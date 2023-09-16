WTA 500 San Diego, WTA 250 Osaka e WTA 125 Bucharest e Lubiana: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

WTA 500 San Diego (USA) – Finali, cemento
Barnes Stadium – ore 01:00
Sofia Kenin
vs (4) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
(1) Barbora Krejcikova / (1) Katerina Siniakova vs Danielle Collins / Coco Vandeweghe
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Osaka (Giappone) – Semifinali, cemento
Center – ore 04:00
Ashlyn Krueger
vs Mai Hontama
WTA Osaka
Ashlyn Krueger
0
6
6
0
Mai Hontama•
0
3
3
0
Vincitore: Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
(1) Lin Zhu vs (3) Xinyu Wang
WTA Osaka
Lin Zhu [1]
0
7
7
0
Xinyu Wang [3]
0
5
6
0
Vincitore: Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
3*-4
4-4*
4-5*
5*-5
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Xinyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Lin Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Lin Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lin Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Lin Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lin Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Xinyu Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Lin Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lin Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok vs Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
WTA Osaka
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok•
0
7
6
0
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0
6
3
0
Vincitore: Friedsam / Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
5-3 → 6-3
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
2-2 → 3-2
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
2-1 → 2-2
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
3-4 → 4-4
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
1-3 → 2-3
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
1-2 → 1-3
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
1-1 → 1-2
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
WTA 125 Lubiana – Semifinali – terra
Court Mima Jaušovec – ore 13:00
Zeynep Sonmez
vs (4) Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Miriam Bulgaru vs (5) Marina Bassols Ribera Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Bucharest (Romania) – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 09:30
(4) Sara Errani
vs (8) Darja Semenistaja
WTA Bucharest 125
Sara Errani [4]
0
6
6
0
Darja Semenistaja [8]•
0
3
3
0
Vincitore: Errani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Sara Errani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Darja Semenistaja
2-2 → 3-2
Sara Errani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Darja Semenistaja
1-1 → 2-1
Sara Errani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Sara Errani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Sara Errani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Darja Semenistaja
2-1 → 3-1
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Sara Errani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Jaqueline Cristian vs Maria Lourdes Carle Non prima 11:00
WTA Bucharest 125
Jaqueline Cristian [3]•
15
7
3
Maria Lourdes Carle
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Maria Lourdes Carle
5-6 → 6-6
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Maria Lourdes Carle
4-3 → 4-4
Jaqueline Cristian
3-3 → 4-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Maria Lourdes Carle
3-0 → 3-1
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jaqueline Cristian
0-0 → 1-0
Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs Valentini Grammatikopoulou / Anna Siskova
Il match deve ancora iniziare
Astra Sharma vs
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Grande Errani! Ho visto la partita di ieri ed era in ottima forma.
@ Fabious (#3766496)
Magari riuscissero a fare i risultati che fa ancora lei nei W60-80-100-125 le varie Stefanini,Brancaccio,Rosatello,Ambrosio,etc. !
Però ke grande Sarita, mi sa che ancora adesso è l’italiana + forte