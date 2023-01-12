Italiani nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 12 Gennaio 2023

Federico Iannacone nella foto
M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Shohei Chikami vs Andrea Bolla ore 09:30
ITF Monastir
S. Chikami
A
0
A. Bolla•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolla
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
Dan Alexandru Tomescu vs [7] Federico Iannaccone 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Luca Giacomini vs Lilian Marmousez 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Antalya 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md
Tom Gentzsch
vs Lorenzo Bocchi 2 incontro dalle 13:00
ITF Antalya
T. Gentzsch
0
L. Bocchi
0
[7] vicente Oliver moratalla vs [10] Antonio Massara Non prima delle 13:00
ITF Antalya
v. Oliver moratalla [7]•
40
1
4
A. Massara [10]
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
v. Oliver moratalla
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A. Massara
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
v. Oliver moratalla
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
v. Oliver moratalla
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
v. Oliver moratalla
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-1 → 2-2
A. Massara
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
v. Oliver moratalla
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
v. Oliver moratalla
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-5 → 1-6
v. Oliver moratalla
1-3 → 1-4
v. Oliver moratalla
1-1 → 1-2
v. Oliver moratalla
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Suleyman Deniz Gursoy vs [8] Davide Galoppini 2 incontro dalle 13:00
ITF Antalya
S. Gursoy
0
D. Galoppini [8]
0
Niccolo Catini vs Emir Sutekin 3 incontro dalle 13:00
ITF Antalya
N. Catini
0
E. Sutekin
0
[4] Valerio Perruzza vs Antonio Caruso Non prima delle 13:00
ITF Antalya
V. Perruzza [4]•
0
6
3
A. Caruso
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Caruso
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
V. Perruzza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
df
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
V. Perruzza
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Caruso
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Caruso
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-3 → 3-3
A. Caruso
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
V. Perruzza
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Caruso
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
V. Perruzza
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maximilian Figl vs TBD 3 incontro dalle 13:00
Il match deve ancora iniziare
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