Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 07 Novembre 2023

07/11/2023 07:50 Nessun commento
Federica Di Sarra nella foto
Federica Di Sarra nella foto

GRE W40 Heraklion 40000 – 3rd Round Q
[6] Anna Turati ITA vs [11] Fabienne Gettwart GER ore 10:30

ITF Heraklion
A. Turati [6]
40
4
3
F. Gettwart [11]
40
6
1
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[4] Sofia Rocchetti ITA vs [12] Maria Jose Portillo ramirez MEX ore 10:30

ITF Heraklion
S. Rocchetti [4]
0
7
2
M. Portillo Ramirez [12]
0
5
0
Vincitore: S. Rocchetti per ritiro
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[5] Katarina Stresnakova SVK vs Gloria Ceschi ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Heraklion
K. Stresnakova [5]
0
G. Ceschi
0
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ITA W25 Solarino 25000 – 1st Round
Francesca Pace ITA vs [6] Veronika Miroshnichenko RUS 2 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare

Laura Hietaranta FIN vs Francesca Gandolfi ITA Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

[4] Julie Struplova CZE vs Vittoria Paganetti ITA ore 09:00

ITF Solarino
J. Struplova [4]
30
6
1
V. Paganetti
30
3
0
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Virginia Ferrara ITA vs Linda Klimovicova CZE 2 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Shapatava GEO vs Federica Di sarra ITA Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare


TUR W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q
[7] Giulia Carbonaro ITA vs Noka Juric SLO 4 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare


ESP W15 Castellon 15000 – 1st Round
Maria Oliver sanchez ESP vs Enola Chiesa ITA ore 09:30

ITF Castellon
M. Oliver sanchez
15
1
0
E. Chiesa
30
6
0
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Angelica Raggi ITA vs Jimar Geraldine Gerald gonzalez CHI ore 09:30

ITF Castellon
A. Raggi
30
4
J. Gerald Gonzalez
30
5
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Costanza Traversi ITA vs Judith Perello saavedra ESP Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare

Barbara Dessolis ITA vs Ruth Roura llaverias ESP 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare


EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 3rd Round Q
Micol Salvadori ITA vs Tian Xin Chang TPE Non prima delle 12:00

Il match deve ancora iniziare

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