Challenger Tenerife, Buenos Aires 2, Indian Wells e Nonthaburi 3: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. C’è anche la Finale del Buenos Aires 1 (LIVE)

Samuel Vincent Ruggeri ITA, 22-05-2002
CHALLENGER Buenos Aires (🇦🇷 Argentina) – Finale, terra battuta
Enrique Morea – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 13:00)
1. [Q] Dmitry Popko
vs [Q] Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife 🇪🇸 (Spagna) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento
Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [2] Valentin Royer
vs [WC] Tomas Quesada Perez
Il match deve ancora iniziare
2. [3] Enrico Dalla Valle vs Javier Barranco Cosano
Il match deve ancora iniziare
3. [4] Michael Geerts vs John Echeverria
Il match deve ancora iniziare
4. [1/Alt] Denis Yevseyev vs [WC] Kenay Ortiz Gonzalez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Mikalai Haliak vs [8] Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
2. [WC] Daniel Merida vs [10] David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
3. Federico Iannaccone vs [12] Aidan McHugh
Il match deve ancora iniziare
4. Vilius Gaubas vs [7] Altug Celikbilek
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Carlos Lopez Montagud vs [11] Samuel Vincent Ruggeri
Il match deve ancora iniziare
2. [5] Lorenzo Giustino vs Alberto Barroso Campos
Il match deve ancora iniziare
3. [6] August Holmgren vs [WC] Ivan Marrero Curbelo
Il match deve ancora iniziare
4. Alexey Vatutin vs [9] Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 2 🇦🇷 (Argentina) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Terra battuta
Enrique Morea – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. [5] Carlos Taberner
vs [WC] Martin Estevarena
Il match deve ancora iniziare
2. [Alt] Luciano Emanuel Ambrogi vs [7] Orlando Luz (non prima ore: 19:00)
Il match deve ancora iniziare
3. [6] Max Houkes vs Ernesto Escobedo
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. [2] Hernan Casanova vs [Alt] Alex Marti Pujolras
Il match deve ancora iniziare
2. [WC] Nicolas Eli vs [11] Gerard Campana Lee
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Pedro Sakamoto vs Leo Borg (non prima ore: 19:00)
Il match deve ancora iniziare
4. [Alt] Svyatoslav Gulin vs [8] Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)
1. Damien Wenger vs [12] Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
2. [WC] Valerio Aboian vs [10] Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
3. [4] Gilbert Klier Junior vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
4. [3] Carlos Sanchez Jover vs [WC] Ezequiel Monferrer (non prima ore: 19:00)
Il match deve ancora iniziare
5. [Alt] Mateus Alves vs [9] Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Indian Wells 🇺🇸 (USA) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento
PC3 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [WC] Maxwell Mckennon
vs [12] Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
2. [6] Bor Artnak vs [WC] Nicholas Godsick
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Nathan Ponwith vs Patrick Brady
Il match deve ancora iniziare
4. [PR] Noah Rubin vs [10] Kyle Kang
Il match deve ancora iniziare
PC4 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [WC] Jacob Bullard vs [8] Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
2. [2/Alt] Thomas Fancutt vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
3. [3] Darian King vs James Tracy
Il match deve ancora iniziare
4. Stefan Kozlov vs [9] Ezekiel Clark
Il match deve ancora iniziare
PC5 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 9:30 am)
1. [4] Ajeet Rai vs [WC] Elijah Strode
Il match deve ancora iniziare
2. Jacob Brumm vs [11] Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
3. Juan Carlos Aguilar vs [7] Pedro Vives Marcos
Il match deve ancora iniziare
4. [5] Gonzalo Lama vs Edan Leshem
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Nonthaburi 3 🇹🇭 (Thailandia) – 1° Turno Qualificazione – Superficie: Cemento
Court A – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [5] Evgeny Donskoy vs Hady Habib
ATP Nonthaburi 3
Evgeny Donskoy [5]
6
6
7
Hady Habib
4
7
6
Vincitore: Donskoy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
H. Habib
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
6-5 → 6-6
H. Habib
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
E. Donskoy
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
H. Habib
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
3-2 → 3-3
H. Habib
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Habib
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
E. Donskoy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
df
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
H. Habib
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
E. Donskoy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
H. Habib
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
E. Donskoy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Habib
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Donskoy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
H. Habib
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Habib
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-2 → 3-2
E. Donskoy
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Habib
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Donskoy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Habib
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
2. [3/Alt] Lucas Poullain vs [WC] Anapat Timangkul
ATP Nonthaburi 3
Lucas Poullain [3]
6
6
Anapat Timangkul
0
2
Vincitore: Poullain
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Timangkul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-2 → 5-2
A. Timangkul
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Timangkul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Poullain
0-15
df
15-15
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
A. Timangkul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Timangkul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
L. Poullain
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
4-0 → 5-0
A. Timangkul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
3. [2] Seongchan Hong vs [WC] Siwanat Auytayakul
ATP Nonthaburi 3
Seongchan Hong [2]
7
6
Siwanat Auytayakul
6
1
Vincitore: Hong
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Auytayakul
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
S. Hong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
S. Auytayakul
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Auytayakul
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Hong
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
S. Auytayakul
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
4. [WC] Credit Chaiyarin vs [12] Salvatore Caruso
ATP Nonthaburi 3
Credit Chaiyarin
40
2
Salvatore Caruso [12]•
A
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Caruso
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
Court B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Arthur Weber vs [Alt] Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
2. [4] Tennys Sandgren vs Kaichi Uchida
ATP Nonthaburi 3
Tennys Sandgren [4]
6
7
Kaichi Uchida
1
5
Vincitore: Sandgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Sandgren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-3 → 3-4
T. Sandgren
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
T. Sandgren
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Sandgren
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
K. Uchida
0-15
df
15-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
T. Sandgren
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
3. [1] Nicolas Moreno De Alboran vs Alafia Ayeni
ATP Nonthaburi 3
Nicolas Moreno De Alboran [1]•
40
7
3
2
Alafia Ayeni
40
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Moreno De Alboran
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
N. Moreno De Alboran
1-1 → 2-1
N. Moreno De Alboran
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
N. Moreno De Alboran
1-4 → 2-4
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
N. Moreno De Alboran
0-3 → 1-3
A. Ayeni
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 0-3
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
A. Ayeni
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
N. Moreno De Alboran
5-5 → 6-5
N. Moreno De Alboran
3-5 → 4-5
N. Moreno De Alboran
2-4 → 3-4
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
N. Moreno De Alboran
1-3 → 2-3
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
N. Moreno De Alboran
1-1 → 1-2
N. Moreno De Alboran
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
4. [WC] Pruchya Isaro vs [11] Bernard Tomic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)
1. Chun-Hsin Tseng vs [7] Henri Squire
ATP Nonthaburi 3
Chun-Hsin Tseng
6
0
Henri Squire [7]
7
6
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
H. Squire
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
H. Squire
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
ace
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
ace
3*-6
6-6 → 6-7
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
H. Squire
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
C. Tseng
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Squire
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Tseng
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-3 → 3-3
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
H. Squire
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Squire
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
2. [Alt] Nick Hardt vs [10] Giovanni Fonio
ATP Nonthaburi 3
Nick Hardt
4
2
Giovanni Fonio [10]
6
6
Vincitore: Fonio
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fonio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
N. Hardt
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
N. Hardt
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-4 → 1-4
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 0-4
N. Hardt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Fonio
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
N. Hardt
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Hardt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
N. Hardt
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Fonio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
N. Hardt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
N. Hardt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
3. Yan Bai vs [8] Daniel Michalski
ATP Nonthaburi 3
Yan Bai
6
6
Daniel Michalski [8]
1
3
Vincitore: Bai
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Michalski
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Bai
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 5-2
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Y. Bai
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Michalski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Y. Bai
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Y. Bai
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-0 → 4-0
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
4. [6] Nicholas David Ionel vs [Alt] Akira Santillan
ATP Nonthaburi 3
Nicholas David Ionel [6]•
30
4
Akira Santillan
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
df
15-15
30-15
40-30
ace
3-1 → 3-2
N. David Ionel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
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