puttergill
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
M. Imamura / Tajima
4-3 → 4-4
B. Ellis / Puttergill
4-2 → 4-3
M. Imamura / Tajima
4-1 → 4-2
B. Ellis / Puttergill
3-1 → 4-1
M. Imamura / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
B. Ellis / Puttergill
2-0 → 2-1
M. Imamura / Tajima
1-0 → 2-0
B. Ellis / Puttergill
0-0 → 1-0
Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [3] Li Tu vs Yusuke Takahashi
ATP Burnie 2
Li Tu [3]
6
3
6
Yusuke Takahashi
4
6
3
Vincitore: Tu
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
L. Tu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
L. Tu
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
L. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Tu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
L. Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Takahashi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
2. [1] Adam Walton vs [Q] Andre Ilagan
ATP Burnie 2
Adam Walton [1]
6
6
6
Andre Ilagan
2
7
3
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Ilagan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Walton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Walton
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-5 → 5-5
A. Ilagan
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Walton
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Ilagan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Walton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Ilagan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
3. Yuki Mochizuki / Makoto Ochi vs [2] Alex Bolt / Luke Saville (non prima ore: 03:30)
ATP Burnie 2
Yuki Mochizuki / Makoto Ochi
3
1
Alex Bolt / Luke Saville [2]
6
6
Vincitore: Bolt / Saville
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Mochizuki / Ochi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
1-5 → 1-6
A. Bolt / Saville
1-4 → 1-5
Y. Mochizuki / Ochi
0-4 → 1-4
A. Bolt / Saville
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 0-4
Y. Mochizuki / Ochi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
A. Bolt / Saville
0-1 → 0-2
Y. Mochizuki / Ochi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt / Saville
3-5 → 3-6
Y. Mochizuki / Ochi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
A. Bolt / Saville
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
Y. Mochizuki / Ochi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
A. Bolt / Saville
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Mochizuki / Ochi
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
A. Bolt / Saville
1-1 → 2-1
Y. Mochizuki / Ochi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Bolt / Saville
0-0 → 0-1
4. Blake Bayldon / Kody Pearson vs Jake Delaney / Jesse Delaney
ATP Burnie 2
Blake Bayldon / Kody Pearson
3
7
10
Jake Delaney / Jesse Delaney
6
6
5
Vincitore: Bayldon / Pearson
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bayldon / Pearson
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
J. Delaney / Delaney
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
B. Bayldon / Pearson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Delaney / Delaney
5-4 → 5-5
B. Bayldon / Pearson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
5-3 → 5-4
J. Delaney / Delaney
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
B. Bayldon / Pearson
3-3 → 4-3
J. Delaney / Delaney
3-2 → 3-3
B. Bayldon / Pearson
2-2 → 3-2
J. Delaney / Delaney
2-1 → 2-2
B. Bayldon / Pearson
1-1 → 2-1
J. Delaney / Delaney
1-0 → 1-1
B. Bayldon / Pearson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney / Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Bayldon / Pearson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Delaney / Delaney
2-4 → 2-5
B. Bayldon / Pearson
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-3 → 2-4
J. Delaney / Delaney
2-2 → 2-3
B. Bayldon / Pearson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
J. Delaney / Delaney
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
B. Bayldon / Pearson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
J. Delaney / Delaney
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Luke Saville vs Benjamin Lock
ATP Burnie 2
Luke Saville
6
6
Benjamin Lock
1
0
Vincitore: Saville
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Saville
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
B. Lock
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Saville
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
B. Lock
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Lock
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
L. Saville
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
B. Lock
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
L. Saville
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
B. Lock
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
2. Hiroki Moriya vs [8] Philip Sekulic
ATP Burnie 2
Hiroki Moriya
4
3
Philip Sekulic [8]
6
6
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
0-15
15-15
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
P. Sekulic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
4-5 → 4-6
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
3. [4] Benjamin Lock / Yuta Shimizu vs Maxime Chazal / Mikalai Haliak (non prima ore: 03:30)
ATP Burnie 2
Benjamin Lock / Yuta Shimizu [4]
6
6
