Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Tallinn e Monastir: I Main Draw

09/01/2023 19:43 2 commenti

ITF TALLINN(Est 40k cemento indoor)
[1] Lesley Pattinama kerkhove NED vs Nina Potocnik SLO
Irene Burillo escorihuela ESP vs TBD
Andre Lukosiute LTU vs TBD
Zeynep Sonmez TUR vs [5] Natalia Szabanin HUN

[3] Lina Gjorcheska MKD vs TBD
Anna Maria Tottrup EST vs Andrea Lazaro garcia ESP
Elena Malygina EST vs TBD
[8] Audrey Albie FRA vs TBD

[6] Lena Papadakis GER vs Rebecca Sramkova SVK
Daniela Vismane LAT vs TBD
Alice Robbe FRA vs TBD
Jessie Aney USA vs [4] Darja Semenistaja LAT

[7] Lea Boskovic CRO vs Yanina Wickmayer BEL
Katriin Saar EST vs TBD
Eden Silva GBR vs Dominika Salkova CZE
Maileen Nuudi EST vs [2] Tena Lukas CRO


ITF MONASTIR(Tun 40k cemento outdoor)
[1] Oceane Dodin FRA vs Chiraz Bechri TUN
Himari Sato JPN vs Eliessa Vanlangendonck BEL
Milana Zhabrailova RUS vs Alice Tubello FRA
Feryel Ben hassen TUN vs [7] Yuliya Hatouka BLR

[3] Iryna Shymanovich BLR vs Lola Radivojevic SRB
Sapfo Sakellaridi GRE vs Ines Ibbou ALG
Nana Kawagishi JPN vs Nagi Hanatani JPN
Andreea Prisacariu ROU vs [8] Sakura Hosogi JPN

[6] Sada Nahimana BDI vs Stefania Bojica ROU
Georgia Andreea Craciun ROU vs Arlinda Rushiti SUI
Alice Rame FRA vs Andrea Gamiz VEN
Victoria Kan RUS vs [4] Anastasia Zolotareva RUS

[5] Kristina Dmitruk BLR vs Maria Timofeeva RUS
Sofya Lansere RUS vs Bojana Marinkovic SRB
Alexandra Iordache ROU vs Lexie Stevens NED
Tatiana Prozorova RUS vs [2] Noma Noha akugue GER

TAG:

2 commenti

RuPert 09-01-2023 20:18

Noha
Hatouka
Shymanovich
Gamiz
Nahimana
Lansere
Prisacariu
Dodin

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
RuPert 09-01-2023 20:16

Papadakis
Pattinama
Gjorcheska
Wickmayer
Salkova
Robbe
Albie
Szabanin

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!