Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 15 Gennaio 2024

15/01/2024 09:27 1 commento
Jessica Bertoldo nella foto
Jessica Bertoldo nella foto

TUR M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[2] Luca Tomasetto ITA vs Akram El sallaly EGY 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
L. Tomasetto [2]
0
6
0
A. El Sallaly
0
2
0
Mostra dettagli

[7] Michael Bassem sobhy EGY vs Carlo Cataldi ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[1] Niccolo Catini ITA vs Jeremy Taylor AUS 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
N. Catini [1]
0
4
J. Taylor
0
1
Mostra dettagli

Gabriel Matuszewski POL vs Daniele Minighini ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[5] Valerio Perruzza ITA vs Marco Dessi ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Paolini ITA vs Paul Valsecchi FRA 2 incontro dalle 11:00

ITF Antalya
A. Paolini
0
4
P. Valsecchi
0
5
Mostra dettagli



ESP M15 Manacor 15000 – 2nd Round Q
Matteo Meneghetti ITA vs Alejandro Arcila COL Non prima delle 12:30

Il match deve ancora iniziare

[3] Andrew Fenty USA vs Andrea Meduri ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
Noah Perfetti ITA vs [9] Nazim Makhlouf ALG ore 09:00

ITF Monastir
N. Perfetti
0
M. Makhlouf [9]
0
Mostra dettagli

Niccolo Ciavarella ITA vs [14] Nicolas Philibert GBR 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
N. Ciavarella
0
N. Philibert [14]
0
Mostra dettagli

Andrea Colombo ITA vs [12] Peter Nad SVK 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
A. Colombo
0
P. Nad [12]
0
Mostra dettagli



QAT M25 Doha 25000 – 1st Round
Mubarak Shannan Zayid Alharrasi QAT / Adelchi Virgili ITA vs itAli Habib GBR / Marat Sharipov RUS Non prima delle 19:00

Il match deve ancora iniziare



TUR W50 Antalya 40000 – 2nd Round Q
[2] Alessandra Mazzola ITA vs [14] Doga Turkmen TUR ore 11:00

ITF Antalya
A. Mazzola [2]
6
4
6
D. Turkmen [14]
1
6
4
Vincitore: A. Mazzola
Mostra dettagli

Margarita Skryabina RUS vs [9] Vittoria Modesti ITA ore 11:00

ITF Antalya
M. Skryabina
6
0
6
V. Modesti [9]
2
6
0
Vincitore: M. Skryabina
Mostra dettagli

[5] Valerio Perruzza ITA vs Marco Dessi ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[7] Anastasia Piangerelli ITA vs [16] Valerija Maija Kargina LAT ore 11:00

ITF Antalya
A. Piangerelli [7]
0
6
6
V. Kargina [16]
6
1
1
Vincitore: A. Piangerelli
Mostra dettagli

[6] Enola Chiesa ITA vs [11] Celine Simunyu IRL ore 11:00

ITF Antalya
E. Chiesa [6]
5
6
C. Simunyu [11]
7
7
Vincitore: C. Simunyu
Mostra dettagli




USA W35 Naples 25000 – 1st Round Q
Samantha Imbo nloga USA vs [10] Jessica Pieri ITA ore 16:00
Il match deve ancora iniziare

[2] Tatiana Pieri ITA vs Esther Vyrlan USA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare




TUN W35 Monastir 25000 – 2nd Round Q
Arina Bulatova RUS vs [11] Lara Pfeifer ITA 2 incontro dalle 11:30
Il match deve ancora iniziare

[8] Mariia Tkacheva RUS vs Francesca Pace ITA 2 incontro dalle 11:30

Il match deve ancora iniziare



FRA W35 Petit-Bourg Guadeloupe 25000 – 2nd Round Q
[8] Maddalena Giordano ITA vs [16] Carolyn Campana USA ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



ARG W35 Buenos Aires 25000 – 2nd Round Q, 1st Round Q
[2] Camilla Zanolini ITA vs Francesca Mattioli ARG 2 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare

[6] Jessica Bertoldo ITA vs [16] Martina Maria Bovio ARG ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa huergo ITA vs Noelia Zeballos melgar BOL Non prima delle 16:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

Oculistica2020 (Guest) 15-01-2024 10:09

La donna in foto non è una giocatrice con aspirazioni da top 100 ma una che con la scusa del tennis va in giro e si diverte conoscendo posti nuovi anche adesso che ha superato i 30 anni. Beata lei che può farlo, evidentemente è di famiglia facoltosa.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!