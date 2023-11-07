Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 07 Novembre 2023

Federica Di Sarra nella foto
W40 Heraklion 40000 – 3rd Round Q
[6] Anna Turati vs [11] Fabienne Gettwart ore 10:30
ITF Heraklion
A. Turati [6]•
40
4
3
F. Gettwart [11]
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Turati
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
F. Gettwart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Turati
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Turati
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gettwart
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Turati
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
F. Gettwart
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-3 → 3-3
A. Turati
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Turati
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Turati
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[4] Sofia Rocchetti vs [12] Maria Jose Portillo ramirez ore 10:30
ITF Heraklion
S. Rocchetti [4]•
0
7
2
M. Portillo Ramirez [12]
0
5
0
Vincitore: S. Rocchetti per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Portillo Ramirez
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Portillo Ramirez
6-5 → 7-5
S. Rocchetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Portillo Ramirez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
M. Portillo Ramirez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Portillo Ramirez
2-3 → 2-4
S. Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Portillo Ramirez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Portillo Ramirez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
0-1 → 1-1
S. Rocchetti
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
[5] Katarina Stresnakova vs Gloria Ceschi 2 incontro dalle 10:30
ITF Heraklion
K. Stresnakova [5]
0
G. Ceschi
0
W25 Solarino 25000 – 1st Round
Francesca Pace
vs [6] Veronika Miroshnichenko 2 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
Laura Hietaranta vs Francesca Gandolfi Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
[4] Julie Struplova vs Vittoria Paganetti ore 09:00
ITF Solarino
J. Struplova [4]•
30
6
1
V. Paganetti
30
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Paganetti
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Paganetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Struplova
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Paganetti
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-3 → 3-3
V. Paganetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
V. Paganetti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Struplova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Virginia Ferrara vs Linda Klimovicova 2 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
Sofia Shapatava vs Federica Di sarra Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
[7] Giulia Carbonaro vs Noka Juric 4 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Castellon 15000 – 1st Round
Maria Oliver sanchez vs Enola Chiesa ore 09:30
ITF Castellon
M. Oliver sanchez•
15
1
0
E. Chiesa
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
M. Oliver sanchez
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
E. Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Oliver sanchez
0-3 → 0-4
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Oliver sanchez
0-1 → 0-2
E. Chiesa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Angelica Raggi vs Jimar Geraldine Gerald gonzalez ore 09:30
ITF Castellon
A. Raggi•
30
4
J. Gerald Gonzalez
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
J. Gerald Gonzalez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
J. Gerald Gonzalez
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
3-3 → 4-3
J. Gerald Gonzalez
3-1 → 3-2
J. Gerald Gonzalez
0-15
15-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Raggi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-0 → 1-1
J. Gerald Gonzalez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Costanza Traversi vs Judith Perello saavedra Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
Barbara Dessolis vs Ruth Roura llaverias 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Micol Salvadori vs Tian Xin Chang Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare
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