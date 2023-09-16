WTA 1000 Guadalajara e WTA 250 Guangzhou: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

Sachia Vickery nella foto
WTA 1000 Guadalajara (Messico) – TD Qualificazione, cemento
Grandstand Caliente – ore 19:00
(1) Ann Li
vs Monica Niculescu
Il match deve ancora iniziare
Veronica Miroshnichenko vs Ana Sofia Sánchez
Il match deve ancora iniziare
Varvara Lepchenko vs (14) Asia Muhammad
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(4) Elvina Kalieva vs Demi Schuurs
Il match deve ancora iniziare
(5) Jana Fett vs (12) Grace Min
Il match deve ancora iniziare
(7) Carol Zhao vs (11) Raveena Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 19:00
(6) Natalija Stevanovic vs (13) Maria Mateas
Il match deve ancora iniziare
(3) Sachia Vickery vs Ena Shibahara
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Guangzhou (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Court 2 – ore 07:00
(1) Viktorija Golubic
vs Kateryna Volodko
WTA Guangzhou
Viktorija Golubic [1]•
0
6
7
0
Kateryna Volodko
0
4
5
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Kateryna Volodko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Kateryna Volodko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Kateryna Volodko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kateryna Volodko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kateryna Volodko
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
0-1 → 1-1
Kateryna Volodko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-4 → 6-4
Kateryna Volodko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Viktorija Golubic
4-3 → 4-4
Kateryna Volodko
4-2 → 4-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Kateryna Volodko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kateryna Volodko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kateryna Volodko
0-0 → 0-1
Le Liu vs (11) Jana Kolodynska
WTA Guangzhou
Le Liu
0
4
0
0
Jana Kolodynska [11]
0
6
6
0
Vincitore: Kolodynska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Le Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Le Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Le Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Le Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Jana Kolodynska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Le Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Jana Kolodynska
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Le Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Yu Shan vs (12) Ya Yi Yang
WTA Guangzhou
Yu Shan
0
1
3
0
Ya Yi Yang [12]
0
6
6
0
Vincitore: Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yu Shan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Ya Yi Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Yu Shan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Ya Yi Yang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Yu Shan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Yu Shan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yu Shan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Yu Shan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Yu Shan
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang vs (10) Alexandra Eala
WTA Guangzhou
En-Shuo Liang
15
0
Alexandra Eala [10]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Court 5 – ore 07:00
Yiming Dang vs (8) Moyuka Uchijima
WTA Guangzhou
Yiming Dang
0
1
2
0
Moyuka Uchijima [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Yiming Dang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Yiming Dang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Yiming Dang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Yiming Dang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Yiming Dang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maia Lumsden vs (9) Despina Papamichail
WTA Guangzhou
Maia Lumsden•
0
6
1
0
Despina Papamichail [9]
0
7
6
0
Vincitore: Papamichail
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maia Lumsden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Despina Papamichail
1-4 → 1-5
Maia Lumsden
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Maia Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Maia Lumsden
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
1-3*
1-4*
1*-5
2*-5
3-5*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Despina Papamichail
2-2 → 2-3
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Despina Papamichail
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Jessika Ponchet vs Yidi Yang
WTA Guangzhou
Jessika Ponchet [4]•
0
6
6
0
Yidi Yang
0
3
0
0
Vincitore: Ponchet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Yidi Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Yidi Yang
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yidi Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Yidi Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Yidi Yang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(2) Viktoria Hruncakova vs Jia-Jing Lu
WTA Guangzhou
Viktoria Hruncakova [2]
15
2
Jia-Jing Lu•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
1-1 → 2-1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 07:00
Xinyu Gao vs (7) Valeria Savinykh
WTA Guangzhou
Xinyu Gao
0
5
2
Valeria Savinykh [7]
0
7
4
Vincitore: Savinykh
Servizio
Svolgimento
Set 2
Valeria Savinykh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Valeria Savinykh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Valeria Savinykh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Valeria Savinykh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Valeria Savinykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Valeria Savinykh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Valeria Savinykh
2-3 → 2-4
Xinyu Gao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Valeria Savinykh
1-2 → 2-2
Valeria Savinykh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(3) Jil Teichmann vs Ye-Xin Ma
WTA Guangzhou
Jil Teichmann [3]
2
6
2
Ye-Xin Ma
6
4
6
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Jil Teichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jil Teichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(6) Elizabeth Mandlik vs Sijia Wei
WTA Guangzhou
Elizabeth Mandlik [6]•
0
6
6
0
Sijia Wei
0
0
2
0
Vincitore: Mandlik
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizabeth Mandlik
5-2 → 6-2
Sijia Wei
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Elizabeth Mandlik
4-1 → 4-2
Elizabeth Mandlik
2-1 → 3-1
Elizabeth Mandlik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Sijia Wei
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elizabeth Mandlik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Sijia Wei
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Elizabeth Mandlik
3-0 → 4-0
Elizabeth Mandlik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
(5) Harriet Dart vs Fang Ying Xun
WTA Guangzhou
Harriet Dart [5]
0
0
Fang Ying Xun
0
0
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