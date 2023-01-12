Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 12 Gennaio 2023

12/01/2023 09:03 Nessun commento
Federico Iannacone nella foto
Federico Iannacone nella foto

TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Shohei Chikami JPN vs Andrea Bolla ITA ore 09:30

ITF Monastir
S. Chikami
A
0
A. Bolla
40
0
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Dan Alexandru Tomescu ROU vs [7] Federico Iannaccone ITA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

Luca Giacomini ITA vs Lilian Marmousez FRA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare




TUR M15 Antalya 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
Tom Gentzsch GER vs Lorenzo Bocchi ITA 2 incontro dalle 13:00
ITF Antalya
T. Gentzsch
0
L. Bocchi
0
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[7] vicente Oliver moratalla ESP vs [10] Antonio Massara ITA Non prima delle 13:00

ITF Antalya
v. Oliver moratalla [7]
40
1
4
A. Massara [10]
40
6
5
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Suleyman Deniz Gursoy TUR vs [8] Davide Galoppini ITA 2 incontro dalle 13:00

ITF Antalya
S. Gursoy
0
D. Galoppini [8]
0
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Niccolo Catini ITA vs Emir Sutekin TUR 3 incontro dalle 13:00

ITF Antalya
N. Catini
0
E. Sutekin
0
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[4] Valerio Perruzza ITA vs Antonio Caruso ITA Non prima delle 13:00

ITF Antalya
V. Perruzza [4]
0
6
3
A. Caruso
0
7
0
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Maximilian Figl ITA vs TBD 3 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

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