Maxime Chazal / Mikalai Haliak
3
1
Vincitore: Lock / Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Chazal / Haliak
5-1 → 6-1
B. Lock / Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
M. Chazal / Haliak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
B. Lock / Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Chazal / Haliak
2-0 → 2-1
B. Lock / Shimizu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
M. Chazal / Haliak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Lock / Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Chazal / Haliak
5-2 → 5-3
B. Lock / Shimizu
4-2 → 5-2
M. Chazal / Haliak
3-2 → 4-2
B. Lock / Shimizu
2-2 → 3-2
M. Chazal / Haliak
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
B. Lock / Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
M. Chazal / Haliak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
B. Lock / Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
4. Stefanos Sakellaridis / Adam Taylor vs Jacob Bradshaw / Mitchell Harper
ATP Burnie 2
Stefanos Sakellaridis / Adam Taylor
6
6
Jacob Bradshaw / Mitchell Harper
7
7
Vincitore: Bradshaw / Harper
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
df
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
ace
6-6 → 6-7
S. Sakellaridis / Taylor
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-6 → 6-6
J. Bradshaw / Harper
5-5 → 5-6
S. Sakellaridis / Taylor
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 5-5
J. Bradshaw / Harper
5-3 → 5-4
S. Sakellaridis / Taylor
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Bradshaw / Harper
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
S. Sakellaridis / Taylor
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
J. Bradshaw / Harper
3-1 → 3-2
S. Sakellaridis / Taylor
2-1 → 3-1
J. Bradshaw / Harper
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis / Taylor
1-0 → 2-0
J. Bradshaw / Harper
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Bradshaw / Harper
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
S. Sakellaridis / Taylor
5-5 → 6-5
J. Bradshaw / Harper
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 5-5
S. Sakellaridis / Taylor
4-4 → 5-4
J. Bradshaw / Harper
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
S. Sakellaridis / Taylor
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Bradshaw / Harper
3-2 → 3-3
S. Sakellaridis / Taylor
2-2 → 3-2
J. Bradshaw / Harper
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
S. Sakellaridis / Taylor
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Bradshaw / Harper
1-0 → 1-1
S. Sakellaridis / Taylor
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Corey Gaal / Pavle Marinkov vs [3] Matthew Christopher Romios / Brandon Walkin
ATP Burnie 2
Corey Gaal / Pavle Marinkov
6
3
9
Matthew Christopher Romios / Brandon Walkin [3]
3
6
11
Vincitore: Romios / Walkin
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Gaal / Marinkov
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
9-8
9-9
9-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Christopher Romios / Walkin
3-5 → 3-6
C. Gaal / Marinkov
2-5 → 3-5
M. Christopher Romios / Walkin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
C. Gaal / Marinkov
2-3 → 2-4
M. Christopher Romios / Walkin
2-2 → 2-3
C. Gaal / Marinkov
1-2 → 2-2
M. Christopher Romios / Walkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
C. Gaal / Marinkov
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Christopher Romios / Walkin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Gaal / Marinkov
5-3 → 6-3
M. Christopher Romios / Walkin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
C. Gaal / Marinkov
4-2 → 5-2
M. Christopher Romios / Walkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-1 → 4-2
C. Gaal / Marinkov
3-1 → 4-1
M. Christopher Romios / Walkin
3-0 → 3-1
C. Gaal / Marinkov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Christopher Romios / Walkin
1-0 → 2-0
C. Gaal / Marinkov
0-0 → 1-0
CHALLENGER Chennai (India) 🇮🇳 – 2° Turno, cemento
CENTER COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. Giovanni Fonio
vs [2] Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
2. [1] Luca Nardi vs Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
3. Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan vs [3] Ray Ho / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
4. [4] Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha vs Stefano Napolitano / Oriol Roca Batalla
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. [WC] S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs [2] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
2. Dan Added vs [5] Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
3. [Alt] Samuel Vincent Ruggeri vs Dominik Palan
Il match deve ancora iniziare
4. Enrico Dalla Valle / Luca Nardi vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)
1. [1] N.Sriram Balaji
/ Andre Begemann
vs Constantin Bittoun Kouzmine
/ Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
2. Yu Hsiou Hsu / Arjun Kadhe vs Francis Casey Alcantara / Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
3. [WC] Parikshit Somani / Manish Sureshkumar vs Moez Echargui / Giovanni Fonio
Il match deve ancora iniziare
4. Dan Added / Ugo Blanchet vs Alternate /
Il match deve ancora iniziare
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