Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 San Diego, WTA 250 Osaka e WTA 125 Bucharest e Lubiana: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

16/09/2023 09:05 3 commenti
Sara Errani nella foto
Sara Errani nella foto

USA WTA 500 San Diego (USA) – Finali, cemento

Barnes Stadium – ore 01:00
Sofia Kenin USA vs (4) Barbora Krejcikova CZE
Il match deve ancora iniziare

(1) Barbora Krejcikova CZE / (1) Katerina Siniakova CZE vs Danielle Collins USA / Coco Vandeweghe USA

Il match deve ancora iniziare



JPN WTA 250 Osaka (Giappone) – Semifinali, cemento

Center – ore 04:00
Ashlyn Krueger USA vs Mai Hontama JPN
WTA Osaka
Ashlyn Krueger
0
6
6
0
Mai Hontama
0
3
3
0
Vincitore: Krueger
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(1) Lin Zhu CHN vs (3) Xinyu Wang CHN

WTA Osaka
Lin Zhu [1]
0
7
7
0
Xinyu Wang [3]
0
5
6
0
Vincitore: Zhu
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Anna-Lena Friedsam GER / Nadiia Kichenok UKR vs Anna Kalinskaya RUS / Yulia Putintseva KAZ

WTA Osaka
Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok
0
7
6
0
Anna Kalinskaya / Yulia Putintseva
0
6
3
0
Vincitore: Friedsam / Kichenok
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SLO WTA 125 Lubiana – Semifinali – terra

Court Mima Jaušovec – ore 13:00
Zeynep Sonmez TUR vs (4) Tamara Zidansek SLO
Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs (5) Marina Bassols Ribera ESP Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA 125 Bucharest (Romania) – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 09:30
(4) Sara Errani ITA vs (8) Darja Semenistaja LAT
WTA Bucharest 125
Sara Errani [4]
0
6
6
0
Darja Semenistaja [8]
0
3
3
0
Vincitore: Errani
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(3) Jaqueline Cristian ROU vs Maria Lourdes Carle ARG Non prima 11:00

WTA Bucharest 125
Jaqueline Cristian [3]
15
7
3
Maria Lourdes Carle
40
6
0
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Angelica Moratelli ITA / Camilla Rosatello ITA vs Valentini Grammatikopoulou GRE / Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Astra Sharma AUS vs it

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

S (Guest) 16-09-2023 11:49

Grande Errani! Ho visto la partita di ieri ed era in ottima forma.

 3
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PAOLO (Guest) 16-09-2023 11:31

@ Fabious (#3766496)

Magari riuscissero a fare i risultati che fa ancora lei nei W60-80-100-125 le varie Stefanini,Brancaccio,Rosatello,Ambrosio,etc. !

 2
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Fabious (Guest) 16-09-2023 11:18

Però ke grande Sarita, mi sa che ancora adesso è l’italiana + forte

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