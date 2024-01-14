Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Tenerife, Buenos Aires 2, Indian Wells e Nonthaburi 3: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. C’è anche la Finale del Buenos Aires 1 (LIVE)

14/01/2024 08:59 Nessun commento
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002
Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002

CHALLENGER Buenos Aires (🇦🇷 Argentina) – Finale, terra battuta

Enrique Morea – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 13:00)
1. [Q] Dmitry Popko KAZ vs [Q] Gonzalo Bueno PER
Il match deve ancora iniziare




CHALLENGER Tenerife 🇪🇸 (Spagna) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [2] Valentin Royer FRA vs [WC] Tomas Quesada Perez ESP
Il match deve ancora iniziare

2. [3] Enrico Dalla Valle ITA vs Javier Barranco Cosano ESP

Il match deve ancora iniziare

3. [4] Michael Geerts BEL vs John Echeverria ESP

Il match deve ancora iniziare

4. [1/Alt] Denis Yevseyev KAZ vs [WC] Kenay Ortiz Gonzalez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Mikalai Haliak vs [8] Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Daniel Merida ESP vs [10] David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

3. Federico Iannaccone ITA vs [12] Aidan McHugh GBR

Il match deve ancora iniziare

4. Vilius Gaubas LTU vs [7] Altug Celikbilek TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Carlos Lopez Montagud ESP vs [11] Samuel Vincent Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare

2. [5] Lorenzo Giustino ITA vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare

3. [6] August Holmgren DEN vs [WC] Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

4. Alexey Vatutin vs [9] Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Buenos Aires 2 🇦🇷 (Argentina) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Terra battuta

Enrique Morea – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. [5] Carlos Taberner ESP vs [WC] Martin Estevarena ARG
Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs [7] Orlando Luz BRA (non prima ore: 19:00)

Il match deve ancora iniziare

3. [6] Max Houkes NED vs Ernesto Escobedo MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. [2] Hernan Casanova ARG vs [Alt] Alex Marti Pujolras ESP

Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Nicolas Eli ARG vs [11] Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Pedro Sakamoto BRA vs Leo Borg SWE (non prima ore: 19:00)

Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Svyatoslav Gulin vs [8] Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. Damien Wenger SUI vs [12] Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Valerio Aboian ARG vs [10] Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

3. [4] Gilbert Klier Junior BRA vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

4. [3] Carlos Sanchez Jover ESP vs [WC] Ezequiel Monferrer ARG (non prima ore: 19:00)

Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Mateus Alves BRA vs [9] Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare



CHALLENGER Indian Wells 🇺🇸 (USA) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento

PC3 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [WC] Maxwell Mckennon USA vs [12] Andre Ilagan USA
Il match deve ancora iniziare

2. [6] Bor Artnak SLO vs [WC] Nicholas Godsick USA

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Nathan Ponwith USA vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Noah Rubin USA vs [10] Kyle Kang USA

Il match deve ancora iniziare



PC4 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [WC] Jacob Bullard USA vs [8] Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

2. [2/Alt] Thomas Fancutt AUS vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

3. [3] Darian King BAR vs James Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

4. Stefan Kozlov USA vs [9] Ezekiel Clark USA

Il match deve ancora iniziare



PC5 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [4] Ajeet Rai NZL vs [WC] Elijah Strode USA

Il match deve ancora iniziare

2. Jacob Brumm USA vs [11] Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

3. Juan Carlos Aguilar CAN vs [7] Pedro Vives Marcos ESP

Il match deve ancora iniziare

4. [5] Gonzalo Lama CHI vs Edan Leshem ISR

Il match deve ancora iniziare







CHALLENGER Nonthaburi 3 🇹🇭 (Thailandia) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento

Court A – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [5] Evgeny Donskoy vs Hady Habib LIB
ATP Nonthaburi 3
Evgeny Donskoy [5]
6
6
7
Hady Habib
4
7
6
Vincitore: Donskoy
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2. [3/Alt] Lucas Poullain FRA vs [WC] Anapat Timangkul THA

ATP Nonthaburi 3
Lucas Poullain [3]
6
6
Anapat Timangkul
0
2
Vincitore: Poullain
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3. [2] Seongchan Hong KOR vs [WC] Siwanat Auytayakul THA

ATP Nonthaburi 3
Seongchan Hong [2]
7
6
Siwanat Auytayakul
6
1
Vincitore: Hong
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4. [WC] Credit Chaiyarin THA vs [12] Salvatore Caruso ITA

ATP Nonthaburi 3
Credit Chaiyarin
40
2
Salvatore Caruso [12]
A
3
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Court B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Arthur Weber FRA vs [Alt] Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

2. [4] Tennys Sandgren USA vs Kaichi Uchida JPN

ATP Nonthaburi 3
Tennys Sandgren [4]
6
7
Kaichi Uchida
1
5
Vincitore: Sandgren
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3. [1] Nicolas Moreno De Alboran USA vs Alafia Ayeni USA

ATP Nonthaburi 3
Nicolas Moreno De Alboran [1]
40
7
3
2
Alafia Ayeni
40
6
6
2
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4. [WC] Pruchya Isaro THA vs [11] Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Chun-Hsin Tseng TPE vs [7] Henri Squire GER

ATP Nonthaburi 3
Chun-Hsin Tseng
6
0
Henri Squire [7]
7
6
Vincitore: Squire
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2. [Alt] Nick Hardt DOM vs [10] Giovanni Fonio ITA

ATP Nonthaburi 3
Nick Hardt
4
2
Giovanni Fonio [10]
6
6
Vincitore: Fonio
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3. Yan Bai CHN vs [8] Daniel Michalski POL

ATP Nonthaburi 3
Yan Bai
6
6
Daniel Michalski [8]
1
3
Vincitore: Bai
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4. [6] Nicholas David Ionel ROU vs [Alt] Akira Santillan AUS

ATP Nonthaburi 3
Nicholas David Ionel [6]
30
4
Akira Santillan
30
3
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