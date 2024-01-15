Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 15 Gennaio 2024

Jessica Bertoldo nella foto
M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[2] Luca Tomasetto vs Akram El sallaly 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
L. Tomasetto [2]
0
6
0
A. El Sallaly•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tomasetto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. El Sallaly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
A. El Sallaly
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
L. Tomasetto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
A. El Sallaly
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
[7] Michael Bassem sobhy vs Carlo Cataldi 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[1] Niccolo Catini vs Jeremy Taylor 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
N. Catini [1]•
0
4
J. Taylor
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Taylor
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Taylor
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Catini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Taylor
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Gabriel Matuszewski vs Daniele Minighini 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Valerio Perruzza vs Marco Dessi 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Paolini vs Paul Valsecchi 2 incontro dalle 11:00
ITF Antalya
A. Paolini
0
4
P. Valsecchi•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
P. Valsecchi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
A. Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
P. Valsecchi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Paolini
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
P. Valsecchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
A. Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M15 Manacor 15000 – 2nd Round Q
Matteo Meneghetti vs Alejandro Arcila Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare
[3] Andrew Fenty vs Andrea Meduri ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
Noah Perfetti vs [9] Nazim Makhlouf ore 09:00
ITF Monastir
N. Perfetti
0
M. Makhlouf [9]
0
Niccolo Ciavarella vs [14] Nicolas Philibert 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
N. Ciavarella
0
N. Philibert [14]
0
Andrea Colombo vs [12] Peter Nad 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
A. Colombo
0
P. Nad [12]
0
M25 Doha 25000 – 1st Round
Mubarak Shannan Zayid Alharrasi / Adelchi Virgili vs Ali Habib / Marat Sharipov Non prima delle 19:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Antalya 40000 – 2nd Round Q
[2] Alessandra Mazzola vs [14] Doga Turkmen ore 11:00
ITF Antalya
A. Mazzola [2]
6
4
6
D. Turkmen [14]
1
6
4
Vincitore: A. Mazzola
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Turkmen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-4 → 4-4
A. Mazzola
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
D. Turkmen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Turkmen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Turkmen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Turkmen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Turkmen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
A. Mazzola
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Mazzola
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Turkmen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
A. Mazzola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Turkmen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Mazzola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Turkmen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Mazzola
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
D. Turkmen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Margarita Skryabina vs [9] Vittoria Modesti ore 11:00
ITF Antalya
M. Skryabina
6
0
6
V. Modesti [9]
2
6
0
Vincitore: M. Skryabina
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Modesti
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-0 → 5-0
V. Modesti
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
M. Skryabina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
V. Modesti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Modesti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Skryabina
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Skryabina
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-2 → 6-2
V. Modesti
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
M. Skryabina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
V. Modesti
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
M. Skryabina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
V. Modesti
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
M. Skryabina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
V. Modesti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
[5] Valerio Perruzza vs Marco Dessi 3 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[7] Anastasia Piangerelli vs [16] Valerija Maija Kargina ore 11:00
ITF Antalya
A. Piangerelli [7]
0
6
6
V. Kargina [16]
6
1
1
Vincitore: A. Piangerelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Piangerelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
V. Kargina
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
A. Piangerelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
A. Piangerelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kargina
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Piangerelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Piangerelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Piangerelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kargina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
A. Piangerelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
V. Kargina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
[6] Enola Chiesa vs [11] Celine Simunyu ore 11:00
ITF Antalya
E. Chiesa [6]
5
6
C. Simunyu [11]
7
7
Vincitore: C. Simunyu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
C. Simunyu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
C. Simunyu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
E. Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Simunyu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
E. Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
C. Simunyu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
E. Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
C. Simunyu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
E. Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Simunyu
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
1-2 → 2-2
C. Simunyu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
W35 Naples 25000 – 1st Round Q
Samantha Imbo nloga
vs [10] Jessica Pieri ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
[2] Tatiana Pieri vs Esther Vyrlan 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Monastir 25000 – 2nd Round Q
Arina Bulatova
vs [11] Lara Pfeifer 2 incontro dalle 11:30
Il match deve ancora iniziare
[8] Mariia Tkacheva vs Francesca Pace 2 incontro dalle 11:30
Il match deve ancora iniziare
W35 Petit-Bourg Guadeloupe 25000 – 2nd Round Q
[8] Maddalena Giordano vs [16] Carolyn Campana ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Buenos Aires 25000 – 2nd Round Q, 1st Round Q
[2] Camilla Zanolini vs Francesca Mattioli 2 incontro dalle 13:30
Il match deve ancora iniziare
[6] Jessica Bertoldo vs [16] Martina Maria Bovio ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
Nicole Fossa huergo vs Noelia Zeballos melgar Non prima delle 16:30
Il match deve ancora iniziare
1 commento
La donna in foto non è una giocatrice con aspirazioni da top 100 ma una che con la scusa del tennis va in giro e si diverte conoscendo posti nuovi anche adesso che ha superato i 30 anni. Beata lei che può farlo, evidentemente è di famiglia facoltosa.