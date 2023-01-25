Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 25 Gennaio 2023

Giovanni Oradini nella foto
M25 Nussloch 25000 – 1st Round
Aliaksandr Bulitski vs [5] Giovanni Oradini ore 11:00
ITF Nussloch
A. Bulitski
30
6
5
G. Oradini [5]•
30
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Oradini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Oradini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
G. Oradini
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Bulitski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
G. Oradini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Oradini
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Bulitski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Bulitski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
G. Oradini
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Bulitski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
A. Bulitski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
[1] Jan Choinski vs Daniele Capecchi 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Sunderland 25000 – 1st Round
James Davis vs Marcello Serafini ore 10:00
ITF Sunderland
J. Davis
6
6
M. Serafini
2
2
Vincitore: J. Davis
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Davis
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
5-2 → 6-2
M. Serafini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Davis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Serafini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Serafini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
J. Davis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Serafini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Serafini
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Davis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Serafini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 3-2
M. Serafini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M15 Monastir 15000 – 1st Round
Pietro Marino vs [2] Aziz Dougaz 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
John Echeverria vs Niccolo Baroni 3 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Cairo 15000 – 1st Round
Gheorghe Claudiu Schinteie vs [8] Lorenzo Bocchi Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
[3] Amr Elsayed vs Valerio Perruzza Non prima delle 12:00
ITF Cairo
A. Elsayed [3]
7
6
V. Perruzza
6
4
Vincitore: A. Elsayed
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Elsayed
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
V. Perruzza
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
V. Perruzza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
V. Perruzza
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Elsayed
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
V. Perruzza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Elsayed
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
V. Perruzza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
V. Perruzza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
V. Perruzza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Elsayed
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-1 → 4-2
V. Perruzza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Elsayed
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
V. Perruzza
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
A. Elsayed
15-0
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Perruzza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Sciahbasi vs Edouard Villoslada ore 11:00
ITF Cairo
L. Sciahbasi
3
6
7
E. Villoslada
6
3
5
Vincitore: L. Sciahbasi
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Villoslada
15-0
15-15
15-30
df
15-40
6-5 → 7-5
L. Sciahbasi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Villoslada
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
E. Villoslada
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Sciahbasi
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
E. Villoslada
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Sciahbasi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Sciahbasi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Villoslada
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Villoslada
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
E. Villoslada
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
L. Sciahbasi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Sciahbasi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Villoslada
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sciahbasi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
E. Villoslada
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. Sciahbasi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
E. Villoslada
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Villoslada
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-2 → 1-3
L. Sciahbasi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 1-2
E. Villoslada
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
L. Sciahbasi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Samuil Konov vs Gabriele Maria Noce Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Calvano vs Vladislav Ivanov ore 11:00
ITF Cairo
G. Calvano
5
6
6
V. Ivanov
7
1
7
Vincitore: V. Ivanov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
df
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
V. Ivanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
V. Ivanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-5 → 5-5
V. Ivanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
G. Calvano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-3 → 4-3
V. Ivanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
G. Calvano
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
V. Ivanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
G. Calvano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Ivanov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
5-1 → 6-1
G. Calvano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
V. Ivanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
G. Calvano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Calvano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
V. Ivanov
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
G. Calvano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
V. Ivanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
V. Ivanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-4 → 2-5
G. Calvano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
G. Calvano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
V. Ivanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
Federico Valle vs Karim El feky Non prima delle 12:00
ITF Cairo
F. Valle
30
3
K. El Feky•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. El Feky
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Valle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
F. Valle
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
[5] Jose Fco Vidal azorin vs Niccolo Catini Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
Attila Boros vs Michele Ribecai Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
M15+H Bagnoles de l’Orne 15000 – 1st Round
Bruno Pujol navarro
vs [7] Riccardo Balzerani 2 incontro dalle 11:00
ITF Bagnoles de l'Orne
B. Pujol Navarro
0
2
R. Balzerani [7]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Pujol Navarro
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
R. Balzerani
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Pujol Navarro
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Balzerani
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
M15 Antalya 15000 – 1st Round
Lucca Pinto vs Tommaso Carnevale-miino ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Alessio Vasquez gehrke vs Manuel Plunger 2 incontro dalle 10:30
ITF Antalya
A. Vasquez Gehrke
4
6
4
M. Plunger
6
1
6
Vincitore: M. Plunger
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Vasquez Gehrke
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Vasquez Gehrke
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Plunger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Vasquez Gehrke
3-2 → 3-3
M. Plunger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Vasquez Gehrke
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
M. Plunger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Vasquez Gehrke
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Plunger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vasquez Gehrke
5-1 → 6-1
A. Vasquez Gehrke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Plunger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
A. Vasquez Gehrke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Plunger
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Vasquez Gehrke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Plunger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Vasquez Gehrke
3-5 → 4-5
A. Vasquez Gehrke
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Vasquez Gehrke
2-2 → 2-3
A. Vasquez Gehrke
1-1 → 2-1
A. Vasquez Gehrke
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Antonio Massara vs [8] Nicolas Zanellato ore 10:30
ITF Antalya
A. Massara
2
6
6
N. Zanellato [8]
6
4
7
Vincitore: N. Zanellato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
A. Massara
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Massara
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
A. Massara
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Zanellato
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Massara
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
N. Zanellato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Massara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
N. Zanellato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Massara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
N. Zanellato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
N. Zanellato
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
N. Zanellato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Zanellato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Massara
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Massara
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Zanellato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Zanellato
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Zanellato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
1 commento
Io tifo Plunger