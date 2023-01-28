WTA 125 Cali: Il Tabellone Principale. Nuria Brancaccio ai nastri di partenza
WTA 125 Cali (Colombia) – Tabellone Principale, terra battuta
(1) Reka-Luca Jani vs Nadia Podoroska
Jamie Loeb vs Carole Monnet
(WC) Maria Paulina Perez Garcia vs Xiaodi You
Qualifier vs (8) Fernanda Contreras Gomez
(4) Maria Carle vs Qualifier
(WC) Yuliana Lizarazo vs Whitney Osuigwe
Renata Zarazua vs Jessie Aney
(WC) Emiliana Arango vs (7) Carol Zhao
(6) Hailey Baptiste vs Elvina Kalieva
Nuria Brancaccio vs Julia Riera
Weronika Falkowska vs Paula Ormaechea
Katarzyna Kawa vs (3) Aliona Bolsova
(5) Caroline Dolehide vs Qualifier
(WC) Maria Herazo Gonzalez vs Valeriya Strakhova
Raluka Serban vs Qualifier
Gabriela Ce vs (2) Laura Pigossi
TAG: Nuria Brancaccio
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