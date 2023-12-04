Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 04 Dicembre 2023

Andrea Gola nella foto - Foto Sergio Errigo
M15 Madrid 15000 – 2nd Round Q
Darius Florin Pop vs Giulio Colacioppo ore 09:00
ITF Madrid
D. Pop
0
G. Colacioppo
0
[3] Andrea Gola vs Iannis Miletich ore 10:00
ITF Madrid
A. Gola [3]
0
I. Miletich
0
Luca Parenti vs Albert Pedrico kravtsov ore 10:00
ITF Madrid
L. Parenti
0
A. Pedrico Kravtsov
0
M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
Federico Valle vs Ali Yazdani ore 11:00
ITF Antalya
F. Valle
7
7
A. Yazdani
6
5
Vincitore: F. Valle
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Valle
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
6-5 → 7-5
F. Valle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
F. Valle
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Yazdani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
F. Valle
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Yazdani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
F. Valle
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 6-5
A. Yazdani
0-15
15-15
30-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
F. Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-2 → 4-3
A. Yazdani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Valle
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Yazdani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M15 Zahra 15000 – 1st Round
[3] Carlo Alberto Fossati vs Abdulhamid Mubarak 4 incontro dalle 12:00
ITF Zahra
C. Fossati [3]
15
6
1
A. Mubarak•
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Fossati
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
A. Mubarak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Fossati
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Mubarak
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-2 → 5-2
A. Mubarak
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Mubarak
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 1-2
[5] Pietro Orlando Fellin vs Leyton Rivera 2 incontro dalle 12:00
ITF Zahra
P. Fellin [5]
6
6
L. Rivera
1
4
Vincitore: P. Fellin
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Rivera
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
L. Rivera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Rivera
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Rivera
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-1 → 4-1
L. Rivera
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
L. Rivera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
[1] Tiago Pereira vs Leonardo Iemmi ore 09:00
ITF Monastir
T. Pereira [1]
0
L. Iemmi
0
Marcel Politowicz vs Mattia Ricci 2 incontro dalle 09:00
ITF Monastir
M. Politowicz
0
M. Ricci
0
Julius Augunas vs [9] Alessandro Bellifemine ore 09:00
ITF Monastir
J. Augunas
0
A. Bellifemine [9]
0
[8] Igor Kudriashov vs Giuseppe Tresca ore 09:00
ITF Monastir
I. Kudriashov [8]
0
G. Tresca
0
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round Q
[1] Tim Ruehl vs Antonio Verno ore 10:00
ITF Sharm ElSheikh
T. Ruehl [1]
0
A. Verno
0
[3] Lorenzo Lorusso vs Thorben Sannen Non prima delle 12:30
ITF Sharm ElSheikh
L. Lorusso [3]
0
T. Sannen
0
Leonardo Borrelli vs [12] Karim El feky 2 incontro dalle 10:00
ITF Sharm ElSheikh
L. Borrelli
0
K. El Feky [12]
0
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