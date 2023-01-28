WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cali: Il Tabellone Principale. Nuria Brancaccio ai nastri di partenza

28/01/2023 22:07 Nessun commento
Nuria Brancaccio nella foto
Nuria Brancaccio nella foto

COL WTA 125 Cali (Colombia) – Tabellone Principale, terra battuta
(1) Reka-Luca Jani HUN vs Nadia Podoroska ARG
Jamie Loeb USA vs Carole Monnet FRA
(WC) Maria Paulina Perez Garcia COL vs Xiaodi You CHN
Qualifier vs (8) Fernanda Contreras Gomez MEX

(4) Maria Carle ARG vs Qualifier
(WC) Yuliana Lizarazo COL vs Whitney Osuigwe USA
Renata Zarazua MEX vs Jessie Aney USA
(WC) Emiliana Arango COL vs (7) Carol Zhao CAN

(6) Hailey Baptiste USA vs Elvina Kalieva USA
Nuria Brancaccio ITA vs Julia Riera ARG
Weronika Falkowska POL vs Paula Ormaechea ARG
Katarzyna Kawa POL vs (3) Aliona Bolsova ESP

(5) Caroline Dolehide USA vs Qualifier
(WC) Maria Herazo Gonzalez COL vs Valeriya Strakhova UKR
Raluka Serban CYP vs Qualifier
Gabriela Ce BRA vs (2) Laura Pigossi BRA

TAG: