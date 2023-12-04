Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 04 Dicembre 2023

04/12/2023 08:19 Nessun commento
Andrea Gola nella foto - Foto Sergio Errigo
Andrea Gola nella foto - Foto Sergio Errigo

ESP M15 Madrid 15000 – 2nd Round Q
Darius Florin Pop ROU vs Giulio Colacioppo ITA ore 09:00

ITF Madrid
D. Pop
0
G. Colacioppo
0
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[3] Andrea Gola ITA vs Iannis Miletich ITA ore 10:00

ITF Madrid
A. Gola [3]
0
I. Miletich
0
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Luca Parenti ITA vs Albert Pedrico kravtsov ESP ore 10:00

ITF Madrid
L. Parenti
0
A. Pedrico Kravtsov
0
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TUR M15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
Federico Valle ITA vs Ali Yazdani IRI ore 11:00

ITF Antalya
F. Valle
7
7
A. Yazdani
6
5
Vincitore: F. Valle
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KUW M15 Zahra 15000 – 1st Round
[3] Carlo Alberto Fossati ITA vs Abdulhamid Mubarak KUW 4 incontro dalle 12:00

ITF Zahra
C. Fossati [3]
15
6
1
A. Mubarak
0
2
1
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[5] Pietro Orlando Fellin ITA vs Leyton Rivera NOR 2 incontro dalle 12:00

ITF Zahra
P. Fellin [5]
6
6
L. Rivera
1
4
Vincitore: P. Fellin
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TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q
[1] Tiago Pereira POR vs Leonardo Iemmi ITA ore 09:00

ITF Monastir
T. Pereira [1]
0
L. Iemmi
0
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Marcel Politowicz POL vs Mattia Ricci ITA 2 incontro dalle 09:00

ITF Monastir
M. Politowicz
0
M. Ricci
0
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Julius Augunas LTU vs [9] Alessandro Bellifemine ITA ore 09:00

ITF Monastir
J. Augunas
0
A. Bellifemine [9]
0
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[8] Igor Kudriashov RUS vs Giuseppe Tresca ITA ore 09:00

ITF Monastir
I. Kudriashov [8]
0
G. Tresca
0
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EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round Q
[1] Tim Ruehl GER vs Antonio Verno ITA ore 10:00

ITF Sharm ElSheikh
T. Ruehl [1]
0
A. Verno
0
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[3] Lorenzo Lorusso ITA vs Thorben Sannen BEL Non prima delle 12:30

ITF Sharm ElSheikh
L. Lorusso [3]
0
T. Sannen
0
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Leonardo Borrelli ITA vs [12] Karim El feky EGY 2 incontro dalle 10:00

ITF Sharm ElSheikh
L. Borrelli
0
K. El Feky [12]
0
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