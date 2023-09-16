Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Guadalajara e WTA 250 Guangzhou: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

16/09/2023 09:33 Nessun commento
Sachia Vickery nella foto
Sachia Vickery nella foto

MEX WTA 1000 Guadalajara (Messico) – TD Qualificazione, cemento

Grandstand Caliente – ore 19:00
(1) Ann Li USA vs Monica Niculescu ROU
Il match deve ancora iniziare

Veronica Miroshnichenko RUS vs Ana Sofia Sánchez MEX

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs (14) Asia Muhammad USA

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – ore 19:00
(4) Elvina Kalieva USA vs Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

(5) Jana Fett CRO vs (12) Grace Min USA

Il match deve ancora iniziare

(7) Carol Zhao CAN vs (11) Raveena Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare


Court 3 – ore 19:00
(6) Natalija Stevanovic SRB vs (13) Maria Mateas USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Sachia Vickery USA vs Ena Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Guangzhou (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court 2 – ore 07:00
(1) Viktorija Golubic SUI vs Kateryna Volodko UKR
WTA Guangzhou
Viktorija Golubic [1]
0
6
7
0
Kateryna Volodko
0
4
5
0
Vincitore: Golubic
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Le Liu CHN vs (11) Jana Kolodynska BLR

WTA Guangzhou
Le Liu
0
4
0
0
Jana Kolodynska [11]
0
6
6
0
Vincitore: Kolodynska
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Yu Shan CHN vs (12) Ya Yi Yang TPE

WTA Guangzhou
Yu Shan
0
1
3
0
Ya Yi Yang [12]
0
6
6
0
Vincitore: Yang
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En-Shuo Liang TPE vs (10) Alexandra Eala PHI

WTA Guangzhou
En-Shuo Liang
15
0
Alexandra Eala [10]
0
3
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Court 5 – ore 07:00
Yiming Dang CHN vs (8) Moyuka Uchijima JPN

WTA Guangzhou
Yiming Dang
0
1
2
0
Moyuka Uchijima [8]
0
6
6
0
Vincitore: Uchijima
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Maia Lumsden GBR vs (9) Despina Papamichail GRE

WTA Guangzhou
Maia Lumsden
0
6
1
0
Despina Papamichail [9]
0
7
6
0
Vincitore: Papamichail
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(4) Jessika Ponchet FRA vs Yidi Yang CHN

WTA Guangzhou
Jessika Ponchet [4]
0
6
6
0
Yidi Yang
0
3
0
0
Vincitore: Ponchet
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(2) Viktoria Hruncakova SVK vs Jia-Jing Lu CHN

WTA Guangzhou
Viktoria Hruncakova [2]
15
2
Jia-Jing Lu
15
1
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Court 6 – ore 07:00
Xinyu Gao CHN vs (7) Valeria Savinykh RUS

WTA Guangzhou
Xinyu Gao
0
5
2
Valeria Savinykh [7]
0
7
4
Vincitore: Savinykh
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(3) Jil Teichmann SUI vs Ye-Xin Ma CHN

WTA Guangzhou
Jil Teichmann [3]
2
6
2
Ye-Xin Ma
6
4
6
Vincitore: Ma
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(6) Elizabeth Mandlik USA vs Sijia Wei CHN

WTA Guangzhou
Elizabeth Mandlik [6]
0
6
6
0
Sijia Wei
0
0
2
0
Vincitore: Mandlik
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(5) Harriet Dart GBR vs Fang Ying Xun CHN

WTA Guangzhou
Harriet Dart [5]
0
0
Fang Ying Xun
0
0
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