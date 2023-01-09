ITF Tallinn e Monastir: I Main Draw
ITF TALLINN(Est 40k cemento indoor)
[1] Lesley Pattinama kerkhove vs Nina Potocnik
Irene Burillo escorihuela vs TBD
Andre Lukosiute vs TBD
Zeynep Sonmez vs [5] Natalia Szabanin
[3] Lina Gjorcheska vs TBD
Anna Maria Tottrup vs Andrea Lazaro garcia
Elena Malygina vs TBD
[8] Audrey Albie vs TBD
[6] Lena Papadakis vs Rebecca Sramkova
Daniela Vismane vs TBD
Alice Robbe vs TBD
Jessie Aney vs [4] Darja Semenistaja
[7] Lea Boskovic vs Yanina Wickmayer
Katriin Saar vs TBD
Eden Silva vs Dominika Salkova
Maileen Nuudi vs [2] Tena Lukas
ITF MONASTIR(Tun 40k cemento outdoor)
[1] Oceane Dodin vs Chiraz Bechri
Himari Sato vs Eliessa Vanlangendonck
Milana Zhabrailova vs Alice Tubello
Feryel Ben hassen vs [7] Yuliya Hatouka
[3] Iryna Shymanovich vs Lola Radivojevic
Sapfo Sakellaridi vs Ines Ibbou
Nana Kawagishi vs Nagi Hanatani
Andreea Prisacariu vs [8] Sakura Hosogi
[6] Sada Nahimana vs Stefania Bojica
Georgia Andreea Craciun vs Arlinda Rushiti
Alice Rame vs Andrea Gamiz
Victoria Kan vs [4] Anastasia Zolotareva
[5] Kristina Dmitruk vs Maria Timofeeva
Sofya Lansere vs Bojana Marinkovic
Alexandra Iordache vs Lexie Stevens
Tatiana Prozorova vs [2] Noma Noha akugue
TAG: Tornei ITF
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Noha
Hatouka
Shymanovich
Gamiz
Nahimana
Lansere
Prisacariu
Dodin
Papadakis
Pattinama
Gjorcheska
Wickmayer
Salkova
Robbe
Albie
Szabanin