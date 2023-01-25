Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 25 Gennaio 2023

25/01/2023 07:42 1 commento
Giovanni Oradini nella foto
Giovanni Oradini nella foto

GER M25 Nussloch 25000 – 1st Round
Aliaksandr Bulitski BLR vs [5] Giovanni Oradini ITA ore 11:00

ITF Nussloch
A. Bulitski
30
6
5
G. Oradini [5]
30
3
4
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[1] Jan Choinski GBR vs Daniele Capecchi ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare


GBR M25 Sunderland 25000 – 1st Round
James Davis GBR vs Marcello Serafini ITA ore 10:00

ITF Sunderland
J. Davis
6
6
M. Serafini
2
2
Vincitore: J. Davis
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TUN M15 Monastir 15000 – 1st Round
Pietro Marino ITA vs [2] Aziz Dougaz TUN 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

John Echeverria ESP vs Niccolo Baroni ITA 3 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare


EGY M15 Cairo 15000 – 1st Round
Gheorghe Claudiu Schinteie ROU vs [8] Lorenzo Bocchi ITA Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare

[3] Amr Elsayed EGY vs Valerio Perruzza ITA Non prima delle 12:00

ITF Cairo
A. Elsayed [3]
7
6
V. Perruzza
6
4
Vincitore: A. Elsayed
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Lorenzo Sciahbasi ITA vs Edouard Villoslada FRA ore 11:00

ITF Cairo
L. Sciahbasi
3
6
7
E. Villoslada
6
3
5
Vincitore: L. Sciahbasi
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Samuil Konov BUL vs Gabriele Maria Noce ITA Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Calvano ITA vs Vladislav Ivanov RUS ore 11:00

ITF Cairo
G. Calvano
5
6
6
V. Ivanov
7
1
7
Vincitore: V. Ivanov
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Federico Valle ITA vs Karim El feky EGY Non prima delle 12:00

ITF Cairo
F. Valle
30
3
K. El Feky
15
2
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[5] Jose Fco Vidal azorin ESP vs Niccolo Catini ITA Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare

Attila Boros HUN vs Michele Ribecai ITA Non prima delle 15:00

Il match deve ancora iniziare



FRA M15+H Bagnoles de l’Orne 15000 – 1st Round
Bruno Pujol navarro ESP vs [7] Riccardo Balzerani ITA 2 incontro dalle 11:00
ITF Bagnoles de l'Orne
B. Pujol Navarro
0
2
R. Balzerani [7]
0
2
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TUR M15 Antalya 15000 – 1st Round
Lucca Pinto BRA vs Tommaso Carnevale-miino ITA ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Alessio Vasquez gehrke GER vs Manuel Plunger ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Antalya
A. Vasquez Gehrke
4
6
4
M. Plunger
6
1
6
Vincitore: M. Plunger
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Antonio Massara ITA vs [8] Nicolas Zanellato BRA ore 10:30

ITF Antalya
A. Massara
2
6
6
N. Zanellato [8]
6
4
7
Vincitore: N. Zanellato
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1 commento

Campa (Guest) 25-01-2023 09:05

Io tifo Plunger

 1
Replica | Quota | 2
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+1: Vasco90, Paky 71